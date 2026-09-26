Erês na Umbanda: confira simpatias e orações para pedir proteção e bons caminhos para as crianças

Práticas voltadas aos Erês podem incluir orações por proteção e bênçãos para as crianças (Imagem: svrid79 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na Umbanda, os Erês são associados à alegria, à pureza, à espontaneidade e à energia das crianças. Suas manifestações costumam trazer leveza para os trabalhos espirituais e lembram a importância de cultivar a fé com simplicidade e coração aberto. Por isso, muitas pessoas recorrem às suas orações e homenagens para pedir bênçãos, proteção e caminhos mais leves para as crianças.

A frase O que Erê faz, ninguém desfaz expressa justamente essa confiança na força espiritual atribuída a essas entidades. Mais do que buscar uma fórmula mágica, os rituais dedicados aos Erês podem ser momentos de oração, carinho e conexão com a espiritualidade.

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Simpatia com doces para pedir bênção

Os doces fazem parte do imaginário e das homenagens aos Erês. Para realizar uma prática simples, coloque em um prato alguns doces, como balas, cocadas ou doces de frutas, e deixe ao lado um copo com água.

Acenda uma vela branca em um local seguro e faça uma oração pedindo que os Erês levem alegria, proteção, saúde e bons caminhos para a criança. Mentalize o nome dela e imagine-a cercada por uma luz clara e acolhedora.

Depois da oração, agradeça. A vela deve ser mantida longe de crianças, animais, tecidos e materiais inflamáveis. Os doces podem ser destinados posteriormente a uma criança ou consumidos pelos adultos, conforme a tradição que você segue.

Banho de ervas suave para proteção

Outra possibilidade é preparar um banho simbólico com ervas tradicionalmente associadas à limpeza e ao acolhimento espiritual, como camomila e manjericão.

Ferva a água, desligue o fogo e acrescente as ervas. Espere amornar, coe e utilize a preparação apenas no próprio corpo.

Oração aos Erês pode ser feita em um ambiente tranquilo, com a criança em pensamento (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

Oração aos Erês

Você também pode fazer uma oração simples, sem precisar de nenhum objeto ritualístico. Em um ambiente tranquilo, pense na criança e peça aos Erês que tragam alegria, proteção, saúde, amor e bons encontros para sua caminhada.

Diga com fé: Erês de luz, crianças benditas, cubram esta criança com sua alegria e proteção. Que seus caminhos sejam iluminados, que seu coração permaneça cercado de amor e que ela esteja sempre amparada pelo bem. Que toda energia negativa se afaste e que a doçura, a saúde e a felicidade façam morada em sua vida. Que assim seja.

Simpatia com água e flores

Para uma homenagem delicada, coloque água limpa em um recipiente e algumas flores claras, como margaridas. Ao lado, faça uma oração aos Erês pedindo bênçãos.

Enquanto faz o pedido, mentalize momentos felizes, saúde, aprendizado, proteção e pessoas boas ao redor dela. Depois, descarte a água e as flores de maneira respeitosa, sem deixar resíduos em espaços públicos ou na natureza.

Mais importante do que a simpatia

Quando falamos de espiritualidade, é importante lembrar que cada terreiro de Umbanda possui seus próprios fundamentos, formas de culto e orientações. Por isso, uma prática que faz sentido para uma casa pode não fazer parte da tradição de outra.

Se a intenção é fazer uma homenagem mais específica aos Erês, procure orientação de um terreiro ou dirigente de confiança. Para as crianças, especialmente, a proteção espiritual pode caminhar junto com aquilo que é concreto: cuidado, presença, acolhimento, saúde, segurança e amor.

A força dos Erês também pode ser lembrada dessa maneira: levando mais alegria para dentro de casa, permitindo que as crianças brinquem, sejam ouvidas e tenham espaço para expressar sua espontaneidade. Afinal, a espiritualidade dos Erês nos lembra que a fé também pode ser vivida com leveza, carinho e alegria.