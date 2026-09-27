O amor está no ar: 6 signos que podem viver conexões especiais em outubro

Outubro chegará mexendo profundamente com a vida afetiva. Com Vênus retrógrada em Escorpião, o mês convidará a olhar para sentimentos que estavam escondidos, rever escolhas amorosas e entender o que realmente faz sentido em uma relação.

Ao mesmo tempo, a Lua Nova em Libra favorecerá novos começos, enquanto o fim da retrogradação de Plutão em Aquário poderá ajudar a transformar padrões que já não combinam com a vida atual. Mais para o fim do mês, Sol e Mercúrio em Escorpião intensificarão as conversas e emoções, e a Lua Nova em Touro trará uma oportunidade de buscar mais estabilidade e segurança no amor.

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A seguir, confira quais são os signos que podem se dar bem no amor em outubro!

1. Touro

O taurino poderá esclarecer sentimentos, reencontrar questões do passado e abrir espaço para uma relação mais segura e consistente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Touro poderá sentir que outubro ajudará a colocar mais clareza na vida afetiva. Vênus retrógrada poderá trazer de volta sentimentos, pessoas ou assuntos mal resolvidos, mas esse movimento também ajudará você a perceber o que realmente deseja de uma relação. A Lua Nova em Libra favorecerá encontros e aproximações, enquanto a Lua Nova em Touro, no fim do mês, poderá marcar um novo capítulo amoroso. Para quem está solteiro(a), poderá surgir alguém com potencial de oferecer mais estabilidade. Se estiver em uma relação, o período favorecerá decisões mais maduras sobre o futuro.

2. Libra

O libriano terá a chance de reconhecer quais vínculos fazem sentido e aprofundar uma conexão baseada em reciprocidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Libra está entre os signos mais movimentados no amor durante outubro. A Lua Nova em seu próprio signo abrirá espaço para recomeços, encontros e mudanças na maneira como você se posiciona afetivamente. Vênus retrógrada, porém, pedirá cuidado para não confundir saudade com desejo de voltar ou intensidade com compatibilidade. O mês poderá ser especialmente importante para entender quais relações realmente têm espaço na sua vida. Se houver reciprocidade, outubro poderá aproximar duas pessoas de maneira mais profunda.

3. Escorpião

O escorpiano viverá um período de emoções intensas, reencontros e revelações que poderão mudar a percepção sobre uma pessoa (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Outubro colocará Escorpião no centro das questões amorosas. Com Vênus e Mercúrio retrógrados em seu signo e, posteriormente, o Sol também passando por aí, sentimentos ficarão mais intensos e assuntos que estavam escondidos poderão vir à tona. Isso poderá representar reencontros, conversas importantes ou uma mudança na forma de enxergar alguém. Para os solteiros, existirá a possibilidade de uma conexão bastante magnética, mas o ideal é deixar a relação se revelar aos poucos. Se estiver com alguém, diálogos honestos poderão transformar a dinâmica do casal.

4. Aquário

O aquariano poderá abandonar antigos padrões afetivos e dar espaço a vínculos mais compatíveis com sua atual maneira de viver (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Aquário poderá perceber uma mudança importante na maneira de se relacionar. O fim da retrogradação de Plutão em seu signo simboliza, dentro da leitura astrológica, uma retomada de processos de transformação que vinham acontecendo de maneira mais interna. No amor, isso poderá significar deixar para trás padrões antigos e abrir espaço para relações mais alinhadas com quem você é hoje. A Lua Nova em Libra também favorecerá encontros, viagens, estudos e novas experiências que poderão aproximar você de alguém especial.

5. Capricórnio

O capricorniano poderá dar passos mais concretos em uma relação e conversar sobre planos, estabilidade e segurança emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Capricórnio poderá encontrar boas oportunidades amorosas especialmente quando se permitir sair um pouco do controle. Outubro traz um convite para viver o afeto com mais espontaneidade, sem tentar definir tudo antes da hora. Vênus retrógrada poderá fazer você repensar uma relação ou perceber que determinados padrões emocionais precisam ser transformados. No fim do mês, a energia de Touro favorecerá estabilidade e poderá ajudar uma conexão a ganhar contornos mais concretos. Para quem está em um relacionamento, também será um bom período para conversar sobre planos e segurança emocional.

6. Peixes

O pisciano terá uma oportunidade de transformar expectativas afetivas em atitudes e construir algo mais concreto ao lado de alguém (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Peixes poderá viver um outubro de maior profundidade emocional. O movimento de Vênus e Mercúrio em Escorpião favorecerá conversas sinceras, intimidade e conexões que vão além da atração superficial. Uma pessoa que inicialmente parecia apenas uma amizade ou um contato casual poderá despertar sentimentos diferentes. Para quem já está em uma relação, o período pedirá mais transparência sobre desejos e expectativas. A energia da Lua Nova em Touro, no final do mês, ajudará a transformar sentimentos em atitudes concretas.