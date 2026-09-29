Dia das Crianças: 5 praias de mar calmo para viajar em família

Com o aumento das temperaturas em boa parte do Brasil, o feriado do Dia das Crianças se torna uma ótima oportunidade para fazer as malas e aproveitar uma praia com os pequenos. Para as famílias que desejam curtir o litoral com mais tranquilidade, destinos conhecidos pelo mar calmo podem ser boas escolhas, especialmente aqueles com águas rasas e poucas ondas.

A seguir, confira algumas praias que costumam se destacar pelo mar calmo e podem tornar a viagem em família ainda mais divertida.

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1. Praia do Lázaro (Ubatuba, SP)

A Praia do Lázaro tem mar mar extremamente calmo, raso e sem ondas (Imagem: Joao D’Andretta | Shutterstock)

A Praia do Lázaro é considerada uma das melhores opções do litoral norte de São Paulo para visitar com as crianças. Ela se destaca pelo mar extremamente calmo, raso e sem ondas, que lembra uma grande piscina. A areia, por sua vez, é fina e firme, ótima para correr, brincar e caminhar sem dificuldade. Cercada por montanhas e vegetação nativa, o destino oferece uma paisagem encantadora e infraestrutura de quiosques à beira-mar.

2. Praia do Forte (Mata de São João, BA)

A Praia do Forte é uma boa opção para famílias que buscam águas calmas e atividades para aproveitar com as crianças. Durante a maré baixa, locais como a Praia do Lord e a Praia do Papa-Gente formam piscinas naturais de águas rasas, mornas e transparentes, onde os pequenos podem brincar e observar peixinhos. Outro destaque do destino é o Projeto Tamar, dedicado à preservação das tartarugas marinhas e que permite conhecer esses animais de perto. Além disso, o centrinho da vila conta com um calçadão fechado para carros, proporcionando mais tranquilidade e segurança para os passeios a pé.

3. Praia dos Carneiros (Tamandaré, PE)

A Praia dos Carneiros tem mar com água calma, morna e cristalina (Imagem: ImagensstockBR | Shutterstock)

A Praia dos Carneiros é considerada uma das mais bonitas do Brasil e uma excelente opção para passeios com crianças. Suas águas calmas, mornas e cristalinas proporcionam um ambiente agradável para toda a família. Durante a maré baixa, formam-se piscinas naturais praticamente sem ondas, onde os pequenos podem brincar na água e observar peixinhos.

4. Praia da Ferradura (Búzios, RJ)

A Praia da Ferradura também é uma ótima opção para famílias com crianças por apresentar um mar extremamente calmo, que lembra uma grande piscina natural praticamente sem ondas. Essa característica está relacionada ao formato de ferradura da enseada, que ajuda a proteger a praia dos ventos fortes e das correntes marítimas. A água, no entanto, costuma ser mais fria, algo comum nas praias de Búzios, mas ainda assim bastante refrescante e convidativa para o banho, especialmente nos dias mais quentes.

5. Praia da Daniela (Florianópolis, SC)

A Praia da Daniela é uma boa opção para famílias com crianças devido ao mar tranquilo e raso. Protegida pela baía, a praia apresenta ondas quase inexistentes, e a pouca profundidade se mantém por vários metros mar adentro, favorecendo os momentos de diversão dos pequenos. A água também costuma ser mais morna do que a encontrada em praias abertas da ilha. Além disso, a faixa de areia fina e limpa oferece um espaço agradável para as crianças brincarem, correrem e fazerem castelos de areia.