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O que assistir na HBO Max em outubro? Veja 5 filmes, animações e séries 

Produções de diferentes gêneros ganham espaço no catálogo ao longo das próximas semanas

Produções de diferentes gêneros chegam ao catálogo da HBO Max nos próximos dias (Imagem: Hamara | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Produções de diferentes gêneros chegam ao catálogo da HBO Max nos próximos dias (Imagem: Hamara | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A HBO Max amplia o catálogo em outubro com histórias que passam por disputas familiares, conflitos profissionais, aventuras fantásticas e universos fora do comum. Entre novas temporadas e produções inéditas, os títulos deste mês apresentam personagens diante de desafios que colocam seus planos à prova e mudam o rumo de suas histórias. 

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A seguir, veja o que assistir em outubro na HBO Max! 

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1. Guerra (01/10)

Fotografia de um homem e uma mulher adultos dentro de um elevador. A mulher, à esquerda, tem cabelos longos e ondulados e veste uma roupa preta com mangas volumosas e franjas, além de carregar uma bolsa. O homem, à direita, usa terno cinza, camisa clara e um cachecol cinza. Os dois estão lado a lado, olhando um para o outro. O interior do elevador tem paredes revestidas de madeira escura.
Em Guerra, dois escritórios de advocacia disputam um caso de divórcio que envolve poder e fama (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série acompanha a rivalidade entre os escritórios de advocacia Cathcarts & Sons e Taylor & Byrne, duas das empresas mais respeitadas de Londres. A disputa entre as equipes ganha novos contornos quando ambas ficam responsáveis pelo chamado divórcio do século, envolvendo o poderoso magnata da tecnologia Morgan Henderson, interpretado por Dominic West, e sua esposa, a renomada estrela internacional do cinema Carla Duval, vivida por Sienna Miller.

Com uma separação cercada por riqueza, fama e interesses particulares, o caso coloca os advogados diante de uma batalha que promete repercutir muito além dos tribunais. Enquanto cada escritório busca defender os interesses de seu cliente, a disputa profissional também expõe relações de poder, ambições e conflitos pessoais entre aqueles que estão envolvidos no processo.

2. La Favorita 1922 – 2ª temporada (02/10)

Fotografia de um grupo de seis pessoas em um ambiente elegante. À esquerda, um homem usa terno marrom, camisa clara e gravata. Ao lado dele, uma mulher usa uma blusa estampada colorida, colares e uma saia escura. Ao centro, três mulheres usam roupas claras, com detalhes em vermelho e marrom. À direita, outra mulher usa um vestido vinho com detalhes claros. Elas estão diante de uma mesa redonda com toalha branca, em uma sala decorada com lustres, colunas e vitrais.
Em La Favorita 1922, Elena e Cecilia enfrentam novos desafios para manter o restaurante em Madri (Imagem: Reprodução digital | Mediaset España e Discovery Global Drama)

Na segunda temporada, Elena de Valmonte e Cecilia continuam à frente do restaurante que construíram em Madri, empenhadas em fazer o negócio crescer, mesmo diante de novos obstáculos. O estabelecimento permanece como ponto de encontro de diferentes personagens e se transforma no cenário de relações, conflitos e acontecimentos que colocam à prova os planos das protagonistas.

Enquanto tenta consolidar a vida que escolheu para si, Elena ainda precisa lidar com questões ligadas ao seu passado, que voltam a interferir em seu presente. Ao lado de Cecilia e dos demais integrantes da equipe, ela enfrenta desafios que envolvem tanto a rotina do restaurante quanto as relações pessoais. Entre novas situações e mudanças inesperadas, as duas precisam encontrar maneiras de preservar o projeto que construíram e seguir em frente.

3. Get Jiro (04/10) 

Ilustração em estilo de animação de um homem alto e musculoso, de pele morena, em pé no centro de uma sala. Ele usa uma roupa branca semelhante a um uniforme de cozinheiro, com mangas dobradas e um avental. Na cabeça, veste uma faixa branca. Ao fundo, quatro pessoas vestidas como funcionários de restaurante seguram bandejas cobertas por tampas. A iluminação do ambiente é escura, com tons avermelhados e arroxeados.
Em Get Jiro, um chef de sushi chega a uma Los Angeles futurista dominada pela gastronomia (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Animation e DC Studios)

A animação é ambientada em uma versão futurista de Los Angeles, onde cozinheiros renomados assumiram o controle da sociedade e restaurantes se tornaram centros de influência. Nesse universo, as preferências à mesa determinam posições sociais, enquanto pratos e técnicas culinárias são tratados como símbolos de poder. É nesse contexto que Jiro, um habilidoso especialista em sushi e homem de poucas palavras, chega à cidade carregando um passado misterioso e objetivos próprios.

A presença do novo cozinheiro altera o equilíbrio estabelecido entre as figuras que dominam a cena local. Ao se envolver com personagens poderosos e enfrentar diferentes ameaças, Jiro passa a questionar as regras que organizam aquele mundo e precisa decidir até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos. Inspirada na graphic novel de Anthony Bourdain e Joel Rose, a produção combina humor ácido, ação e ficção científica em uma história que transforma o universo da culinária em uma sátira sobre poder, status e ambição.

4. Hora de Aventura: Missões Secundárias (05/10)

Ilustração de dois personagens sentados no chão de madeira, jogando videogame. À esquerda, um menino de roupa azul, mochila verde nas costas e com um capuz branco que cobre a cabeça, segura um controle cinza com botões coloridos. Ao lado dele, um cachorro amarelo de corpo alongado também segura um controle. Os dois estão sorrindo de boca aberta. Ao fundo, há uma parede de madeira.
Em Hora de Aventura: Missões Secundárias, Finn e Jake embarcam em novas aventuras pela Terra de Ooo (Imagem: Reprodução digital | Cartoon Network e HBO Max)

Finn e Jake estão de volta à Terra de Ooo em uma nova coleção de histórias independentes. A animação acompanha os dois amigos em missões que os colocam diante de criaturas inusitadas, inimigos conhecidos e situações inesperadas. Com episódios mais fechados e aventuras de diferentes proporções, a animação recupera o espírito das primeiras fases da franquia e apresenta as novas jornadas dos personagens.

5. Estado de Fúria – 2ª temporada (09/10)

Fotografia de uma mulher adulta sentada diante de uma mesa, segurando uma taça com uma bebida. Ela tem cabelos longos e ondulados em tom laranja intenso e veste um conjunto preto, acompanhado de colares. Ao fundo, há uma grande estrutura decorativa branca e outras pessoas aparecem desfocadas em um ambiente interno.
Em Estado de Fúria, cinco mulheres enfrentam conflitos e encontram na vingança uma forma de reagir (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série acompanha cinco mulheres que vivem diferentes situações de frustração e injustiça em uma Madri contemporânea. Marga, Nat, Adela, Vera e Victoria enfrentam problemas que vão desde uma traição e dificuldades no ambiente profissional até o desemprego e situações de humilhação pública. À medida que essas experiências chegam ao limite, elas decidem reagir e encontram na vingança uma forma de responder ao que enfrentaram. A produção combina comédia e situações caóticas para mostrar as consequências dessas escolhas.

Na segunda temporada, a série apresenta novas histórias de mulheres que continuam lidando com conflitos pessoais e profissionais em meio a situações que podem sair do controle. A nova fase explora as consequências das decisões tomadas pelas personagens e as diferentes formas encontradas por elas para enfrentar as circunstâncias que surgem em seus caminhos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 30/09/2026 15:39
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