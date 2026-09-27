Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/09/2026

O domingo trará uma energia de decisões, movimento e necessidade de olhar com mais atenção para aquilo que está acontecendo internamente. As cartas mostram oportunidades de renovação e avanço, mas também pedem cuidado com preocupações excessivas, conflitos e situações que exigem posicionamento. O momento favorecerá quem conseguir agir com consciência, sem ignorar os próprios sentimentos. A mensagem é não permanecer preso(a) ao que já perdeu sentido e, ao mesmo tempo, evitar escolhas tomadas apenas pelo impulso.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Áries 4 de Copas

Uma proposta profissional poderá parecer pouco interessante inicialmente, mas merecerá ser analisada pelo ariano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 4 de Copas mostra Áries mais introspectivo(a) e talvez menos disposto(a) a aceitar qualquer coisa que apareça pela frente. No amor, tenha cuidado para não deixar uma oportunidade de aproximação passar por estar concentrado(a) em antigas frustrações. Na carreira, uma proposta poderá parecer pouco interessante inicialmente, mas merecerá ser analisada antes de ser descartada, enquanto, na saúde, será importante combater o desânimo e movimentar a rotina. Entre amigos, permita-se receber convites e estar perto de pessoas que ajudarão a recuperar a sua energia.

Touro Ás de Espadas

Uma conversa franca poderá colocar fim às dúvidas e mostrar exatamente o que o taurino deseja viver nos relacionamentos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas traz clareza, discernimento e uma nova maneira de enxergar determinada situação. No amor, uma conversa franca poderá colocar fim às dúvidas e mostrar exatamente o que você deseja viver. Na carreira, uma ideia ou decisão abrirá um caminho importante, enquanto, na saúde, organizar os pensamentos ajudará a diminuir tensões e preocupações. Entre amigos, seja objetivo(a) e honesto(a), mas escolha as palavras com cuidado para não transformar sinceridade em dureza.

Gêmeos 9 de Espadas

O sono e o descanso merecerão cuidado especial do geminiano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 9 de Espadas pede atenção à ansiedade e aos pensamentos que talvez estejam aumentando problemas que, na prática, são mais simples. No amor, evite criar cenários negativos antes de conversar e procure não interpretar o silêncio como resposta definitiva. Na carreira, preocupações poderão atrapalhar a sua concentração, enquanto, na saúde, o sono e o descanso merecerão cuidado especial. Entre amigos, compartilhar aquilo que está incomodando ajudará a aliviar o peso emocional.

Câncer 7 de Paus

O canceriano deverá estabelecer limites sem medo nos relacionamentos, principalmente se sentir que está cedendo mais do que gostaria (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra Câncer em uma posição de defesa e pede firmeza para proteger aquilo que considera importante. No amor, estabeleça limites sem medo, principalmente se sentir que está cedendo mais do que gostaria. Na carreira, será necessário sustentar suas ideias ou o seu espaço, enquanto, na saúde, procure não transformar toda situação em uma batalha e reserve momentos para descansar. Entre amigos, escolha suas lutas e não sinta que precisa justificar cada decisão que toma.

Leão Ás de Paus

Uma ideia criativa ganhará força e abrirá espaço para novos projetos na carreira do leonino (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta Ás de Paus traz vigor, entusiasmo e vontade de começar algo diferente. No amor, o magnetismo estará em alta e poderá surgir uma paixão, um chamado ou uma renovação importante em uma relação. Na carreira, uma ideia criativa ganhará força e abrirá espaço para novos projetos, enquanto, na saúde, será positivo canalizar essa energia para atividades que tragam disposição e prazer. Entre amigos, sua presença estará contagiante e renderá convites, encontros e experiências espontâneas.

Virgem 3 de Espadas

Uma conversa difícil poderá trazer uma verdade necessária e ajudar o virginiano a compreender melhor uma relação (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas indica um momento de reconhecer sentimentos que ainda precisam ser elaborados, sem transformar uma dor em uma definição sobre o futuro. No amor, uma conversa difícil poderá trazer uma verdade necessária e ajudar você a compreender melhor uma relação. Na carreira, não permita que uma frustração comprometa sua confiança, enquanto, na saúde, será importante cuidar do emocional e não guardar tudo para si. Entre amigos, procure apoio em quem demonstra carinho sincero e evite se isolar por causa de uma decepção.

