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14 livros para quem busca novas leituras em outubro

A seleção reúne obras que convidam a diferentes descobertas, reflexões e experiências ao longo do mês

Entre ficção, poesia, ciência e memórias, esses livros são opções para acompanhar diferentes momentos, conhecer novos universos e aproveitar a leitura de um jeito leve e envolvente (Imagem: Andrii Kobryn | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Entre ficção, poesia, ciência e memórias, esses livros são opções para acompanhar diferentes momentos, conhecer novos universos e aproveitar a leitura de um jeito leve e envolvente (Imagem: Andrii Kobryn | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em cada página, uma janela se abre para um universo diferente. Livros têm o poder de transportar, provocar reflexões e revelar mundos até então desconhecidos. Nesta seleção de outubro, conheça títulos que passeiam por diferentes estilos e narrativas, oferecendo ao leitor uma rica diversidade de experiências.

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Entre ficção, poesia, romance, ciência, comportamento e relatos de vida, cada obra abre espaço para novas descobertas, emoções e aprendizados. Uma lista para quem busca inspiração, conhecimento ou simplesmente uma boa história para mergulhar neste mês. Confira!

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1. Versos que cantam

Capa clara e artística com um livro aberto ao centro de onde emergem ilustrações de flores e notas musicais flutuantes em tons de vermelho e azul. Duas mãos estilizadas se aproximam de um coração central cercado por notas musicais. Na parte superior, destaca-se o título
Versos que cantam transforma sentimentos em poesia e música, unindo criatividade, experiências pessoais e tecnologia (Imagem: Reprodução digital | Clube de Autores)

Entre poesia, melodias e inteligência artificial, Andréa Brandão transforma sentimentos como amor, fé, esperança e superação em poemas que ganham novas formas por meio da música e da tecnologia. A autora reúne 32 composições acompanhadas de relatos sobre as inspirações e experiências que deram origem a cada criação.

2. Ser é a nova revolução

Capa em tom bege claro com a ilustração minimalista de uma ampulheta desenhada com traços marrons. No topo da ampulheta, há uma pequena figura humana em pé observando grãos amarelados caírem em direção à parte inferior. Na parte superior, lê-se o nome da autora
Ser é a nova revolução propõe refletir sobre a busca por realização, propósito e presença em meio à rotina acelerada (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Em meio a rotinas hiperconectadas, excesso de estímulos e pressão por desempenho, Lygia Flaiano Nyikos investiga como a cultura da performance afeta escolhas, relações e bem-estar. Reunindo neurociência, comportamento, filosofia e experiências pessoais, a autora apresenta reflexões e práticas para conciliar realização, propósito e presença.

3. Palimpsesto

Capa em tom azul-pétroleo e escuro, mostrando uma ilustração detalhada em 3D de uma fita de DNA brilhante. Na parte central, destaca-se o título
Palimpsesto apresenta uma reflexão sobre envelhecimento, identidade e as constantes transformações que fazem parte da vida (Imagem: Reprodução digital | Appris Editora)

A partir da ideia de que o organismo se reconstrói continuamente, o pesquisador e geriatra Arnaldo Pinto Guedes de Paiva Neto aborda envelhecimento, identidade e evolução de forma acessível. A reflexão propõe compreender as mudanças como parte natural da existência e da adaptação da vida.

4. Todo mundo conhece um homem perigoso

Capa com fundo rosa-chiclete intenso e textura que remete a um vidro rachado em teia de aranha a partir do canto direito. O título
Todo mundo conhece um homem perigoso aborda comportamentos nas relações e convida a repensar atitudes naturalizadas no cotidiano (Imagem: Reprodução digital | Pipo Edições)

Pipo R. Ananias parte de experiências pessoais para refletir sobre comportamentos presentes nas relações e no cotidiano. O autor aborda temas como ciúme, respeito e convivência, propondo uma reflexão sobre atitudes que muitas vezes passam despercebidas ou são naturalizadas.

5. O metafísico, o real e o sexo

Capa branca com manchas suaves em tons de verde e amarelo. Ao centro, há uma ilustração no estilo de
O metafísico, o real e o sexo aproxima diferentes culturas e territórios por meio de reflexões sobre literatura e sociedade (Imagem: Reprodução digital | Uiclap)

A partir da literatura comparada e de referências filosóficas, o doutor em Ciências da Literatura e Modernidades Comparadas (Uminho), Wigvan Pereira dos Santos, estabelece diálogos entre contextos históricos e culturais distintos. A análise revela como a literatura pode criar conexões entre territórios e compreensão do mundo.

6. E se for real?

Capa com uma imagem de fundo urbano mostrando prédios e uma rua movimentada com carros. No centro, há uma esfera transparente focalizando o pôr do sol em uma praia. Acima, o título
E se for real? explora possibilidades da existência em uma trama marcada por fenômenos extraordinários, amizade e esperança (Imagem: Reprodução digital | Literando Editora)

Entre fenômenos extraordinários, amizades e desafios cósmicos, o autor Edson de Albuquerque Moreno apresenta diferentes dimensões que revelam distintas possibilidades sobre a existência. A trama explora temas como lealdade, esperança e a possibilidade de transformar os caminhos que parecem já estar definidos.

