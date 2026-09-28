InícioRevista do Correio
Culinária

Tem laranja em casa? Aprenda a fazer esse bolo fofinho de liquidificador para o lanche da tarde

Dourada por fora e macia por dentro, essa receita é a opção perfeita para aproveitar a fruta de maneira fácil

Bolo de laranja de liquidificador (Imagem: hghghghggghh | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Bolo de laranja de liquidificador (Imagem: hghghghggghh | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A laranja ganha um lugar de destaque nesta receita de bolo de liquidificador, trazendo sabor cítrico e aroma irresistível. Fácil de preparar, ela é uma ótima opção para aproveitar a fruta e deixar o lanche da tarde ainda mais gostoso. Além disso, fica douradinho por fora e fofinho por dentro, perfeito para acompanhar café, chá ou suco.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira como preparar a receita de bolo de laranja de liquidificador!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Bolo de laranja de liquidificador

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de suco de laranja natural
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara e levemente cremosa. Acrescente o óleo, o suco de laranja e o sal e bata até incorporar. Adicione a farinha de trigo aos poucos e bata até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata rapidamente para incorporar.

Despeje a massa em uma forma redonda de aproximadamente 22 cm de diâmetro, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o bolo crescer, dourar e, ao espetar um palito no centro, ele sair limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 28/09/2026 14:50
    x