Dia dos Arcanjos: confira simpatias poderosas para pedir bênçãos a Rafael, Miguel e Gabriel

As simpatias para os Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel podem ser usadas para concentrar pensamentos, agradecer e colocar uma intenção clara sobre aquilo que deseja (Imagem: Joan Sutter | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia dos Arcanjos, celebrado em 29 de setembro, é uma oportunidade para fortalecer a fé, fazer pedidos e agradecer pela proteção espiritual. Entre os nomes mais conhecidos, estão Miguel, Rafael e Gabriel, figuras tradicionalmente associadas à proteção, à cura e à comunicação divina.

Na tradição cristã, os três arcanjos aparecem com missões diferentes. Miguel é lembrado como símbolo de proteção e coragem; Rafael está relacionado à cura e ao cuidado; enquanto Gabriel é conhecido como mensageiro de Deus. Por isso, cada um pode ser invocado de acordo com a intenção do ritual.

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As simpatias podem ser feitas de maneira simples, sempre com respeito à crença de cada pessoa. Mais do que seguir uma fórmula, o momento pode ser utilizado para concentrar pensamentos, agradecer e colocar uma intenção clara.

1. Simpatia para pedir proteção ao Arcanjo Miguel

Miguel é tradicionalmente associado à proteção e à força para enfrentar desafios. Esta simpatia pode ser feita quando você sentir necessidade de afastar energias negativas, inseguranças ou situações que estejam tirando sua paz.

Materiais

1 vela branca ou azul

1 copo com água

1 papel branco

1 caneta

Como fazer

Em um momento tranquilo, escreva no papel aquilo que deseja proteger em sua vida. Pode ser sua casa, sua família, seu trabalho ou até mesmo sua própria energia. Acenda a vela em um local seguro e coloque o copo com água ao lado. Faça uma oração ao Arcanjo Miguel, pedindo proteção, coragem e clareza para lidar com aquilo que estiver enfrentando. Depois, mentalize uma luz envolvendo você e sua casa. Deixe a vela terminar de queimar em segurança e descarte a água normalmente. O papel pode ser guardado por alguns dias e depois rasgado e descartado.

2. Simpatia para pedir cura e equilíbrio ao Arcanjo Rafael

O Arcanjo Rafael é tradicionalmente relacionado à cura e ao cuidado. Por isso, seu ritual pode ser direcionado tanto para o bem-estar físico quanto para questões emocionais, sempre lembrando que práticas espirituais não substituem acompanhamento médico ou psicológico quando necessário.

Materiais

1 vela verde ou branca

1 copo com água

Algumas folhas de alecrim

Como fazer

Coloque o copo com água próximo à vela e as folhas de alecrim ao lado. Acenda a vela com segurança e faça uma oração pedindo ao Arcanjo Rafael que traga equilíbrio, serenidade e renovação para sua vida. Enquanto faz a oração, imagine uma luz verde envolvendo seu corpo e levando tranquilidade para os pontos em que você sente maior necessidade de cuidado. Ao terminar, agradeça pela oportunidade de cuidar de si. A água pode ser descartada e o alecrim pode ser devolvido à natureza ou colocado no lixo orgânico.

A energia do Arcanjo Gabriel pode ser lembrada em momentos que envolvem conversas importantes, decisões, criatividade e novos caminhos (Imagem: Joan Sutter | Shutterstock)

3. Simpatia para abrir caminhos com o Arcanjo Gabriel

O Arcanjo Gabriel é tradicionalmente conhecido como mensageiro e está associado à comunicação e à transmissão de mensagens. Por isso, sua energia pode ser lembrada em momentos que envolvem conversas importantes, decisões, criatividade e novos caminhos.

Materiais

1 vela branca

1 folha de papel

1 caneta

1 copo com água

Como fazer

Escreva no papel uma situação na qual você deseja receber clareza. Pode ser uma decisão profissional, uma conversa que precisa acontecer ou um novo projeto. Coloque o copo com água próximo à vela e o papel ao lado. Acenda a vela e peça ao Arcanjo Gabriel que ilumine seus pensamentos, favoreça uma comunicação sincera e ajude você a reconhecer as oportunidades que surgirem. Depois, feche os olhos por alguns minutos e imagine uma luz branca iluminando sua mente. Finalize agradecendo e, quando a vela terminar, descarte o papel e a água.

Oração para os três Arcanjos

Se preferir fazer um único ritual, você também pode reunir suas intenções em uma oração aos três Arcanjos. Miguel pode ser lembrado pela proteção; Rafael, pela cura e equilíbrio; e Gabriel, pela comunicação, inspiração e clareza. O mais importante é fazer o pedido com consciência e reservar um momento para agradecer pelas bênçãos que já fazem parte da sua vida.

Diga em voz alta ou mentalize: “Arcanjo Miguel, envolva minha vida com sua proteção e fortaleça meu coração diante dos desafios. Arcanjo Rafael, leve luz, equilíbrio e renovação para todos os aspectos da minha vida que precisam de cuidado. Arcanjo Gabriel, ilumine meus pensamentos, minhas palavras e meus caminhos para que eu saiba reconhecer as mensagens e oportunidades que chegam até mim. Que eu tenha proteção para seguir, sabedoria para escolher e fé para confiar. Que assim seja.”