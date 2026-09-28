Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/09/2026

A segunda-feira chegará com uma energia de encerramentos, movimento e necessidade de agir com mais consciência. As cartas mostram que alguns signos estarão diante de novas possibilidades, enquanto outros precisarão reconhecer limites, organizar pensamentos ou deixar para trás situações desgastantes. O dia favorecerá equilíbrio, iniciativa e escolhas mais maduras. A chave será confiar na própria capacidade de transformar aquilo que já não funciona e seguir em direção a experiências mais alinhadas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

Uma verdade poderá ficar evidente e ajudará o ariano a fechar um ciclo emocional (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma situação que vinha causando desgaste e mostra que insistir no que já terminou apenas prolonga o desconforto. No amor, uma verdade poderá ficar evidente e ajudará você a fechar um ciclo emocional. Na carreira, evite carregar responsabilidades que ultrapassam seus limites, enquanto, na saúde, o descanso será fundamental para recuperar energia. Entre amigos, talvez seja necessário se afastar de uma dinâmica que deixou de fazer bem.

Touro 7 de Espadas

O taurino deverá proteger seus projetos e observar detalhes antes de compartilhar os próximos passos na carreira (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” sugere que Touro fique atento(a) ao que não está sendo dito abertamente. No amor, se algo parecer mal explicado, pergunte diretamente em vez de tentar adivinhar o que o outro sente. Na carreira, guarde para si as ideias ainda em desenvolvimento e só revele seus planos quando estiverem bem encaminhados, enquanto, na saúde, desacelerar a mente ajudará a evitar o cansaço provocado pela desconfiança. Entre amigos, observe com calma quem demonstra lealdade de verdade, sem acusar ninguém antes de ter certeza.

Gêmeos Cavaleiro de Copas

Uma proposta criativa ou uma oportunidade capaz de despertar entusiasmo surgirá ao geminiano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz romantismo, sensibilidade e movimentos guiados pelo coração. No amor, uma mensagem, convite ou demonstração de carinho poderá deixar o dia mais especial e aproximar você de alguém. Na carreira, uma proposta criativa ou uma oportunidade capaz de despertar entusiasmo surgirá, enquanto, na saúde, atividades prazerosas ajudarão a recuperar o equilíbrio emocional. Entre amigos, uma conversa afetuosa fortalecerá uma relação ou promoverá um reencontro.

Câncer A Temperança

Conversas tranquilas ajudarão o canceriano a harmonizar diferenças e favorecerão relações construídas com compreensão (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede calma, serenidade e paciência para lidar com as situações do dia. No amor, conversas tranquilas ajudarão a harmonizar diferenças e favorecerão relações construídas com compreensão. Na carreira, evite assumir mais tarefas do que consegue administrar e permita que os processos aconteçam no tempo certo, enquanto, na saúde, o equilíbrio entre atividade e descanso será essencial. Entre amigos, você poderá contribuir para apaziguar um conflito ou simplesmente trazer mais leveza para o grupo.

Leão A Força

A persistência e autocontrole do leonino ajudarão a superar obstáculos profissionais (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que Leão terá capacidade para lidar com desafios sem precisar agir por impulsividade. No amor, sua segurança e seu magnetismo poderão fortalecer os vínculos, mas será importante demonstrar firmeza sem tentar controlar o outro. Na carreira, persistência e autocontrole ajudarão a superar obstáculos, enquanto, na saúde, canalizar bem a energia evitará desgaste desnecessário. Entre amigos, sua presença tenderá a ser um ponto de apoio, desde que você não assuma para si os problemas de todo mundo.

Virgem Cavaleiro de Paus

O virginiano precisará equilibrar entusiasmo com descanso para não exagerar (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” traz movimento, coragem e vontade de experimentar algo inédito. No amor, o magnetismo aumentará e uma atitude espontânea poderá agitar a vida afetiva ou despertar uma nova paixão. Na carreira, iniciativa e rapidez colocarão um projeto em evidência, enquanto, na saúde, será importante equilibrar entusiasmo com descanso para não exagerar. Entre amigos, convites inesperados e programas diferentes deixarão o dia mais divertido.

Libra Cavaleiro de Espadas

Uma conversa direta poderá esclarecer uma situação ao libriano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica velocidade, objetividade e necessidade de tomar decisões sem ficar paralisado(a) pela dúvida. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer uma situação, mas procure controlar a impulsividade para não transformar sinceridade em conflito. Na carreira, sua agilidade favorecerá respostas rápidas e a resolução de pendências, enquanto, na saúde, será importante cuidar da ansiedade e da tensão mental. Entre amigos, pense antes de responder e escolha com cuidado quais discussões realmente valem sua energia.

Escorpião O Mago

Habilidades que estavam sendo pouco utilizadas abrirão uma oportunidade interessante para o escorpiano na carreira (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra que Escorpião terá recursos e criatividade para transformar ideias em ações concretas. No amor, seu magnetismo estará forte e você poderá tomar a iniciativa para aproximar alguém ou renovar uma relação. Na carreira, habilidades que estavam sendo pouco utilizadas abrirão uma oportunidade interessante, enquanto, na saúde, será positivo colocar mais movimento na rotina. Entre amigos, sua comunicação ganhará destaque e uma conversa renderá novas possibilidades.

Sagitário 6 de Ouros

Uma parceria, ajuda financeira ou colaboração facilitará um projeto do sagitariano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” traz para Sagitário a importância do equilíbrio entre dar e receber. No amor, gestos de cuidado tendem a ser correspondidos, e o dia será bom para notar se a relação está sendo construída a dois. Na carreira, alguém poderá oferecer apoio, indicação ou recurso que facilitará seus próximos passos, enquanto, na saúde, ajudar os outros será positivo desde que você também reserve energia para si. Entre amigos, alguém poderá procurar sua ajuda ou oferecer apoio justamente quando você mais precisar.

Capricórnio O Imperador

A organização e autoridade favorecerão decisões importantes e fortalecerão a posição profissional do capricorniano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “O Imperador” traz estabilidade, liderança e uma postura mais firme diante das responsabilidades. No amor, você poderá buscar relações mais estruturadas e demonstrar sentimentos por meio de atitudes concretas, mas sem transformar segurança em controle. Na carreira, organização e autoridade favorecerão decisões importantes e fortalecerão sua posição profissional, enquanto, na saúde, será essencial equilibrar disciplina com descanso. Entre amigos, assuma naturalmente um papel de comando, mas permita que cada pessoa também tenha autonomia.

Aquário O Eremita

O descanso mental será especialmente importante ao aquariano (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “O Eremita” convida Aquário a diminuir o ritmo e buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões. No amor, talvez você precise de um pouco mais de espaço para compreender seus sentimentos e o que realmente deseja viver. Na carreira, uma análise cuidadosa poderá ser mais produtiva do que uma ação imediata, enquanto, na saúde, o descanso mental será especialmente importante. Entre amigos, selecione melhor suas companhias e não se sinta obrigado(a) a estar disponível o tempo todo.

Peixes 8 de Espadas

O pisciano deverá buscar momentos de tranquilidade (Imagem: Sovenko Artem | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que Peixes tende a se sentir preso(a) a dúvidas ou pensamentos que limitam a percepção das possibilidades. No amor, evite imaginar rejeições ou problemas antes de conversar e entender o que realmente está acontecendo. Na carreira, inseguranças poderão fazer você subestimar a própria capacidade, enquanto, na saúde, será importante cuidar da ansiedade e buscar momentos de tranquilidade. Entre amigos, falar sobre as preocupações com alguém de confiança ajudará a enxergar uma saída que parecia distante.