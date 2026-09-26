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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/09/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Os nativos terão a oportunidade de fortalecer os relacionamentos por meio de conversas claras (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os nativos terão a oportunidade de fortalecer os relacionamentos por meio de conversas claras (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As energias deste sábado tenderão a se manifestar de maneiras diferentes entre os nativos, trazendo desafios, mas também maior consciência sobre os próprios limites. Enquanto algumas pessoas poderão encontrar força para reafirmar sua individualidade, reorganizar prioridades e estabelecer metas mais realistas, outras terão a oportunidade de desacelerar, observar as emoções com mais objetividade e fortalecer os relacionamentos por meio de conversas claras.

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A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você! 

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Áries

Ilustração do símbolo do signo de Áries, representado por dois arcos curvos que formam o desenho característico dos chifres, em tom lilás, sobre um fundo amarelo-claro.

O ariano deverá avaliar suas escolhas com realismo e respeitar seus limites (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você sentirá necessidade de afirmar sua individualidade e tomar decisões por conta própria. No entanto, poderá se deparar com obstáculos. Além disso, será possível que as responsabilidades e as expectativas externas gerem dúvidas sobre qual caminho seguir. Evite, nesse cenário, agir de maneira impulsiva. Pelo contrário, procure avaliar suas escolhas com realismo e respeitar seus limites.

Touro

Ilustração do símbolo do signo de Touro, formado por um círculo com duas curvas na parte superior que lembram chifres, em tom verde-oliva, sobre um fundo amarelo-claro.

O taurino buscará se recolher neste sábado (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você buscará se recolher. No processo, entretanto, preocupações, lembranças e sentimentos difíceis de lidar poderão vir à tona. Esse cenário, por sua vez, tenderá a gerar um certo cansaço e interferir na sua percepção sobre as situações. Nesse contexto, o melhor será preservar esse momento de introspecção e observar suas emoções com objetividade.

Gêmeos

Ilustração do símbolo do signo de Gêmeos, formado por duas linhas verticais unidas por traços horizontais na parte superior e inferior, em tom azul-claro, sobre um fundo amarelo-claro.

O geminiano precisará rever expectativas relacionadas aos amigos (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você precisará rever expectativas relacionadas aos amigos, aos projetos coletivos e aos planos de longo prazo. No processo, tenderá a se sentir dividido(a) entre a vontade de agir e a necessidade de respeitar os próprios limites, o que poderá gerar frustrações. Para amenizar as tensões, evite assumir compromissos sem antes avaliar as consequências. Também será importante organizar suas prioridades e estabelecer metas realistas. 

Câncer

Ilustração do símbolo do signo de Câncer, formado por duas curvas arredondadas que se entrelaçam, em tom amarelo-dourado, sobre um fundo amarelo-claro.

O canceriano deverá estabelecer metas realistas e conferir as informações antes de agir (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você sentirá uma pressão maior diante das responsabilidades profissionais, principalmente por conta das cobranças e expectativas externas. Nesse cenário, inclusive, poderá haver dificuldade para conciliar o que deseja alcançar com as condições atuais, o que tenderá a deixá-lo(a) inseguro(a) sobre as próprias capacidades. Logo, o mais indicado será estabelecer metas realistas e conferir as informações antes de agir. 

Leão

Ilustração do símbolo do signo de Leão, representado por uma forma curva e arredondada semelhante à juba ou à cauda do animal, em tom laranja, sobre um fundo amarelo-claro.

O leonino deverá evitar decisões baseadas apenas em expectativas ou entusiasmo passageiro (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você poderá se deparar com dúvidas relacionadas aos planos de longo prazo. Inclusive, tenderá a sentir dificuldade para conciliar aquilo que deseja alcançar com as limitações e responsabilidades da rotina. Diante desse cenário, será importante evitar decisões baseadas apenas em expectativas ou entusiasmo passageiro. Busque, em vez disso, avaliar suas demandas com realismo e reunir informações antes de escolher novos caminhos.

Virgem

Ilustração do símbolo do signo de Virgem, composto por linhas curvas verticais e uma curva final que se prolonga para baixo, em tom azul-claro, sobre um fundo amarelo-claro.

