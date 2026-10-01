Quer atrair sorte em outubro? Aposte nestes 5 banhos de ervas

O banho de ervas é uma forma simples de direcionar intenções para o mês (Imagem: Kamila i Wojtek Cyganek | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Outubro chega trazendo aquela vontade de renovar as energias, deixar para trás o que já não combina com a nossa caminhada e abrir espaço para novas oportunidades. Para quem gosta de práticas espirituais, os banhos de ervas podem ser uma forma simples de marcar esse momento de transição e direcionar a intenção para um mês mais leve, próspero e cheio de boas possibilidades.

Na tradição popular e em diferentes práticas espiritualistas, algumas ervas são associadas à proteção, à prosperidade, à limpeza energética e à abertura de caminhos. O ritual não precisa ser complicado: o mais importante é realizá-lo com atenção e uma intenção clara. Confira abaixo!

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1. Banho de alecrim para atrair boas oportunidades

O alecrim é tradicionalmente associado à vitalidade, à proteção e à renovação das energias. Para começar outubro com disposição para reconhecer e aproveitar novas oportunidades, coloque um punhado de alecrim fresco ou seco em cerca de 1 litro de água fervente. Tampe e deixe descansar por alguns minutos. Depois de coar e esperar amornar, tome seu banho de higiene normalmente e despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando caminhos se abrindo e situações favoráveis chegando até você.

2. Banho de manjericão para renovar a energia

O manjericão é muito utilizado em práticas populares de limpeza e harmonização energética. Ele pode ser uma boa escolha para quem deseja entrar no mês deixando para trás pensamentos, situações e sensações que pesaram durante o período anterior.

Prepare uma infusão com um punhado de folhas de manjericão em 1 litro de água quente. Após o banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo e mentalize a renovação da sua energia. Enquanto realiza o ritual, pense em tudo aquilo que deseja cultivar durante outubro: tranquilidade, confiança, prosperidade e bons encontros.

O banho de louro pode ser utilizado para fortalecer a intenção de crescimento e abundância (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)

3. Banho de louro para chamar prosperidade

O louro é uma das ervas mais populares quando o assunto é prosperidade e realização. Para o início do mês, ele pode ser utilizado como um ritual simbólico para fortalecer a intenção de crescimento e abundância.

Ferva 1 litro de água e acrescente cinco folhas de louro. Desligue o fogo, tampe e aguarde cerca de 10 minutos. Depois de coar e amornar, tome seu banho normalmente e jogue a preparação do pescoço para baixo. Durante o ritual, mentalize projetos avançando, portas se abrindo e recursos chegando de maneira equilibrada e consciente.

4. Banho de canela para movimentar a vida

Conhecida pelo aroma marcante e pelo simbolismo relacionado à prosperidade, à atração e à movimentação, a canela também pode fazer parte de um banho ritualístico para começar outubro com mais entusiasmo.

Para preparar, coloque um pedaço de canela em pau em 1 litro de água quente e deixe em infusão por alguns minutos. Espere amornar e utilize a água do pescoço para baixo depois do banho de higiene. Enquanto despeja a preparação, mentalize movimento, coragem para agir e disposição para aproveitar as oportunidades que surgirem.

5. Banho de manjericão com alecrim para abrir os caminhos

Se a intenção é combinar renovação e proteção, manjericão e alecrim podem ser utilizados juntos. Ferva 1 litro de água, desligue o fogo e acrescente um punhado pequeno de cada erva. Tampe e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos.

Depois do banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo. Imagine outubro como uma página nova e escolha mentalmente três coisas que deseja fortalecer durante o mês. Pode ser uma oportunidade profissional, mais prosperidade financeira, novos relacionamentos ou simplesmente uma rotina mais leve.