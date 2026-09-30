Chá antes de dormir funciona? Conheça 3 opções associadas ao relaxamento

A rotina agitada, o excesso de estímulos e a dificuldade para desacelerar podem deixar o corpo e a mente em estado de alerta justamente na hora de dormir. Nesse contexto, algumas alternativas simples podem ajudar a criar um momento mais relaxante antes de ir para a cama. Entre elas, os chás se destacam por serem bebidas quentes e reconfortantes que podem fazer parte do ritual noturno e contribuir para o relaxamento do corpo.

Certas plantas utilizadas no preparo das bebidas possuem compostos com propriedades calmantes e relaxantes, capazes de atuar no sistema nervoso e favorecer a redução da ansiedade, da agitação e da tensão antes de dormir. No entanto, é importante lembrar que os chás não funcionam como um tratamento universal para a insônia e seus efeitos podem variar de pessoa para pessoa.

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Abaixo, confira 3 opções de chás para incluir na rotina noturna!

1. Chá de maracujá com erva-cidreira e hortelã

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

1 colher de sopa de folhas de erva-cidreira

1 colher de sopa de folhas de hortelã

300 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a levantar fervura. Desligue o fogo e adicione a erva-cidreira e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá diretamente em uma xícara. Adicione a polpa do maracujá com as sementes e misture delicadamente. Adoce com o mel e sirva em seguida.

2. Chá de erva-doce com melissa

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

1 colher de chá de folhas secas de melissa

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver e desligue o fogo. Adicione a erva-doce e a melissa, tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Depois, coe e consuma ainda morno.

Chá de lavanda com capim-santo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Chá de lavanda com capim-santo

Ingredientes

300 ml de água

1 colher de sopa de flores secas de lavanda

2 colheres de sopa de capim-santo fresco picado

fresco picado 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a levantar fervura. Desligue o fogo e adicione a lavanda e o capim-santo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá diretamente em uma xícara, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.