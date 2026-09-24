Inglês no trabalho: 7 frases úteis para lidar com perguntas inesperadas em reuniões

O inglês já faz parte da rotina de muitos profissionais e pode exigir respostas rápidas durante reuniões de trabalho (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Mesmo quem tem conhecimento de inglês pode travar durante uma reunião. Para muitos profissionais, a dificuldade aparece justamente na hora de responder rapidamente, explicar uma ideia ou improvisar diante de colegas e gestores estrangeiros.

O Brasil ocupa a 75ª posição entre 123 países no EF English Proficiency Index 2025, com nível classificado como baixo. O levantamento, que analisou dados de 2,2 milhões de adultos, também aponta uma diferença importante entre habilidades: a pontuação brasileira em leitura foi de 516, enquanto a de fala ficou em 464.

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Para André Belz, CEO da Rockfeller Language Center, o objetivo não deve ser falar inglês sem nenhum erro, especialmente em situações de pressão, mas conseguir manter a comunicação mesmo quando uma palavra ou construção não vem imediatamente à cabeça.

“Fluência não significa nunca hesitar ou nunca cometer um erro. Em uma situação real de trabalho, saber contornar uma dificuldade, pedir esclarecimento, reformular uma ideia e continuar a conversa também faz parte da comunicação em inglês. O profissional que entende isso tende a se sentir mais seguro para participar, mesmo quando precisa improvisar”, explica o CEO da Rockfeller Language Center.

O inglês na rotina profissional

No ambiente de trabalho, o idioma já faz parte da rotina de uma parcela significativa dos profissionais. Segundo levantamento da Pearson, 32% dos brasileiros entrevistados afirmaram utilizar a língua inglesa diariamente no trabalho e 52% disseram usá-la pelo menos uma vez por semana. Além disso, 70% afirmaram que ter um domínio melhor do inglês facilitaria o desempenho de suas funções.

“Uma coisa é estudar inglês, fazer exercícios e conseguir compreender um texto. Outra é ter que responder imediatamente a uma pergunta durante uma reunião. Nesse momento, entram em jogo não apenas o conhecimento do idioma, mas também a confiança e a capacidade de improvisar. Por isso, aprender algumas estruturas que ajudam a ganhar tempo pode fazer muita diferença”, afirma o especialista.

Algumas expressões ajudam a organizar o pensamento e ganhar tempo antes de responder (Imagem: fizkes | Shutterstock)

7 frases para ganhar tempo durante uma reunião

Para ajudar profissionais a lidarem com essas situações, André Belz selecionou 7 frases que podem ser usadas durante reuniões, calls e apresentações. Confira!

1. “Let me think about that for a second” (Deixe-me pensar sobre isso por um segundo)

Uma maneira natural de ganhar alguns segundos antes de responder, sem deixar evidente que você está procurando as palavras.

2. “That’s a good question. Let me explain” (Essa é uma boa pergunta. Deixe-me explicar)

Além de ganhar tempo, a expressão ajuda a organizar a resposta e demonstra segurança diante de uma pergunta inesperada.

3. “Could you please repeat the question?” (Você poderia repetir a pergunta, por favor?)

Não entender uma pergunta não significa que é preciso improvisar uma resposta. Pedir que a pessoa repita é perfeitamente natural em uma conversa profissional.

4. “If I understood correctly, you’re asking about…” (Se entendi corretamente, você está perguntando sobre)

Uma estratégia para confirmar o entendimento antes de responder e evitar aquele clássico momento em que você começa a falar e percebe que respondeu outra coisa.

5. “Let me rephrase that” (Deixe-me reformular isso)

Útil quando você começou a explicar uma ideia, percebeu que não encontrou a melhor maneira de dizer e quer reorganizar a frase.

6. “I don’t have the answer right now, but I can check and get back to you” (Não tenho a resposta agora, mas posso verificar e retornar a você)

Uma alternativa profissional para quando surge uma pergunta para a qual você realmente não sabe a resposta. Mais importante do que tentar parecer fluente é conseguir se comunicar com clareza.

7. “Could you give me a moment to organize my thoughts?” (Você poderia me dar um momento para organizar meus pensamentos?)

Para situações em que a resposta exige mais elaboração. A frase permite ganhar alguns segundos sem precisar recorrer ao silêncio ou abandonar o raciocínio.

Por Ruhama Rocha