Waffle com morangos: aprenda essa receita fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo

Os morangos e a calda docinha deixam esse waffle ainda mais especial (Imagem: Mikhailov Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Poucas coisas deixam a manhã de domingo mais especial do que um waffle quentinho, crocante por fora e macio por dentro. Servido com morangos frescos e uma calda doce, ele transforma o primeiro momento do dia em um verdadeiro agrado. O melhor é que a massa leva ingredientes simples, quase sempre disponíveis na despensa, e fica pronta em poucos passos.

A seguir, veja o passo a passo completo e prepare um waffle com morangos irresistível para começar o domingo com o pé direito!

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Waffle com morangos

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

2 ovos

1 e 1/2 xícara de chá de leite

1/3 de xícara de chá de manteiga derretida

1 colher de chá de essência de baunilha

Spray desmoldante para untar

Montagem

2 xícaras de chá de morangos fatiados

fatiados Mel a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Em outro recipiente, bata os ovos, o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Junte os líquidos aos secos e mexa apenas até incorporar, sem bater demais, para que a massa não fique pesada. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça a máquina de waffle e unte com spray desmoldante. Despeje uma porção da massa, feche e deixe assar até dourar e ficar crocante. Repita o processo até terminar a massa.

Montagem

Sirva os waffles ainda quentes, cobertos com os morangos fatiados e regados com mel.

Dica: se não tiver uma máquina de waffle, distribua a massa em forminhas de silicone para waffle e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar.