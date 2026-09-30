Ferver folhas de louro, cravo-da-índia e canela: para que serve essa mistura? 

A preparação pode ser usada para deixar a casa com um aroma mais agradável (Imagem: asmiphotoshop | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ferver folhas de louro, cravo-da-índia e canela é um truque caseiro simples que pode ajudar a deixar o odor de diferentes ambientes mais agradável. A combinação libera um aroma marcante e pode ser usada principalmente para perfumar a casa e amenizar cheiros persistentes.

Embora não substitua a limpeza ou os cuidados necessários em locais com excesso de umidade, a mistura pode ser uma alternativa prática no cuidado com a casa. Abaixo, confira as principais utilidades!

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1. Ajuda a disfarçar odores fortes da cozinha

A mistura pode ser usada depois do preparo de alimentos que deixam odores intensos pela casa. Frituras, peixe, alho, cebola e alguns temperos podem permanecer no ambiente mesmo depois que a refeição termina, e o aroma liberado pelo louro, pelo cravo-da-índia e pela canela ajuda a deixar o cheiro do ambiente mais agradável.

2. Pode amenizar o cheiro de mofo

Em ambientes que apresentam aquele odor característico de mofo, ferver a mistura pode ajudar a disfarçar temporariamente o cheiro, graças à fragrância intensa das especiarias. Assim, o cômodo pode ficar com uma sensação mais agradável enquanto o aroma permanece no ar.

É importante, porém, não confundir isso com a eliminação do mofo. Se houver manchas, infiltrações ou umidade excessiva, é necessário resolver a origem do problema. A mistura apenas ajuda a melhorar o cheiro do ambiente.

A mistura ajuda a suavizar o cheiro de ambientes fechados por muito tempo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Ajuda a deixar ambientes com sensação de frescor

Além da cozinha, a mistura pode ser utilizada em outros espaços da casa que estejam com cheiro de fechado por muito tempo ou pouco agradável. O aroma liberado pode contribuir para uma sensação de ambiente mais fresco e aconchegante.

Esse efeito é especialmente interessante após períodos em que o local ficou fechado por muito tempo. Ainda assim, sempre que possível, abrir portas e janelas para renovar o ar continua sendo uma medida importante.

Como fazer a mistura?

A preparação é simples e leva poucos ingredientes, sendo uma opção prática para perfumar a casa depois do preparo. Confira!

Ingredientes

1 l de água

3 folhas de louro

1 canela em pau

1 colher de sopa de cravo-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as folhas de louro, a canela e o cravo-da-índia. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Depois, reduza para fogo baixo e deixe aquecer por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e deixe a preparação no ambiente desejado ou espere esfriar e transfira para um recipiente adequado.

É uma opção simples de aromatizador caseiro natural

Após ferver, a preparação pode ser aproveitada para deixar o aroma das especiarias se espalhar pela casa. Quando retirada do fogo, a panela pode ser colocada em um local seguro do ambiente, permitindo que o cheiro continue sendo percebido enquanto a mistura esfria.

Outra possibilidade é transferir o líquido para um recipiente adequado e deixá-lo em um cômodo por algum tempo. Assim, o perfume que permanece na água pode contribuir para manter o ambiente com um cheiro agradável após o preparo.