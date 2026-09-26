Tarot semanal: previsão para os signos de 28 de setembro a 04 de outubro de 2026

Segundo as cartas do tarot, a semana poderá trazer movimento, mudanças, novas oportunidades e momentos que exigirão mais atenção dos signos. Enquanto alguns poderão avançar em direção aos seus objetivos e reconhecer conquistas importantes, outros precisarão reservar um tempo para refletir, observar os acontecimentos e confiar mais na própria intuição. As cartas também mostram oportunidades de aproximação, renovação e celebração, além da necessidade de estar aberto ao que pode surgir ao longo dos próximos dias.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries O Carro

O ariano deverá manter o foco e aproveitar o movimento para conquistar novos espaços (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta O Carro indica uma semana de movimento e vontade de conquistar novos espaços. Algo que parecia estar parado poderá finalmente avançar. Mantenha o foco no seu objetivo e não permita que distrações tirem você do caminho.

Touro 9 de Ouros

O taurino valorizará suas conquistas e terá mais segurança com o que construiu (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros mostra que será um momento de valorizar suas conquistas e reconhecer tudo aquilo que você já construiu. A semana poderá trazer satisfação material, mais segurança e a sensação de que seus esforços começarão a valer a pena.

Gêmeos 8 de Paus

O geminiano deverá aproveitar as oportunidades sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta 8 de Paus mostra que você precisa se preparar para dias movimentados. Notícias, mensagens, encontros e acontecimentos poderão surgir rapidamente. Aproveite as oportunidades, mas evite querer resolver tudo ao mesmo tempo.

Câncer Rainha de Copas

O canceriano deverá confiar na intuição e fortalecer os vínculos afetivos (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

Segundo a carta Rainha de Copas, sua sensibilidade estará mais forte nos próximos dias. Escute sua intuição e observe aquilo que você sente antes de tomar decisões importantes. Também será uma boa semana para fortalecer vínculos afetivos.

Leão 6 de Paus

O leonino poderá receber reconhecimento e confiar mais no próprio potencial (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta 6 de Paus mostra que reconhecimento e pequenas vitórias poderão marcar a semana. Algo pelo qual você vem se esforçando poderá receber mais atenção. Aproveite esse momento para confiar mais no seu próprio potencial.

Virgem O Eremita

O virginiano deverá reservar momentos para refletir sobre o que realmente deseja (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta O Eremita indica que nem todas as respostas virão de outras pessoas. A semana pedirá momentos de reflexão e análise antes de tomar decisões. Diminua o barulho externo e perceba aquilo que você realmente deseja.

Libra 2 de Copas

O libriano poderá fortalecer relações e abrir espaço para acordos e reconciliações (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

Segundo a carta 2 de Copas, parcerias e relacionamentos ganharão destaque. Uma conversa poderá aproximar duas pessoas ou fortalecer uma conexão já existente. Também será uma boa semana para acordos e reconciliações.

Escorpião Ás de Paus

O escorpiano poderá aproveitar uma nova energia para iniciar algo diferente (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta Ás de Paus indica que uma nova energia começará a surgir. Poderá aparecer uma ideia, oportunidade ou vontade de começar algo diferente. Aproveite esse impulso para colocar em movimento aquilo que vinha sendo adiado.

Sagitário A Roda da Fortuna

O sagitariano deverá estar aberto às mudanças e oportunidades que surgirão (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna mostra que mudanças inesperadas poderão alterar os planos, mas também abrir caminhos interessantes. Nem tudo estará sob seu controle nesta semana. Esteja disponível para aproveitar aquilo que surgir.

Capricórnio 4 de Paus

O capricorniano poderá celebrar conquistas e aproveitar momentos ao lado de pessoas importantes (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta 4 de Paus indica que a semana favorecerá encontros, comemorações e momentos agradáveis ao lado de pessoas importantes. Também poderá indicar uma conquista que merecerá ser celebrada. Permita-se aproveitar mais o que está dando certo.

Aquário A Estrela

O aquariano poderá enxergar novas possibilidades e confiar mais nos próprios planos (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta A Estrela mostra uma energia de renovação ao longo dos próximos dias. Depois de algumas dúvidas, você poderá voltar a enxergar possibilidades onde antes parecia não existir saída. Confie mais nos seus planos e continue caminhando.

Peixes A Sacerdotisa

O pisciano deverá confiar na própria percepção e esperar pelas respostas (Imagem: LAVRENTEVA | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa indica que nem tudo precisará ser revelado ou decidido imediatamente. Observe os sinais, confie na sua percepção e dê tempo para que algumas respostas apareçam naturalmente. Sua intuição será uma grande aliada nesta semana.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.