O virginiano deverá analisar seus acordos com atenção e respeitar os próprios limites (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, questões emocionais profundas, especialmente as que envolvem as responsabilidades compartilhadas, poderão gerar inseguranças e interferir nas suas decisões. Nesse cenário, inclusive, você tenderá a ter dificuldade para diferenciar a realidade das suas expectativas. Logo, evite cobranças motivadas pelo medo. O ideal será analisar seus acordos com atenção e respeitar os próprios limites.

Libra

Ilustração do símbolo do signo de Libra, com um arco arredondado apoiado sobre uma linha horizontal, em tom laranja, sobre um fundo amarelo-claro.

O libriano deverá conversar de maneira objetiva e estabelecer limites claros (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você estará mais sensível em relação à vida afetiva. Inclusive, poderá ter dificuldade para conciliar suas necessidades com as expectativas das pessoas próximas, o que tenderá a gerar dúvidas sobre os compromissos assumidos. Diante desse cenário, evite idealizar as atitudes alheias ou assumir responsabilidades que não são suas. Busque, em vez disso, conversar de maneira objetiva e estabelecer limites claros.

Escorpião

Ilustração do símbolo do signo de Escorpião, com três hastes verticais e uma curva final semelhante a uma seta, em tom lilás, sobre um fundo amarelo-claro.

O escorpiano deverá respeitar seus limites para superar os desafios do dia (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, poderá haver dificuldades para manter a produtividade, especialmente por conta das oscilações emocionais ou do cansaço. Nesse cenário, algumas tarefas tenderão a parecer mais pesadas do que realmente são, prejudicando a organização das prioridades e gerando um desgaste maior na rotina. Para superar os desafios do dia, procure respeitar seus limites e conferir as informações antes de concluir qualquer atividade.

Sagitário

Ilustração do símbolo do signo de Sagitário, representado por uma seta inclinada apontando para cima e para a direita, em tom amarelo-dourado, sobre um fundo amarelo-claro.

O sagitariano deverá dedicar mais atenção às questões familiares (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você deverá dedicar mais atenção às questões familiares, especialmente à maneira como lida com as necessidades emocionais dentro de casa. No processo, poderá haver cobranças ou dificuldade para conciliar suas responsabilidades com o desejo de liberdade. Além disso, situações mal resolvidas tenderão a irritá-lo(a). Para amenizar as tensões, procure evitar discussões, estabelecer limites claros e organizar melhor as tarefas.

Capricórnio

Ilustração do símbolo do signo de Capricórnio, representado por linhas curvas que formam o símbolo tradicional, em tom verde-oliva, sobre um fundo amarelo-claro.

O capricorniano deverá desacelerar e evitar discussões (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você sentirá dificuldade para organizar os pensamentos e tomar decisões, principalmente se houver muitas informações. Além disso, como estará mais sensível, poderá se distrair e interpretar algumas situações de maneira equivocada, o que irá atrapalhar a comunicação. Nesse contexto, o ideal será desacelerar, evitar discussões e esclarecer os acontecimentos antes de tirar conclusões.

Aquário

Ilustração do símbolo do signo de Aquário, formado por duas linhas onduladas paralelas em tom amarelo-dourado, sobre um fundo liso em amarelo-claro.

O aquariano deverá controlar os gastos e estabelecer prioridades (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, haverá uma preocupação maior em relação ao setor financeiro. Por conta disso, você buscará organizar melhor seus recursos. Contudo, terá dificuldade para avaliar algumas situações com objetividade. Ademais, as inseguranças do dia poderão fazer com que queira resolver tudo rapidamente ou obter compensações. Para não haver prejuízos, procure controlar os gastos, estabelecer prioridades e diferenciar os seus desejos das reais necessidades.

Peixes

Ilustração do símbolo do signo de Peixes, formado por duas curvas voltadas para lados opostos e atravessadas por uma linha horizontal, em tom azul-claro, sobre um fundo amarelo-claro.


O pisciano deverá observar seus sentimentos com objetividade e respeitar o próprio ritmo (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Neste sábado, você estará mais sensível. As suas emoções tenderão a influenciar a forma como se posiciona diante das situações. Nesse cenário, poderá haver um conflito entre a vontade de agir conforme suas necessidades e a consciência sobre suas responsabilidades, gerando dúvidas e inseguranças. Por conta disso, procure observar seus sentimentos com objetividade, respeitar o próprio ritmo e tomar decisões somente quando tiver clareza. 


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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 26/09/2026 01:02
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