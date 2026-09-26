Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/09/2026

O sábado favorecerá reconhecimento, afeto e boas experiências para alguns nativos, enquanto outros precisarão encerrar padrões que já não fazem sentido (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para o sábado, o tarot traz uma energia de escolhas, emoções intensas e mudanças importantes. As cartas mostram que será necessário separar intuição de medo, desejo de impulso e oportunidade de ilusão. Para alguns signos, o dia favorecerá reconhecimento, afeto e boas experiências, enquanto outros precisarão encerrar padrões que já não fazem sentido. A chave estará em agir com clareza, respeitar os próprios limites e não ignorar aquilo que a vida está mostrando.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rainha de Espadas

A objetividade do ariano ajudará a tomar decisões importantes na carreira (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas pede que Áries use a razão e a clareza para conduzir as situações do dia. No amor, você poderá sentir necessidade de estabelecer limites ou ter uma conversa franca sobre aquilo que realmente deseja. Na carreira, sua objetividade ajudará a tomar decisões importantes, enquanto, na saúde, será necessário cuidar do excesso de tensão e dos pensamentos acelerados. Entre amigos, seja sincero(a), mas evite assumir problemas que não são seus.

Touro A Lua

O taurino precisará conferir informações antes de tomar decisões profissionais (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta A Lua indica um dia de emoções profundas e situações que talvez não estejam totalmente claras para Touro. No amor, evite tirar conclusões precipitadas e dê tempo para que sentimentos e intenções se revelem naturalmente. Na carreira, confira informações antes de tomar decisões, enquanto, na saúde, procure observar como a ansiedade poderá estar afetando o corpo e o descanso. Entre amigos, confie na sua intuição, mas não deixe que inseguranças criem histórias que ainda não foram confirmadas.

Gêmeos 7 de Copas

O geminiano precisará evitar excessos e manter os pés no chão (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta 7 de Copas mostra muitas possibilidades ao redor de Gêmeos, mas também o risco de se perder entre desejos, dúvidas e expectativas. No amor, poderá haver mais de uma opção ou uma situação que desperte sentimentos conflitantes, pedindo discernimento. Na carreira, escolha prioridades antes de abraçar vários projetos ao mesmo tempo, enquanto, na saúde, será importante evitar excessos e manter os pés no chão. Entre amigos, nem toda promessa deve ser levada ao pé da letra, então observe atitudes além das palavras.

Câncer 6 de Ouros

Uma colaboração, ajuda financeira ou parceria facilitará um projeto do canceriano (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta 6 de Ouros favorece trocas justas, generosidade e reciprocidade nas relações. No amor, você poderá perceber com mais clareza se haverá equilíbrio entre aquilo que oferece e aquilo que recebe. Na carreira, uma colaboração, ajuda financeira ou parceria facilitará um projeto, enquanto, na saúde, será importante não se doar além dos próprios limites. Entre amigos, alguém talvez estenda a mão ou procure seu apoio, e o melhor caminho estará em manter um vínculo baseado em cooperação e respeito.

Leão Cavaleiro de Espadas

Uma conversa direta poderá movimentar a relação do leonino (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas traz rapidez, iniciativa e vontade de agir de imediato. No amor, uma conversa direta poderá movimentar a relação, mas cuide para que a pressa não transforme sinceridade em confronto. Na carreira, sua agilidade ajudará você a avançar em uma tarefa importante, enquanto, na saúde, será necessário controlar a ansiedade e respeitar os limites físicos. Entre amigos, pense antes de responder e evite entrar em discussões que se resolveriam com mais tranquilidade.

Virgem A Morte

Mudanças exigirão desapego de métodos ou situações que já não funcionam na carreira do virginiano (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta A Morte representa o encerramento e a renovação, indicando que Virgem enxerga com clareza aquilo que precisa ficar no passado. No amor, um padrão antigo poderá chegar ao fim, abrindo espaço para uma forma mais saudável de se relacionar. Na carreira, mudanças exigirão desapego de métodos ou situações que já não funcionam, enquanto, na saúde, será positivo abandonar hábitos que prejudicam o bem-estar. Entre amigos, alguns vínculos assumirão outro formato, e aceitar essa transformação trará mais leveza.

