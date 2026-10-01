Mês de poder, confiança e polarização política: veja o que os astros revelam sobre outubro

Além do cenário eleitoral, outubro reunirá movimentos astrológicos que irão envolver relações, decisões, comunicação e questões ainda não resolvidas (Imagem: pixelparticle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de outubro chega acompanhado de uma movimentação importante no céu, com diferentes aspectos astrológicos marcados para acontecer ao longo das semanas. De acordo com Emily Rosa, astróloga do Astrolink, esse cenário poderá colocar em evidência questões relacionadas a poder, confiança, relações, valores, polarização e informações, especialmente em meio ao período eleitoral.

Embora as previsões tenham caráter predominantemente coletivo, elas ajudam a compreender os movimentos simbólicos que irão marcar o período. Para entender como esses trânsitos se manifestarão de forma mais específica, é importante observar o próprio mapa astral.

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Um céu sensível para o período eleitoral

O início de outubro concentrará alguns dos aspectos mais tensos do mês. No dia 3, Marte em Leão formará uma oposição exata com Plutão em Aquário, enquanto Mercúrio transitará pelo mesmo grau ocupado por Marte no mapa astral do Brasil. Para Emily Rosa, essa configuração sugere um período particularmente sensível para temas ligados a disputas de poder, confrontos de opinião e reações mais intensas diante de divergências.

O simbolismo de Marte e Plutão costuma estar associado à força de vontade, à defesa de posições e à busca por controle. Em tensão, esses planetas podem corresponder a uma maior dificuldade para ceder, negociar ou encontrar pontos de equilíbrio. Em um contexto eleitoral, isso poderá se refletir em debates mais acalorados, discursos mais agressivos e maior polarização social.

É importante destacar que a Astrologia não permite prever acontecimentos específicos nem resultados eleitorais. Ainda assim, a concentração desses aspectos sugere um período em que prudência, responsabilidade e atenção à forma como as opiniões são expressas poderão fazer diferença.

Outro ponto relevante é a continuidade da quadratura entre Netuno em Áries e Netuno no mapa do Brasil, ainda ativa. Segundo a astróloga, essa configuração poderá favorecer a circulação de narrativas emocionalmente carregadas, informações fora de contexto e interpretações apresentadas como verdades absolutas. Por isso, a busca por fontes confiáveis e a verificação de informações se tornarão especialmente importantes ao longo do mês.

Vênus retrógrado em Escorpião: revisões nos relacionamentos

Também no dia 3 de outubro, Vênus iniciará seu movimento retrógrado em Escorpião. Durante a retrogradação, Vênus convida a uma revisão. Em Escorpião, essa análise costuma acontecer em níveis mais profundos, envolvendo questões emocionais que muitas vezes permaneciam ocultas ou pouco compreendidas. Dessa maneira, assuntos relacionados ao ciúme, dependência emocional, vulnerabilidade e recursos compartilhados poderão ganhar mais destaque.

Segundo Emily Rosa, esse trânsito não deve ser interpretado como um anúncio de crises inevitáveis ou retornos do passado. Em muitos casos, a revisão acontece de forma interna, quando passamos a enxergar uma situação por outra perspectiva ou percebemos que determinados acordos já não refletem nossas necessidades atuais.

Como Marte e Plutão também estarão em tensão nesse período, vale observar situações em que afeto e controle começam a se confundir. A necessidade de obter respostas imediatas, garantias constantes ou domínio sobre uma situação poderá revelar inseguranças que merecem ser compreendidas com mais profundidade.

Além dos relacionamentos, Vênus retrógrado também favorecerá reflexões sobre dinheiro, prioridades e escolhas feitas para sustentar determinadas expectativas ou imagens pessoais. O que antes parecia importante poderá perder força, abrindo espaço para uma reavaliação mais honesta sobre aquilo que realmente tem valor.

Na reta final de outubro, Mercúrio retrógrado em Escorpião favorecerá revisões, investigações e uma análise mais cuidadosa das situações (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock)

Mercúrio retrógrado em Escorpião: investigar antes de concluir

Na reta final do mês, em 24 de outubro, Mercúrio iniciará sua retrogradação em Escorpião. Como acontece em todos os períodos de Mercúrio retrógrado, conversas, negociações, decisões e informações poderão exigir revisões ou análises mais cuidadosas.

Em Escorpião, esse movimento ganhará uma característica investigativa. Questões que pareciam resolvidas poderão revelar detalhes ainda não observados. Conversas importantes poderão precisar ser retomadas e decisões exigirem uma segunda análise antes de serem concluídas.

Para a astróloga Emily Rosa, este trânsito poderá influenciar uma tendência natural a querer compreender o que está por trás das situações, buscando informações que antes permaneciam ocultas.

Ao mesmo tempo, será importante evitar o excesso de desconfiança. Nem todo silêncio esconde uma intenção, assim como nem toda situação possui um significado oculto. Um dos principais desafios deste Mercúrio retrógrado será encontrar equilíbrio entre investigação e interpretação, evitando conclusões precipitadas quando faltar informações.

De forma geral, outubro de 2026 se apresentará como um mês de movimentos coletivos ligados ao cenário político e processos individuais relacionados a vínculos, valores e comunicação. O período convidará a observar com mais atenção aquilo que realmente merece ser preservado, transformado ou compreendido com maior profundidade.

Por Manuella Tavares