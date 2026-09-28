Netflix: 5 filmes e séries que estreiam entre 28 de setembro e 4 de outubro

Para quem está em busca do que assistir nos streamings, já pode atualizar a lista de maratonas, pois a programação da Netflix ganha novas atrações entre o fim de setembro e o início de outubro. De uma competição em meio à natureza a uma aventura com personagens conhecidos dos fãs de anime, os lançamentos da semana apresentam propostas bastante diferentes. Entre os destaques, a lista reúne produções que abordam dinheiro, relações familiares, recomeços e diferentes formas de enxergar o amor.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 28 de setembro e 4 de outubro na Netflix!

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1. Outside (28/09)

“Outside” coloca criadores de conteúdo em uma floresta, onde precisam enfrentar desafios e abrir mão de confortos pelo prêmio em dinheiro (Imagem: Reprodução digital | Sidemen Entertainment e Netflix)

“Outside” é um reality show e spin-off da série de sucesso “Inside”, do grupo britânico Sidemen. Na produção, um grupo de criadores de conteúdo é levado para uma floresta para disputar um prêmio de até 1 milhão de libras. O valor, porém, não está garantido: cada item de conforto escolhido pelos participantes é descontado da quantia final. Para tentar preservar o prêmio, eles precisam tomar decisões difíceis, enfrentar grandes desafios e lidar com as situações provocadas pelos integrantes dos Sidemen.

2. Lego One Piece: a série (29/09)

“Lego One Piece: a série” leva Luffy e sua tripulação a uma aventura perigosa em busca do One Piece (Imagem: Reprodução digital | The LEGO Group, Shueisha, Atomic Cartoons e Netflix)

O especial “Lego One Piece: a série” acompanha Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji e Chopper em uma aventura pela Grand Line. O bando do Chapéu de Palha parte em busca do One Piece e dos próprios sonhos, mas encontra diversos obstáculos pelo caminho. Dividida em duas partes, a animação apresenta a tripulação enfrentando um palhaço pirata, marinheiros, homens-peixe e uma organização criminosa, enquanto explora ilhas cercadas por perigos desconhecidos.

3. Ricos Sem Dinheiro (01/10)

“Ricos Sem Dinheiro” acompanha uma família que precisa esconder a perda da fortuna e manter as aparências para sobreviver (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “Ricos Sem Dinheiro”, a família AlThahabi está acostumada a exibir riqueza, status e um estilo de vida luxuoso. Cercados por pessoas influentes e preocupados em preservar a imagem de sucesso, os integrantes da família acreditam ter uma posição financeira segura. O problema é que eles descobrem que não são tão ricos quanto imaginavam, colocando em risco tudo aquilo que construíram em torno das aparências.

Para evitar que os outros descubram a verdade, eles precisam fingir que continuam tendo dinheiro e manter o padrão de vida ao qual estão acostumados. Mas, ao esconder a situação, as dificuldades aumentam e passam a testar também os relacionamentos entre os familiares.

4. Cartas de Redenção (02/10)

“Cartas de Redenção” mostra como cartas trocadas entre uma mãe solo e um detento dão origem a uma conexão especial (Imagem: Reprodução digital | Tyler Perry Studios e Netflix)

“Cartas de Redenção” conta a história de Anika, uma jovem mãe solo que enfrenta dificuldades para sustentar a família. Em meio a essa realidade, ela começa a trocar cartas com Carousel, um homem que está cumprindo pena. Mesmo sem se conhecerem pessoalmente, os dois passam a compartilhar experiências e situações, criando uma conexão que ganha cada vez mais força com o tempo.

Com o contato contínuo, o vínculo entre eles se desenvolve de maneira inesperada e faz surgir sentimentos de afeto e confiança. Enquanto lidam com as marcas de seus passados e com as circunstâncias que os cercam, Anika e Carousel encontram nessa aproximação uma possibilidade de transformação, esperança e recomeço.

5. #Amor (02/10)

“#Amor” coloca dois concorrentes com visões opostas sobre relacionamentos diante de um desafio para encontrar o par ideal (Imagem: Reprodução digital | May6 Entertainment e Netflix)

A produção indiana “#Amor” apresenta Tara, fundadora de uma startup que criou um aplicativo de namoro baseado na compatibilidade, e seu concorrente Matthew, um investidor que defende a química como elemento essencial para encontrar um parceiro. Com opiniões diferentes sobre o que torna uma relação bem-sucedida, os dois decidem colocar suas teorias à prova em um desafio de 60 dias. A proposta é encontrar o par ideal seguindo os princípios defendidos por cada um e descobrir qual das duas abordagens pode funcionar melhor na busca por uma conexão amorosa.