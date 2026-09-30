Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/09/2026

A quarta-feira trará uma energia de transformação, sensibilidade e novos caminhos. As cartas do tarot mostram que alguns signos precisarão confiar mais na própria força, enquanto outros estarão diante de encerramentos, decisões ou oportunidades para recomeçar.

O dia também favorecerá encontros, parcerias e trocas capazes de trazer mais leveza para a rotina. A chave será equilibrar coragem e intuição, sem deixar que medos ou inseguranças impeçam os movimentos necessários.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries A Força

O nativo de Áries terá recursos para enfrentar desafios com firmeza, sem agir pela impulsividade (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que você terá recursos para lidar com desafios sem precisar agir pela impulsividade. No amor, seu magnetismo estará em alta, mas a verdadeira firmeza virá de saber ouvir e respeitar os limites da relação. Na carreira, persistência e autocontrole ajudarão a superar obstáculos. Na saúde, será importante canalizar a energia de maneira equilibrada. Entre amigos, você poderá ser uma presença de apoio, desde que não tente resolver tudo por quem está ao seu redor.

Touro 6 de Copas

O nativo de Touro poderá reviver afetos e encontrar respostas em experiências anteriores (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz memórias, reencontros e uma conexão especial com experiências que marcaram sua história. No amor, alguém do passado poderá reaparecer ou uma relação atual despertar uma sensação gostosa de familiaridade e carinho. Na carreira, vivências anteriores oferecerão respostas para questões do presente. Na saúde, atividades que tragam conforto emocional ajudarão a recuperar o bem-estar. Entre amigos, o dia favorecerá reaproximações e conversas que reavivam boas lembranças.

Gêmeos A Morte

O nativo de Gêmeos enfrentará encerramentos e a chance de deixar algo para trás (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica encerramentos e transformações importantes, mostrando que você talvez esteja pronto(a) para deixar para trás algo que já não combina com seu momento. No amor, um padrão antigo poderá chegar ao fim, abrindo espaço para uma relação mais saudável e verdadeira. Na carreira, mudanças exigirão desapego de métodos ou situações que já não funcionam. Na saúde, será positivo abandonar hábitos que prejudicam sua disposição. Entre amigos, alguns vínculos assumirão outro formato, e aceitar essa virada trará mais leveza.

Câncer 3 de Ouros

O nativo de Câncer terá um dia favorável à colaboração, ao aprendizado e aos resultados em conjunto (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece colaboração, aprendizado e construção de resultados por meio da união de esforços. No amor, relações em que houver disposição para crescer juntos tenderão a ganhar solidez e estabilidade. Na carreira, parcerias poderão trazer reconhecimento e ajudar a transformar uma ideia em algo concreto. Na saúde, pequenas mudanças feitas com constância gerarão bons frutos. Entre amigos, trocar conhecimentos e aceitar ajuda fortalecerá vínculos e abrirá novas possibilidades.

Leão A Lua

O nativo de Leão precisará de atenção às emoções e cautela diante do que ainda não está claro (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede atenção às emoções, à intuição e às situações que ainda não estão completamente claras. No amor, evite tirar conclusões precipitadas e dê espaço para que sentimentos e intenções se revelem com o tempo. Na carreira, confira informações antes de tomar decisões importantes. Na saúde, será necessário observar como a ansiedade pode estar afetando o corpo e o descanso. Entre amigos, confie na sua percepção, mas não permita que inseguranças criem histórias antes que os fatos apareçam.

Virgem Rainha de Copas

O nativo de Virgem será convidado a ouvir a própria sensibilidade e confiar naquilo que sente (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” convida a ouvir mais a própria sensibilidade e a confiar naquilo que sente. No amor, o dia favorecerá carinho, acolhimento e conversas capazes de aprofundar uma conexão. Na carreira, sua empatia poderá ajudar na relação com colegas e parceiros. Na saúde, será importante cuidar do emocional e não absorver os problemas de todos ao redor. Entre amigos, você talvez seja procurado(a) para oferecer apoio, mas lembre-se de preservar sua própria energia.

Libra O Mago

O nativo de Libra contará com comunicação e magnetismo favorecidos, abrindo portas em vários caminhos (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra que você terá recursos para transformar planos em iniciativas concretas e aproveitar melhor as oportunidades ao redor. No amor, sua comunicação e seu magnetismo estarão favorecidos, ajudando a iniciar uma história ou renovar uma relação. Na carreira, habilidades que estavam sendo pouco utilizadas abrirão portas. Na saúde, será positivo movimentar a rotina e colocar mais energia em atividades que tragam disposição. Entre amigos, uma conversa poderá gerar uma ideia, um convite ou uma proposta inesperada.

Escorpião O Julgamento

O nativo de Escorpião poderá encerrar histórias antigas e abraçar uma nova etapa (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” traz despertar, decisões e uma oportunidade de olhar para o passado com mais consciência antes de escolher os próximos passos. No amor, uma conversa importante poderá esclarecer o futuro de uma relação ou permitir que você finalmente encerre uma história que ocupava espaço emocional. Na carreira, um reconhecimento ou novo chamado sinalizará a chegada de uma etapa diferente. Na saúde, será importante abandonar hábitos que não contribuem para o bem-estar. Entre amigos, alguém tenderá a buscar aproximação para retomar um contato ou resolver uma questão pendente.

Sagitário Rei de Paus

O nativo de Sagitário terá magnetismo e coragem para assumir projetos importantes (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” o(a) coloca em uma posição de liderança, confiança e iniciativa. No amor, seu magnetismo estará forte e você poderá tomar a frente para demonstrar interesse ou movimentar uma relação. Na carreira, criatividade, coragem e visão ajudarão a assumir projetos importantes e a mostrar seu potencial. Na saúde, será necessário canalizar a energia sem exageros. Entre amigos, sua postura inspiradora motivará outras pessoas, mas lembre-se de ouvir também as necessidades de quem está ao seu lado.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

O nativo de Capricórnio poderá viver aproximações afetuosas e reencontros especiais (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz romantismo, sensibilidade e movimentos guiados pelo coração. No amor, uma mensagem, um convite ou uma demonstração de carinho poderá aproximar você de alguém e deixar o dia mais especial. Na carreira, uma proposta criativa ou oportunidade capaz de despertar entusiasmo surgirá. Na saúde, atividades prazerosas ajudarão a recuperar o equilíbrio emocional. Entre amigos, uma conversa afetuosa ou um reencontro fortalecerá uma relação importante.

Aquário 2 de Espadas

O nativo de Aquário precisará ouvir diferentes pontos de vista antes de tomar partido em qualquer questão (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra uma situação que exige escolha, mas na qual você pode estar adiando um posicionamento. No amor, não prolongue por tempo demais uma dúvida que precisa ser conversada, pois evitar o assunto também mantém tudo parado. Na carreira, reúna informações antes de definir um caminho. Na saúde, será importante diminuir a tensão provocada pela indecisão. Entre amigos, procure ouvir diferentes pontos de vista antes de tomar partido em qualquer questão.

Peixes 3 de Copas

O nativo de Peixes terá conexões alegres e boas notícias entre amigos (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” traz leveza, encontros, celebrações e a importância de estar perto de pessoas que fazem bem. No amor, o clima favorecerá momentos descontraídos e uma conexão capaz de crescer a partir de uma boa conversa ou ocasião social. Na carreira, a colaboração com colegas facilitará tarefas e abrirá novas possibilidades. Na saúde, atividades prazerosas ajudarão a recuperar o ânimo. Entre amigos, aproveite para se divertir, reencontrar quem é querido e compartilhar ótimas notícias.