Libra 7 de Espadas

O libriano deverá observar os detalhes, proteger seus projetos e evitar compartilhar planos profissionais antes da hora (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 7 de Espadas pede atenção às estratégias, às informações e às intenções envolvidas nas situações do dia. No amor, prefira a sinceridade aos jogos emocionais e não tente descobrir respostas por meio de suposições. Na carreira, observe detalhes, proteja seus projetos e evite compartilhar planos antes da hora, enquanto, na saúde, o excesso de preocupação poderá desgastar a sua energia. Entre amigos, confie na sua percepção, mas confirme os fatos antes de tirar conclusões.

Escorpião 8 de Paus

O escorpiano precisará administrar a agitação para não se sobrecarregar (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 8 de Paus acelera o ritmo e indica notícias, mensagens e acontecimentos capazes de movimentar bastante o seu dia. No amor, uma conversa ou convite inesperado poderá aproximar você de alguém e trazer novidades para a vida afetiva. Na carreira, projetos avançarão rapidamente e uma resposta aguardada enfim chegará, enquanto, na saúde, será importante administrar a agitação para não se sobrecarregar. Entre amigos, prepare-se para chamados espontâneos e muita troca de recados.

Sagitário 4 de Ouros

O momento favorecerá cautela com dinheiro e organização dos recursos do sagitariano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros mostra Sagitário buscando mais segurança e tentando preservar aquilo que conquistou. No amor, você poderá desejar estabilidade, mas precisará cuidar para que o medo de perder não se transforme em controle ou fechamento emocional. Na carreira, o momento favorecerá cautela com dinheiro e organização dos recursos, enquanto, na saúde, será importante aliviar tensões acumuladas. Entre amigos, valorize os vínculos confiáveis, mas não deixe de dar espaço para que as relações continuem leves.

Capricórnio Rei de Copas

A sensibilidade do capricorniano ajudará a conduzir conversas e decisões importantes na carreira (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta Rei de Copas traz maturidade afetiva e capacidade de lidar com situações delicadas sem perder o equilíbrio. No amor, você tende a demonstrar sentimentos de maneira mais segura e poderá fortalecer uma relação por meio da compreensão e do diálogo. Na carreira, sua sensibilidade ajudará a conduzir conversas e decisões importantes, enquanto, na saúde, será essencial cuidar das emoções para não somatizar preocupações. Entre amigos, talvez seja procurado(a) para aconselhar alguém, mas lembre-se de não absorver problemas que não são seus.

Aquário A Torre

Alguma atitude ou informação surpreenderá o aquariano nas amizades (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta A Torre anuncia uma quebra de expectativas e uma mudança capaz de alterar a maneira como Aquário vinha enxergando determinada situação. No amor, uma verdade poderá vir à tona e provocar uma conversa necessária, abrindo espaço para uma relação mais autêntica. Na carreira, reviravoltas inesperadas exigirão adaptação, enquanto, na saúde, será importante reduzir o estresse e não ignorar sinais de esgotamento. Entre amigos, alguma atitude ou informação surpreenderá você, mas evite reagir imediatamente antes de entender o contexto.

Peixes 3 de Copas

Atividades prazerosas ajudarão o pisciano a recuperar o ânimo (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta 3 de Copas traz leveza, encontros, celebrações e a importância de estar perto de pessoas que fazem bem. No amor, o clima favorecerá momentos descontraídos e uma conexão que poderá nascer justamente de uma boa conversa ou ocasião social. Na carreira, a colaboração com colegas facilitará tarefas e abrirá novas possibilidades, enquanto, na saúde, atividades prazerosas ajudarão a recuperar o ânimo. Entre amigos, aproveite para se divertir, reencontrar quem é querido e compartilhar ótimas notícias.