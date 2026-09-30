Como tirar nós do pelo do cachorro: veja cuidados para desembaraçar sem causar desconforto ou precisar cortar a pelagem 

Cães de pelos médios e longos chamam atenção pela beleza da pelagem, que pode apresentar diferentes texturas, volumes e características conforme a raça. No entanto, manter os fios bonitos também exige alguns cuidados. Mesmo com uma rotina que inclui banho, secagem e escovação, é possível que o pelo fique embolado em determinadas situações, principalmente nas regiões em que há maior atrito.

Os emaranhados não são apenas uma questão estética. Quando ficam muito apertados e próximos da pele, podem provocar desconforto, dificultar a ventilação da região e esconder irritações ou outros problemas dermatológicos. Por isso, saber como desembaraçar a pelagem do cachorro do jeito certo é importante para não machucar o pet. Veja!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Avalie o tamanho e a condição do nó

Antes de começar, observe cuidadosamente a região embolada. Pequenos emaranhados mais soltos podem ser trabalhados aos poucos com os dedos, um pente ou uma escova apropriada. Já placas compactas, extensas e muito próximas da pele exigem maior cuidado, pois tentar puxá-las à força pode causar dor e lesões.

Aproveite também para verificar se existem vermelhidão, feridas, umidade, secreções ou sinais de desconforto sob ou ao redor da região. Caso o cachorro demonstre dor ou o problema seja muito extenso, o mais seguro é interromper a tentativa e procurar um profissional.

2. Comece soltando os fios com os dedos

Quando o emaranhado é pequeno e ainda não está muito compacto, os dedos podem ser os primeiros aliados. Segure delicadamente a base do pelo, próxima à pele, e tente separar o nó em partes menores, trabalhando pelas extremidades em vez de puxar todo o emaranhado de uma vez. Segurar os fios perto da raiz também ajuda a reduzir a tração sobre a pele e, consequentemente, o desconforto.

3. Use produtos próprios para desembaraçar a pelagem

Sprays desembaraçantes específicos para cães podem facilitar o trabalho em pequenos nós, deixando os fios mais fáceis de separar e reduzindo o atrito durante a escovação. Antes de aplicar, porém, leia atentamente as orientações do fabricante e verifique se o produto é adequado ao tipo de pelagem e à idade do cachorro. Produtos destinados a seres humanos não devem ser utilizados por conta própria, já que a pele dos cães possui características diferentes.

4. Escolha a escova ou o pente adequado

Não existe um único acessório ideal para todos os cachorros. A escolha dependerá do comprimento, da densidade e da textura da pelagem. Escovas do tipo slicker (ou rasqueadeiras), pentes de metal, escovas de pinos e outros acessórios de uso veterinário ou para banho e tosa podem ter funções diferentes no cuidado dos fios. Por isso, vale pedir orientação a um médico-veterinário ou profissional de banho e tosa sobre a opção indicada para o animal.

Dividir o emaranhado em mechas e desfazer os nós das pontas à base torna o processo mais confortável para o cachorro (Imagem: Juan Aizpuru | Shutterstock)

5. Desembarace pequenas partes de cada vez

Tentar desfazer um grande emaranhado de uma só vez tende a aumentar a tração sobre a pele e tornar a experiência desagradável para o cachorro. Uma alternativa é dividir o trabalho em pequenas mechas, começando pela extremidade do nó e avançando gradualmente em direção à base.

6. Dê atenção especial às áreas de maior atrito

Algumas partes do corpo apresentam maior tendência à formação de emaranhados. Atrás das orelhas, nas axilas, entre as pernas, próximo ao pescoço e nas regiões em contato frequente com coleiras e peitorais são exemplos que merecem atenção. Nessas áreas, o movimento do cachorro faz com que os fios se esfreguem repetidamente, favorecendo a formação de nós. Durante o desembaraço, seja ainda mais delicado, pois algumas dessas regiões apresentam pele sensível.

7. Evite molhar os nós antes de removê-los

Dar banho no cachorro para tentar amolecer uma pelagem muito embolada pode produzir o efeito contrário. Quando o pelo já apresenta nós compactos, a água pode fazer com que o emaranhado fique ainda mais apertado, dificultando sua remoção depois. Por isso, a recomendação geral é retirar os nós antes do banho sempre que isso puder ser feito de maneira segura.

8. Nunca corte o nó com tesoura rente à pele

Pode parecer mais simples colocar uma tesoura por baixo do emaranhado e cortá-lo, mas essa prática representa um risco para o cachorro. Como os nós podem puxar e esconder a pele entre os fios, torna-se difícil perceber exatamente onde ela está. Um movimento inesperado do animal também aumenta a possibilidade de cortes acidentais.

Procure ajuda profissional quando os nós estiverem muito compactos

Nem todo emaranhado deve ser retirado em casa. Quando existem vários nós, grandes placas de pelo compactado ou fios grudados muito próximos à pele, um profissional de banho e tosa pode avaliar a maneira mais segura de removê-los. Se houver feridas, vermelhidão intensa, secreção, mau cheiro, sangramento, dor ou alterações na pele, a avaliação de um médico-veterinário será ainda mais importante. Em casos avançados, pode ser necessário aparar parte da pelagem com equipamento apropriado. Depois da remoção, uma rotina de escovação adequada ajuda a diminuir as chances de novos emaranhados.