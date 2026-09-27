Pet idoso: 7 perguntas para fazer ao veterinário antes de mudar a alimentação

A avaliação nutricional individual é essencial para atender às necessidades específicas de cada pet (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando um cão ou gato envelhece, é comum surgir a dúvida: a alimentação precisa mudar? A resposta depende das necessidades de cada animal. Ranna Sousa, clínica geral e docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, exemplifica que, antes de escolher um produto apenas pela indicação sênior na embalagem, vale conversar com o médico-veterinário sobre o peso, a saúde e a rotina do pet. A avaliação nutricional individual faz parte dos cuidados recomendados para essa fase da vida, conta.

A seguir, a especialista indica sete perguntas que devem ser feitas ao veterinário antes da mudança de alimentação do pet idoso. Confira:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Meu pet precisa mesmo trocar de alimento?

A idade, por si só, não determina que todos os animais precisem da mesma dieta. O veterinário pode avaliar se a alimentação atual continua adequada ou se há motivo para alterá-la.

2. Alguma condição de saúde muda o que ele deve comer?

Alterações de saúde podem exigir cuidados nutricionais específicos. Por isso, é importante contar ao profissional sobre diagnósticos, medicamentos, mudanças no apetite e sintomas recentes antes de escolher a nova comida.

3. A quantidade servida ainda está adequada?

Um pet pode ganhar ou perder peso com o passar do tempo. Pergunte qual porção oferecer e como acompanhar o peso e a condição corporal após a mudança.

A preferência por determinada textura ou menor ingestão de água é uma informação útil na consulta com o veterinário (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. A textura da comida precisa mudar?

Dificuldade para mastigar, preferência por determinada textura ou menor ingestão de água são informações úteis na consulta. O veterinário pode orientar se alimentos úmidos, secos ou uma combinação são apropriados para aquele animal.

5. Como fazer a transição para o novo alimento?

Uma troca repentina pode causar desconforto digestivo ou rejeição. Peça um plano de introdução gradual e saiba o que observar durante esse período.

6. Petiscos e suplementos também precisam ser revistos?

Eles fazem parte do que o animal consome ao longo do dia e podem influenciar o planejamento da dieta. Leve à consulta os nomes e as quantidades dos produtos oferecidos.

7. Quando devemos reavaliar a alimentação?

Depois da mudança, combine como acompanhar apetite, peso e condição corporal e quando retornar para verificar se o plano está funcionando. As necessidades do pet podem continuar mudando com a idade. Levar à consulta a embalagem do alimento atual e anotar tudo o que o pet costuma comer ajuda o veterinário a fazer uma recomendação ajustada à realidade da casa.

Por Deiwerson Damasceno Dos Santos