Chocolate, bege, dourado, mel e cobre aparecem em diferentes intensidades e permitem renovar o visual com personalidade para a nova estação (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A primavera chega trazendo novas possibilidades para quem quer mudar a cor dos cabelos. Em 2026, as apostas passeiam por louros e castanhos iluminados e diferentes versões de cobre, com tonalidades que valorizam brilho e personalidade.

Nos marrons ou castanhos, nuances como chocolate, mocha e caramelo aparecem entre as opções para a estação. Já os loiros transitam por tons bege, dourado e mel, enquanto os acobreados vão dos mais dourados aos que têm fundo mais quente e próximo do marrom. São cores que podem inspirar mudanças em casa, desde que a nuance escolhida seja compatível com a base atual dos fios.

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Segundo Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica em processos capilares da Embelleze, conhecer o cabelo antes de escolher a coloração é fundamental para aproximar a expectativa do resultado possível. Antes de escolher a cor, vale olhar para o cabelo que você tem hoje e pensar no resultado que deseja alcançar. A mesma coloração pode entregar efeitos diferentes dependendo da base, por isso conhecer o ponto de partida ajuda a fazer uma escolha mais certeira.

A seguir, confira 3 tendências de cores de cabelo para a primavera 2026!

1. Castanhos ganham luz e profundidade

Chocolate, caramelo e marrons quentes trazem profundidade e luminosidade aos cabelos (Imagem: Artmim | Shutterstock)

Entre as opções para quem prefere manter os cabelos escuros, os castanhos aparecem em versões mais quentes e luminosas. Tons de chocolate, caramelo e marrons quentes ajudam a atualizar a cor sem necessariamente promover uma transformação radical.

Os castanhos permitem mudar o visual sem sair completamente dos tons escuros. Nuances como chocolate e caramelo trazem mais calor e luminosidade, enquanto os tons mais profundos entregam um resultado marcante, explica Ana Regina Farias.

Sugestões de produtos: Maxton Delícias Chocolate Amargo, para um castanho chocolate mais profundo; e Natucor Naturalmente Chique Chocolate, para quem busca essa família de cor em uma opção vegana sem amônia.

2. Loiros cremosos

Bege, dourado e mel aparecem entre as opções para quem busca um loiro luminoso e menos marcado por tons frios (Imagem: Ksenjavka | Shutterstock)

Entre os cabelos claros, os loiros da temporada aparecem em versões mais quentes, passando por nuances de bege, dourado e mel. O resultado foge dos tons excessivamente frios e aposta em uma aparência mais luminosa e acolhedora.

Os loiros mais quentes trazem uma sensação de luminosidade ao visual. Nuances de bege, dourado e mel podem deixar a cor mais sofisticada e são alternativas para quem quer atualizar o tom sem necessariamente partir para um loiro muito claro, orienta a especialista.

Sugestão de produto: Fleury Louro Escuro, para quem prefere um loiro mais fechado.

3. Tons acobreados

Os tons de cobre chegam em versões variadas, permitindo escolher entre um resultado mais luminoso ou uma cor mais intensa (Imagem: Beauty Hero | Shutterstock)

Os acobreados continuam entre as apostas da temporada e podem aparecer em diferentes intensidades, dos tons mais dourados aos que se aproximam de bases marrons. A cor permite uma transformação mais evidente para quem quer um resultado quente e cheio de personalidade.

O cobre é uma escolha pra quem quer uma mudança mais perceptível. Dentro da própria família, é possível encontrar nuances mais abertas e outras mais intensas, criando resultados sem sair da proposta acobreada, afirma Ana Regina Farias.

Sugestão de produto: Star Color Cobre Luminoso, para uma versão mais clara e luminosa

Posso adotar as cores da temporada em casa?

Sim. Castanhos, alguns tons de loiro e diferentes versões de cobre podem ser conquistadas em casa, mas o resultado depende da cor atual e das condições dos fios. Por isso, antes de escolher a nuance, vale entender o que é possível alcançar e quais cuidados ajudam a chegar mais perto do resultado desejado.

Se o cabelo está muito sensibilizado, elástico ou quebradiço, ou passou recentemente por outros procedimentos químicos, é importante avaliar se este é realmente o melhor momento para uma nova coloração.

Outro cuidado indispensável é fazer o teste de sensibilidade, conforme indicado pelo fabricante, antes da aplicação. O teste de mecha também ajuda a entender como o cabelo vai reagir ao produto e a visualizar o resultado naquela base específica.

Colorir em casa pode fazer parte da rotina, mas precisa ser encarado como um serviço que exige atenção. Ler as instruções, respeitar o tempo de pausa, fazer os testes recomendados e avaliar previamente a condição do cabelo são etapas que não podem ser puladas, orienta Ana Regina Farias.

Na hora de escolher a cor, também é importante observar a numeração da coloração, o tom atual dos fios, a presença de colorações anteriores e a quantidade de cabelos brancos. A cor mostrada na embalagem serve como referência, mas o resultado pode variar de acordo com a base de cada pessoa.

E se a ideia for fazer uma mudança radical? Para quem já tem coloração nos fios, vale lembrar que tinta não clareia tinta. Uma mudança significativa de cor pode exigir procedimentos prévios e, nesses casos, a avaliação de um profissional é recomendada.

E depois de colorir, como cuidar dos cabelos?

Para garantir que a coloração continue bonita e que os fios mantenham um aspecto saudável, o cuidado não termina depois da transformação. A partir daí, vale incorporar tratamentos à rotina e escolher os produtos de acordo com o que o cabelo precisa.

Uma máscara ou creme de tratamento pode entrar semanalmente nessa rotina. Cabelos mais ressecados podem se beneficiar de cuidados voltados à hidratação e nutrição, enquanto fios fragilizados ou que passaram por outros processos químicos podem precisar de tratamentos com foco em reconstrução e fortalecimento. Uma boa indicação é a Novex Terapia Coreana, que permite alternar entre três produtos de tratamento, formulados com ativos como PDRN, Exossomos e Peptídeos, para direcionar o cuidado ao que os fios precisam em cada momento, orienta Ana Regina Farias.

E, além do tratamento, vale atenção ao uso de fontes de calor. Antes de usar secador, chapinha ou modelador, o ideal é aplicar um produto com proteção térmica e evitar temperaturas excessivamente altas. Assim, a cor escolhida para a temporada pode continuar fazendo parte do visual por mais tempo, acompanhada de uma rotina de cuidados que respeite as necessidades de cada cabelo.

Por Caroline Amorim