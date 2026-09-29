Frango caipira com quiabo: aprenda a fazer essa receita tradicional da culinária mineira

Poucos pratos traduzem tão bem o aconchego da cozinha mineira quanto o frango caipira com quiabo. Geralmente preparado em fogo baixo e sem pressa, ele reúne o sabor marcante do frango caipira, a textura do quiabo e um caldo dourado de dar água na boca comida de raiz e de fogão à lenha.
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Fazer em casa exige um pouco de paciência, já que o frango caipira demora mais para cozinhar, mas o resultado compensa. O segredo está em selar bem a carne, apurar o caldo e preparar o quiabo do jeito certo para que ele não solte baba. Abaixo, confira a receita!
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Frango caipira com quiabo
Ingredientes
- 1 frango caipira cortado em pedaços (cerca de 1,5 kg)
- 500 g de quiabo
- 2 cebolas picadas
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1 colher de sopa de colorau (urucum)
- Suco de 1 limão
- Óleo, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Água quente o quanto baste
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com alho, sal e pimenta-do-reino e deixe pegar gosto por alguns minutos. Corte o quiabo em pedaços grandes e, em uma frigideira, refogue-o rapidamente com um fio de óleo e o suco de limão em fogo alto, mexendo pouco, até perder a baba e ficar levemente dourado. Reserve.
Em um tacho ou panela de ferro, aqueça o óleo em fogo médio-alto e doure bem os pedaços de frango de todos os lados. Junte a cebola e o colorau e refogue até a cebola murchar. Acrescente o tomate e mexa até formar um refogado. Cubra o frango com água quente, tampe e cozinhe em fogo médio-baixo, acrescentando mais água aos poucos, até a carne ficar macia e o caldo encorpar (o frango caipira costuma levar mais tempo). Incorpore o quiabo reservado, ajuste o sal e cozinhe por mais alguns minutos para apurar. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.