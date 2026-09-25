Marte em Leão: entenda os impactos desse trânsito nas atitudes e decisões

Passagem de Marte pelo signo de Leão destaca a criatividade e expressão pessoal e pode trazer à tona questões ligadas à autoestima (Imagem: muratart | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A passagem de Marte por Leão, entre 27 de setembro e 25 de novembro de 2026, poderá estimular mais iniciativa e confiança na busca pelos próprios objetivos. Segundo Emily Rosa, astróloga do Astrolink, além de favorecer uma postura mais ativa, o período propõe uma reflexão sobre a maneira como cada pessoa tem direcionado sua energia.

Na astrologia, Marte representa ação, impulso, iniciativa, desejo e a forma como lutamos pelo que consideramos importante. Leão, por sua vez, está associado à criatividade, à autenticidade e à expressão pessoal, além da maneira como cada pessoa constrói e afirma a própria identidade.

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Quando esses dois arquétipos se encontram, surge um convite importante: agir de forma mais alinhada com aquilo que realmente faz sentido para você. “Marte em Leão nos lembra que força sem propósito pode gerar desgaste. Esse trânsito nos convida a refletir sobre o que realmente merece nossa energia e dedicação”, explica Emily Rosa.

O guerreiro precisa saber por quem está lutando

Imagine um guerreiro extremamente determinado, mas que não sabe exatamente a quem serve. Ele pode vencer batalhas e, ainda assim, estar construindo o reino errado. Na vida cotidiana, isso pode acontecer quando investimos energia em objetivos que já não representam quem somos. Podemos insistir em uma carreira que perdeu o sentido, manter uma situação apenas para provar que deu certo ou perseguir uma conquista porque ela parece admirável aos olhos dos outros.

Emily Rosa explica que durante este trânsito, fica mais fácil perceber a diferença entre conquistar algo e realmente desejar aquilo que estamos tentando conquistar. Por isso, é comum sentir mais vontade de tomar decisões, iniciar projetos, mostrar talentos, assumir liderança ou defender ideias que antes ficavam em segundo plano. Também podemos ficar menos tolerantes a situações em que sentimos que estamos nos diminuindo para agradar outras pessoas, diz.

Segundo ela, esse é um período que pede atenção aos desejos que começam a ganhar força. “Nem toda vontade precisa virar ação imediatamente, mas vale observar o que desperta dentro de você. Marte costuma mostrar exatamente onde existe energia querendo movimento”, afirma.

O que a sua raiva está tentando proteger?

A astrologia também explica que Marte está ligado à raiva, aos conflitos e à maneira como reagimos quando sentimos que algo importante foi ameaçado. Como Leão está associado à identidade, ao orgulho e ao reconhecimento, algumas situações podem mexer mais profundamente com a autoestima durante esse trânsito.

Críticas, rejeições ou a sensação de não estar sendo visto podem gerar reações mais intensas do que o habitual. Em alguns casos, pode surgir a necessidade de provar competência ou buscar validação de forma mais evidente. Mas existe uma diferença importante entre defender a própria dignidade e defender uma imagem idealizada de si mesmo.

Para Emily Rosa, observar essa diferença pode ser um dos maiores aprendizados do período. “Às vezes, a raiva mostra que um limite realmente foi ultrapassado. Em outras situações, ela revela uma ferida ligada à necessidade de reconhecimento. Entender essa diferença ajuda a usar essa energia de forma mais consciente, diz.

O trânsito de Marte em Leão traz reflexões sobre a busca por reconhecimento e as motivações por trás das nossas escolhas (Imagem: Iryna Zaichenko Dneprstok | Shutterstock)

Você quer fazer ou quer ser reconhecido por fazer?

Outra reflexão importante do período envolve nossa relação com o reconhecimento. Segundo a astróloga, todos nós precisamos ser vistos em algum nível, o problema surge quando a aprovação dos outros se torna o principal combustível para aquilo que fazemos.

Imagine que você começou um projeto. Enquanto recebe elogios e incentivos, existe entusiasmo. Mas quando o retorno diminui, a motivação desaparece, reflete. Esse trânsito pode trazer uma pergunta simples, mas extremamente reveladora: Você continuaria fazendo isso se ninguém estivesse aplaudindo?

Para a astróloga, a questão não é condenar o desejo por reconhecimento, mas identificar de onde vem a motivação por trás das suas escolhas. Quando entendemos o que realmente nos move, fica mais fácil diferenciar desejos autênticos de expectativas que absorvemos ao longo da vida”.

Como Marte em Leão aparece no seu mapa astral?

Apesar de a passagem de Marte por Leão ser um movimento astrológico geral, ele pode se manifestar de maneiras diferentes para cada pessoa. Para entender em qual área da vida essa energia poderá ser mais percebida, é possível observar a casa astrológica ocupada pelo signo de Leão no seu mapa natal.

As casas representam diferentes áreas da experiência humana, como relacionamentos, carreira, família, dinheiro, rotina e desenvolvimento pessoal. A casa onde Leão aparece mostra onde Marte tende a concentrar mais iniciativa, desejo, movimento e possíveis desafios ao longo dessa passagem.

A ação de Marte em Leão

Ao longo desse trânsito, procure observar:

O que está despertando sua vontade de agir?

Onde você está buscando mais reconhecimento?

Quais situações têm provocado irritação ou impaciência?

Que projetos estão pedindo mais coragem ?

? O que realmente merece sua energia neste momento?

Para Emily Rosa, a principal lição de Marte em Leão é aprender a direcionar a força com mais consciência. “Quando entendemos o que realmente queremos, fica mais fácil agir com propósito. Marte em Leão nos lembra que coragem não é apenas lutar. É também saber por que estamos lutando, conclui.

Por Manuella Tavares