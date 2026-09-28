Já fez acarajé em casa? Aprenda a preparar essa receita tradicional da Bahia

O acarajé, bolinho de feijão-fradinho frito no dendê, é um dos símbolos mais amados da culinária baiana (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Poucos quitutes representam tão bem a Bahia quanto o acarajé. Herança da culinária afro-brasileira, esse bolinho de feijão-fradinho frito no azeite de dendê é vendido nas mãos das baianas de tabuleiro e carrega séculos de história, fé e tradição em cada mordida.

Fazer acarajé em casa é totalmente possível e recompensador. O segredo está no ponto da massa, bem aerada e leve, e na fritura em dendê bem quente. Depois é só abrir o bolinho e caprichar no recheio de vatapá, camarão e salada. Veja abaixo a receita!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Acarajé

Ingredientes

500 g de feijão-fradinho

3 cebolas descascadas

Água para demolho

4 fatias de pão amanhecido

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de camarão seco

seco 1/4 de xícara de chá de amendoim torrado sem pele

1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju

3 tomates

2 dentes de alho

1 colher de chá de gengibre ralado

Camarões (secos ou frescos) para rechear

Azeite de dendê, coentro picado, pimenta malagueta e sal a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão-fradinho de molho em um recipiente com água por cerca de 2 horas, esfregue os grãos entre as mãos para soltar as cascas e descarte-as, trocando a água até o feijão-fradinho ficar limpo. Depois, escorra e bata o feijão-fradinho em um processador com 1 cebola até formar uma massa espessa. Transfira para um recipiente e bata a massa vigorosamente com uma colher, por alguns minutos, para incorporar ar e deixá-la mais leve, e, em seguida, tempere com sal.

Após, em uma panela funda, aqueça bastante azeite de dendê em fogo médio-alto. Com o auxílio de duas colheres, modele bolinhos ovais e frite-os no dendê quente até dourarem por igual, virando na metade do tempo, e escorra sobre papel-toalha.

Para o vatapá, deixe o pão de molho no leite de coco em um recipiente. Depois, bata no processador o pão amolecido, o camarão seco, o amendoim, a castanha-de-caju, 1 cebola, o alho, 1 tomate e o gengibre, até formar um creme. Leve esse creme a uma panela em fogo baixo com um fio de azeite de dendê, mexendo sempre até engrossar, e tempere com sal.

À parte, refogue rapidamente os camarões no dendê em uma panela em fogo médio e prepare uma salada com os tomates e a cebola restantes picados, o coentro e a pimenta malagueta.

Para montar, faça um corte na lateral de cada acarajé, como um bolso, sem separar as metades. Recheie com o vatapá, os camarões e a salada de tomate e cebola, ajuste a pimenta malagueta e sirva imediatamente, ainda quente.