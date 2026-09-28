Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/09/2026

As energias desta segunda-feira pedirão cautela, especialmente em assuntos relacionados às finanças, ao trabalho e aos objetivos de longo prazo. Ao longo do dia, os nativos deverão refletir bem antes de tomar decisões, estabelecer prioridades e manter a calma diante de contrariedades. Assim, será possível superar os desafios e conservar a harmonia nas trocas.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o melhor que os astros têm a oferecer!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Áries Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de defender seus interesses e tomar decisões relacionadas à vida pessoal. Todavia, divergências de opinião poderão irritá-lo(a) e fazer com que reaja de maneira intensa, principalmente se sentir que alguém está interferindo em suas escolhas. Para evitar desgastes ao longo do dia, o ideal será estabelecer prioridades, controlar seus impulsos e avaliar as consequências antes de agir. Touro Nesta segunda-feira, algumas pessoas poderão questionar suas escolhas ou pressionar você a tomar decisões imediatas. Esse cenário, por sua vez, tenderá a irritá-lo(a) profundamente, aumentando a possibilidade de conflitos. Será importante não responder a provocações ou contrariedades. Procure refletir antes de agir, respeitar os próprios limites e considerar as necessidades do outro. Gêmeos Ao longo desta segunda-feira, você precisará reservar um tempo para se recolher, evitando assumir responsabilidades desgastantes. Embora algumas situações possam gerar irritação ao longo do dia, será importante não alimentar ideias nocivas nem reagir impulsivamente diante de questões que fogem ao seu controle. Para superar os desafios desta segunda-feira, procure diminuir o excesso de estímulos e organizar seus pensamentos. Câncer Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de rever algumas situações relacionadas a amizades e projetos coletivos. No processo, poderá se deparar com divergências de opinião e expectativas, o que aumentará a possibilidade de cobranças e reações impulsivas. Diante desse cenário, não tente controlar as decisões do grupo ou assumir problemas que não são seus. Busque, em vez disso, conversar com clareza, respeitar as diferenças e estabelecer limites saudáveis. Leão Nesta segunda-feira, poderá haver cobranças relacionadas aos resultados do trabalho e das responsabilidades de longo prazo. Inclusive, algumas situações tenderão a irritá-lo(a) profundamente, especialmente se houver divergências de opinião ou interferência em suas decisões. Evite, nesse cenário, reagir impulsivamente. O mais indicado será organizar suas prioridades e analisar cuidadosamente os detalhes antes de fazer escolhas. Virgem Nesta segunda-feira, você deverá ter cuidado com as decisões relacionadas aos estudos ou aos planos de longo prazo, visto que algumas informações nesses setores tenderão a gerar mal-entendidos. Além disso, o desejo de defender as suas opiniões a qualquer custo poderá levar a escolhas desgastantes. Ao longo deste dia, será importante ter paciência para conferir todos os detalhes antes de assumir compromissos, assim como flexibilidade para considerar outras possibilidades. Libra Ao longo desta segunda-feira, você sentirá necessidade de controlar as questões financeiras e emocionais. No processo, algumas situações poderão despertar inseguranças e desconfianças. Além disso, divergências sobre dinheiro, responsabilidades ou limites tenderão a gerar discussões. Diante desse cenário, tenha cautela com as decisões impulsivas. Procure esclarecer seus acordos, organizar suas pendências e conversar de maneira objetiva. Escorpião Nesta segunda-feira, algumas situações no trabalho e nos relacionamentos tenderão a exigir mais paciência, especialmente se as outras pessoas não corresponderem às suas expectativas. Ao longo deste dia, tenha cautela com a irritação diante de atrasos, cobranças ou diferenças de opinião. Será essencial evitar que os problemas profissionais afetem os vínculos pessoais. Para tanto, procure organizar suas tarefas e estabelecer limites. Sagitário Nesta segunda-feira, questões afetivas, atividades de lazer ou projetos criativos poderão despertar entusiasmo, mas também aumentar a irritação quando algo não acontecer conforme o esperado. Nesse contexto, será necessário equilibrar o desejo por diversão com as responsabilidades da rotina. Aproveite as oportunidades do dia de forma consciente, respeitando sempre os seus limites e os do outro. Capricórnio Ao longo desta segunda-feira, você buscará resolver questões familiares e organizar assuntos relacionados à vida pessoal. No processo, porém, divergências de opinião dentro de casa poderão irritá-lo(a). Além disso, situações antigas tenderão a vir à tona, tornando difícil conciliar as suas necessidades com as do outro. Nesse cenário, evite tomar decisões precipitadas. Pelo contrário, procure ouvir os entes queridos com paciência e estabelecer limites claros. Aquário Ao longo desta segunda-feira, você poderá se deparar com conversas tensas, mal-entendidos ou divergências de opinião. Nesse cenário, a pressa para responder tenderá a gerar discussões acaloradas. Logo, será importante ter cuidado com a forma como se posiciona e se comunica, especialmente em assuntos delicados. Para tanto, procure organizar seus pensamentos, controlar os impulsos e ouvir o outro com atenção. Peixes Ao longo desta segunda-feira, será preciso redobrar a atenção ao setor financeiro, especialmente à maneira como administra seus recursos. Isso porque algumas situações nessa área poderão despertar insegurança ou irritação, levando a gastos ou escolhas impulsivas. Para não haver prejuízos, evite fazer compras desnecessárias ou investir em negócios duvidosos. Em vez disso, procure revisar suas prioridades e organizar seu orçamento.