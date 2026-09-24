Bananas maduras em casa? Veja 3 receitas para aproveitar a fruta no lanche da tarde 

Versátil e fácil de incluir em diferentes receitas, a banana pode deixar o lanche da tarde mais saboroso e nutritivo. fresca, misturada à massa de bolos ou usada em preparos rápidos, a fruta rende opções práticas para variar o cardápio ao longo da semana. A seguir, confira três receitas fáceis para aproveitar a banana!
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1. Bolo de caneca de banana
Ingredientes
- 1 banana
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de mel
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse a banana até formar um purê. Acrescente o ovo, a farinha de aveia, o açúcar, o mel e a canela. Misture bem até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento e mexa delicadamente até incorporar. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 3 minutos. Retire com cuidado, espere esfriar um pouco e sirva em seguida.
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2. Pudim de chia com banana
Ingredientes
- 2 bananas cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de leite
- 4 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de mel
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 2 colheres de sopa de amêndoas
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse metade das rodelas de banana e misture com o leite, a chia, o mel e a canela. Deixe a mistura descansar por 10 minutos e mexa novamente. Após, distribua metade da mistura em dois copos. Faça uma camada com as rodelas de banana e cubra com o restante do pudim. Finalize com as amêndoas e algumas rodelas de banana. Leve à geladeira por aproximadamente uma hora. Sirva em seguida.
3. Cookies de banana com pasta de amendoim
Ingredientes
- 2 bananas
- 4 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de uva-passa
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse as bananas até formar um creme. Acrescente a pasta de amendoim, a farinha de arroz e a canela. Misture até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento e a uva-passa e misture delicadamente. Com as mãos, modele os cookies e coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Achate levemente com uma colher cada unidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, até ficarem firmes e levemente dourados. Retire e deixe esfriar. Sirva em seguida.