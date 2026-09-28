Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026

A fase atual deixa a Lua mais brilhante e visível durante a noite (Imagem: Enrico Obergefaell | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, 28 de setembro, a Lua encontra-se na fase Cheia. De acordo com o calendário de fases lunares divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o astro entrou nessa fase no sábado, 26 de setembro, às 13h50. Esse período marca o momento em que a face da Lua voltada para a Terra aparece praticamente toda iluminada pelo Sol.

Durante a Lua Cheia, o satélite natural da Terra aparece mais brilhante e pode ser observado durante grande parte da noite. Essa fase seguirá até 3 de outubro, quando a Lua entrará na fase Minguante, dando início a uma nova etapa do ciclo lunar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que é a Lua Cheia?

A Lua Cheia acontece quando a Terra fica aproximadamente entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, a face lunar voltada para o nosso planeta recebe a iluminação solar de maneira que grande parte do disco visível aparece iluminada. É por isso que a Lua fica especialmente brilhante durante a noite.

O astro, porém, não produz luz própria. O brilho que observamos é resultado da luz do Sol refletida por sua superfície. O Sol ilumina continuamente metade da Lua, mas a quantidade dessa parte iluminada que conseguimos enxergar da Terra muda conforme o satélite avança em sua órbita.

Na Lua Cheia, o satélite nasce aproximadamente no horário do pôr do sol e permanece visível durante grande parte da noite, desaparecendo próximo ao nascer do Sol. Por isso, essa é uma das fases mais fáceis de observar sem equipamentos, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Posição da Lua no céu determina quando ela poderá ser observada (Imagem: muratart | Shutterstock)

Fase Cheia muda o horário em que o satélite aparece

Uma das características mais marcantes da Lua Cheia é a alteração no horário de seu nascimento e desaparecimento no céu. Como ela está aproximadamente na direção oposta ao Sol quando observada da Terra, tende a nascer perto do pôr do sol e a se pôr próximo ao amanhecer.

À medida que a Lua avança para a fase Gibosa Minguante, seu nascimento passa a ocorrer cada vez mais tarde durante a noite. Por isso, nos próximos dias, será possível observar o satélite em horários progressivamente mais avançados, enquanto sua área iluminada continuará diminuindo.

A Lua Cheia influencia as marés?

A Lua exerce influência sobre as marés por meio de sua força gravitacional. Durante as fases Cheia e Nova, Sol, Terra e Lua ficam aproximadamente alinhados, fazendo com que os efeitos gravitacionais do Sol e da Lua se combinem e contribuam para marés mais acentuadas, chamadas marés de sizígia.

Isso não significa que todas as regiões do planeta terão exatamente o mesmo comportamento das marés. A intensidade observada depende também do formato da costa, da profundidade do oceano, da configuração dos mares e de outros fatores locais.

Lua da Colheita

A Lua Cheia de setembro de 2026 também recebe o nome tradicional de Lua da Colheita, ou Harvest Moon. Essa denominação vem de tradições do Hemisfério Norte, em que o marco do equinócio (ocorrido em 22 de setembro) inicia o outono e a época de colheitas. No Brasil e no Hemisfério Sul, contudo, esse mesmo marco astronômico representa a chegada da primavera.