7. Máquina de sorvete

Capa ilustrada com fundo azul-claro com um círculo rosa, repleto de pílulas e cápsulas coloridas espalhadas. Ao centro, há um casquinha de sorvete com três bolas de cores diferentes (amarelo, verde e rosa), também decorado com pílulas. Na parte inferior, o título estilizado
Máquina de sorvete acompanha uma jornada de autoconhecimento em meio a questionamentos sobre identidade, consciência e realidade (Imagem: Reprodução digital | Viseu)

Em meio à crise existencial, ao desemprego e à recém-paternidade, Rask recebe dos pais uma experiência que promete prazer absoluto. O que parecia uma fuga da realidade se transforma em uma jornada que coloca sua identidade e consciência em xeque. Entre suspense, filosofia, espiritualidade e ficção científica, Ricardo Coruja aborda amadurecimento e autoconhecimento.

8. Uma maldição para Samantha

Capa ilustrada em estilo de fantasia e HQ. Em frente a uma casa de dois andares decorada com flores, estão dois personagens: um homem com trajes casuais e uma mulher vestindo túnica roxa que segura uma luz mágica brilhante nas mãos. O título
Uma maldição para Samantha acompanha uma jovem bruxa que enfrenta uma antiga magia enquanto busca escolher o próprio destino (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21)

Nesta romantasia nacional de Denise Flaibam, publicada pela Plataforma21, Samantha é uma jovem bruxa negra banida para o mundo humano, onde precisa combater uma antiga magia que interfere na vida dos moradores da pequena cidade de Santa Margarida. Esta é uma história sobre expectativas familiares e coragem para escolher seu próprio destino.

9. Minhas memórias afetivas

Capa com fotografia em preto e branco de um menino sorridente em cima de um brinquedo de mola/veículo infantil. No canto inferior esquerdo, sobre a imagem, lê-se o título
Minhas memórias afetivas resgata lembranças da infância e adolescência para refletir sobre vínculos, tempo e afetos (Imagem: Reprodução digital | Editora Dialética)

Ao revisitar a infância e a adolescência em Ouro Branco, Minas Gerais, nos anos 1980, Luís Augusto de Rezende Pena resgata lembranças das brincadeiras, amizades e da convivência familiar. Entre histórias da vizinhança, escola e família, o autor reflete sobre a passagem do tempo e os vínculos que permanecem, transformando memórias pessoais em um retrato afetivo.

10. Pequenos e decisivos passos na infância

Capa clara com fundo branco e manchas suaves em tons de verde e azul. No centro, há a ilustração de uma árvore de tronco fino com copa verde exuberante, plantada sobre uma pequena poça d'água. Acima, estão o nome da autora
Pequenos e decisivos passos na infância mostra como gestos cotidianos podem fortalecer vínculos e acompanhar o desenvolvimento infantil (Imagem: Reprodução digital | Minotauro)

A terapeuta ocupacional Andréa Fernandes, especialista em desenvolvimento infantil, propõe uma parentalidade baseada na presença, no vínculo e no respeito ao tempo da criança. Com exemplos práticos sobre sono, alimentação, autonomia, emoções e uso de telas, ela mostra como pequenos gestos diários fortalecem a família.

11. Conexão mãe

Capa com fundo rosa forte. Na parte superior, lê-se o título
Conexão mãe reúne fé e acolhimento em reflexões voltadas às mães de crianças neurodivergentes e aos desafios da rotina (Imagem: Reprodução digital | Ipê das Letras)

Nascido entre angústias e orações, esse devocional para mães de crianças neurodivergentes de Ilana Lopes reúne fé, conhecimento técnico e a certeza de que cada pessoa carrega algo precioso: a sensibilidade para ver além dos rótulos e a coragem para continuar. A obra oferece palavras para os dias difíceis e pequenos gestos capazes de transformar a rotina em conexão verdadeira.

12. Magnitude

Capa com estilo artístico em tons escuros e terrosos. Ilustra a cabeça de um cavalo em movimento com a crina esvoaçante, posicionada sobre um cenário de casarão antigo. Na parte superior, o título
Magnitude revisita o Rio de Janeiro das décadas de 1950 e 1960 em uma história marcada por memória, afetos e conflitos (Imagem: Reprodução digital | Sandoval Tibúrcio)

Com quatro décadas de atuação nas artes visuais, Sandoval Tibúrcio lança um romance ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1950 e 1960. Escrita à mão a partir de 2001, nos intervalos de seu trabalho como cabeleireiro, a obra aborda os costumes da sociedade carioca na época, segredos familiares, memória, afeto, fé e preconceito.

13. A tecnologia e você: quem controla quem?

Capa em tom amarelo-ocre ou dourado. Do lado esquerdo, estão os nomes do autor
A tecnologia e você: quem controla quem? questiona a influência dos recursos digitais sobre escolhas e comportamentos cotidianos (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Com base nos conceitos da ciência da computação, Marcus Fontoura, vice-presidente corporativo da Microsoft, explica como algoritmos, inteligência artificial e outras tecnologias influenciam escolhas cotidianas das pessoas. Publicado pela Citadel Editora, este livro defende o protagonismo humano para usar ferramentas digitais de forma consciente.

14. O cosmos ao seu alcance

Capa escura com um círculo central preto de onde saem inúmeros raios de luz e pontos cintilantes em tons de azul e branco, simulando o espaço ou velocidade. Dentro do círculo preto, lê-se o título
O cosmos ao seu alcance apresenta a ciência de forma acessível ao explorar fenômenos da natureza e questões sobre o universo (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)

Este livro reúne crônicas do físico Adilson de Oliveira, professor titular da Universidade Federal de São Carlos e colunista da revista Ciência Hoje. Os textos abordam desde os desafios para compreender a natureza até o imaginário sobre os buracos negros, passando por estatísticas na física e nas pesquisas eleitorais e pseudociência.

Por Victória Gearini

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    Por Redação EdiCase
    postado em 01/10/2026 12:15
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