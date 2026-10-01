Aurora, Kiwi ou Pipoca? Veja nomes fofos e diferentes para escolher para o seu passarinho 

A personalidade e a aparência do passarinho podem ajudar na escolha de um nome que combine com suas características (Imagem: Daria_vg | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os pássaros estão entre os animais de estimação que conquistam os humanos pela beleza, pelas cores, pelo canto e por comportamentos cheios de personalidade. Periquitos, calopsitas, canários e outras aves criadas como bichinhos de companhia, por exemplo, apresentam características próprias que podem servir de inspiração na hora de encontrar um nome.

A escolha do nome do passarinho também costuma ser um momento divertido para a família. Afinal, as possibilidades são praticamente infinitas: é possível buscar referências no céu, nas plantas, nos alimentos, nas cores ou até mesmo no jeito de se comportar da ave. Abaixo, confira algumas opções!

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1. Aurora

Aurora é um nome ligado ao amanhecer e tem origem no latim, língua em que a palavra significa justamente alvorada. Na mitologia romana, Aurora também era a deusa associada à manhã. Por carregar uma relação direta com o início do dia, o nome combina especialmente com passarinhos alegres e ativos pela manhã.

2. Sol

Curto, simples e fácil de pronunciar, Sol é uma opção que remete imediatamente à luz, ao calor e à luminosidade. Por isso, pode combinar muito bem com pássaros de penas amarelas, douradas ou alaranjadas, especialmente aqueles cuja aparência chama atenção pelas cores vibrantes. O nome também funciona para uma ave animada, sociável e cheia de energia.

3. Kiwi

Kiwi é o nome de uma fruta conhecida pela polpa verde, mas também denomina uma ave nativa da Nova Zelândia. Como nome para um passarinho de estimação, é uma alternativa curta, divertida e fácil de memorizar. Pode combinar particularmente com aves pequenas e de plumagem esverdeada ou amarronzada.

4. Mel

A palavra mel está associada ao alimento doce produzido pelas abelhas e, justamente por essa relação, transmite uma ideia de delicadeza e doçura. Para os passarinhos, pode ser uma opção interessante, principalmente quando o animal apresenta penas amarelas, douradas, bege ou em tons de marrom-claro.

5. Pipoca

Pipoca é uma escolha descontraída para passarinhos agitados e brincalhões. O nome pode fazer referência aos movimentos rápidos e aos pequenos pulos que algumas aves realizam enquanto exploram poleiros e brinquedos. Também combina com bichinhos de plumagem branca ou com pequenas manchas claras espalhadas pelo corpo.

Ligado às flores e à primavera, Flora é uma opção delicada para passarinhos, especialmente aqueles que têm plumagem colorida (Imagem: Infiums | Shutterstock)

6. Flora

Flora vem do latim e está relacionada à palavra para flor. Na mitologia romana, era a deusa das flores e da primavera. Por essa forte ligação com a natureza, é um nome delicado para passarinhos de diferentes espécies. A opção pode ficar ainda mais interessante em aves com plumagem colorida, que lembra as tonalidades encontradas nas flores.

7. Estrela

Estrela remete aos astros luminosos observados no céu e pode ser uma escolha cheia de significado para um passarinho que chama atenção na família. A ideia combina principalmente com aves de aparência marcante, seja pela plumagem brilhante, seja por alguma mancha ou padrão diferente nas penas.

8. Jade

Jade é o nome dado a uma pedra ornamental conhecida especialmente por suas tonalidades verdes. Dessa forma, pode combinar muito bem com passarinhos que apresentam o verde como uma das cores predominantes da plumagem. Além disso, é uma alternativa interessante para quem busca um nome simples, mas que tenha personalidade.

9. Chico

Chico é tradicionalmente utilizado como uma forma carinhosa de Francisco e se destaca pela sonoridade simples e familiar. Para um passarinho, funciona especialmente bem por ser curto e fácil de repetir. Pode combinar com uma ave comunicativa, curiosa e que gosta de acompanhar a movimentação da família.

10. Nino

Nino é uma opção curta e carinhosa, características que fazem o nome funcionar bem para animais de estimação. A sonoridade repetitiva e simples facilita seu uso no cotidiano e pode combinar principalmente com passarinhos pequenos, curiosos e sociáveis.

11. Zazu

Zazu ficou amplamente conhecido como o nome do calau presente na história de O Rei Leão. Por estar diretamente associado a um personagem que é uma ave, torna-se uma opção divertida para passarinhos de estimação. Pode combinar principalmente com um animal atento, comunicativo e cheio de personalidade.

12. Cristal

Cristal é uma palavra relacionada a materiais conhecidos pela transparência, pelo brilho e pela aparência delicada. Como nome, pode combinar especialmente com pássaros de plumagem branca, muito clara ou brilhante. Também é uma alternativa para aves cuja aparência elegante chama atenção.