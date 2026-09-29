Tem maçã em casa? Aprenda a fazer esta torta prática para o lanche da tarde

Clássica e irresistível, a torta de maçã é uma ótima opção para quem busca uma sobremesa simples e saborosa para o lanche da tarde. Nesta versão, a fruta se junta a um cremoso recheio de amêndoas e uma massa amanteigada, criando uma combinação equilibrada de sabores e texturas que agrada a diferentes paladares.
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Abaixo, confira como preparar uma saborosa torta de maçã para o lanche da tarde!
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Torta de maçã
Ingredientes
Massa
- 200 g de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 gema de ovo
- 2 a 3 colheres de sopa de água gelada
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 100 g de farinha de amêndoas
- 80 g de manteiga em temperatura ambiente
- 80 g de açúcar
- 1 ovo
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 maçã
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1/2 colher de chá de canela em pó
Cobertura
- 5 maçãs descascadas e cortadas em lâminas
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa grossa. Junte a gema e adicione a água gelada aos poucos, misturando apenas até a massa ficar homogênea. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em um recipiente, bata a manteiga e o açúcar com um fouet até obter um creme claro. Acrescente o ovo e o extrato de baunilha e misture. Junte a farinha de amêndoas, mexa até ficar homogêneo e reserve. Descasque a maçã, retire as sementes e corte em cubos pequenos. Coloque-as em um recipiente, regue com o suco de limão e polvilhe a canela. Misture delicadamente e incorpore ao creme de amêndoas. Reserve.
Montagem e finalização
Retire a massa da geladeira e abra sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, espalhe o creme de amêndoas com maçã e distribua as fatias de maçã em espiral, sobrepondo-as levemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até as bordas da massa e as maçãs dourarem. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.