Libra 10 de Copas

Estar próximo de quem faz bem contribuirá para o equilíbrio interior do libriano (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta 10 de Copas favorece felicidade, pertencimento e momentos de conexão emocional verdadeira. No amor, o dia poderá trazer carinho, harmonia e um sentimento maior de segurança ao lado de alguém especial. Na carreira, o apoio das pessoas ao redor ajudará a tornar o ambiente mais leve e produtivo, enquanto, na saúde, estar próximo de quem faz bem contribuirá para o equilíbrio interior. Entre amigos, encontros, conversas e celebrações fortalecerão a sensação de ter gente querida por perto.

Escorpião Cavaleiro de Paus

A iniciativa do escorpiano favorecerá projetos que dependem de coragem e rapidez (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus aumenta sua energia, ousadia e desejo de experimentar algo diferente. No amor, o magnetismo estará em alta e poderá surgir uma paixão, um chamado ou uma atitude inesperada que movimentará a vida afetiva. Na carreira, sua iniciativa favorecerá projetos que dependem de coragem e rapidez, enquanto, na saúde, será importante canalizar esse ímpeto sem ultrapassar seus limites. Entre amigos, convites e programas espontâneos deixarão o dia mais divertido.

Sagitário 9 de Copas

O sagitariano poderá viver momentos de carinho e ternura ou simplesmente se sentir mais satisfeito (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta 9 de Copas traz contentamento, prazer e a possibilidade de perceber que alguns desejos estão mais próximos de se realizar. No amor, você poderá viver momentos de carinho e ternura ou simplesmente se sentir mais satisfeito(a) com a própria vida afetiva. Na carreira, uma conquista trará orgulho e sensação de dever cumprido, enquanto, na saúde, será positivo buscar atividades que proporcionem bem-estar sem exageros. Entre amigos, aproveite encontros leves e compartilhe as alegrias com quem realmente celebra suas vitórias.

Capricórnio O Diabo

A ambição profissional do capricorniano impulsionará resultados (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta O Diabo chama atenção para apegos, desejos e padrões que talvez estejam exercendo mais influência sobre as próprias escolhas do que se gostaria. No amor, a intensidade poderá ser grande, mas será importante diferenciar paixão de dependência e controle. Na carreira, a ambição impulsionará resultados, desde que você não ultrapasse os seus limites, enquanto, na saúde, valerá observar hábitos que estejam drenando a energia. Entre amigos, evite relações baseadas em cobranças, manipulação ou competição.

Aquário 2 de Espadas

O aquariano deverá reduzir a tensão provocada pela indecisão (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas mostra uma situação que exige escolha, mas na qual Aquário pode estar evitando tomar uma posição definitiva. No amor, não adie sem necessidade uma dúvida que precisa ser conversada, pois a falta de clareza também comunica algo. Na carreira, reúna informações antes de definir um caminho, enquanto, na saúde, será importante reduzir a tensão provocada pela indecisão. Entre amigos, procure ouvir os dois lados de um impasse antes de tomar partido.

Peixes Pajem de Copas

Uma mensagem, convite ou demonstração de carinho poderá despertar esperança e renovar os sentimentos do pisciano (Imagem: aiselmisha | Shutterstock)

A carta Pajem de Copas traz leveza, sensibilidade e pequenas surpresas capazes de tocar o coração. No amor, uma mensagem, convite ou demonstração de carinho poderá despertar esperança e renovar os sentimentos. Na carreira, uma ideia criativa surgirá de maneira inesperada e merecerá ser desenvolvida com calma, enquanto, na saúde, atividades prazerosas ajudarão a cuidar do emocional. Entre amigos, uma conversa espontânea aproximará você de alguém ou levará uma notícia que alegrará o dia.