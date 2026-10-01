Enem 2026: quando a busca pela nota perfeita se torna um problema?

A pressão por bons resultados pode tornar a preparação para o Enem mais desgastante (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, muitos candidatos intensificam a rotina de estudos em busca de uma boa nota. No entanto, a pressão para atingir um desempenho impecável e a necessidade de fazer tudo perfeitamente podem acabar se tornando um obstáculo para a aprendizagem. Embora a dedicação seja importante, o perfeccionismo em excesso pode favorecer a ansiedade, a procrastinação e até o esgotamento emocional.

Segundo o psicólogo e professor Geovani Santiago, coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, estabelecer metas elevadas não é necessariamente um problema. A preocupação surge quando a cobrança excessiva impede o estudante de lidar com erros e limitações naturais do processo de aprendizagem.

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O perfeccionismo faz com que muitos jovens acreditem que precisam dominar completamente todos os conteúdos, acertar todas as questões e manter uma rotina impecável. Essa expectativa irreal pode gerar frustração, insegurança e até fazer com que o estudante se sinta incapaz, mesmo quando está evoluindo, explica.

Como o perfeccionismo pode interferir nos estudos?

Entre os comportamentos mais comuns, estão a dificuldade em iniciar tarefas por medo de errar, a necessidade constante de revisar o mesmo conteúdo e a sensação de que nunca se estudou o suficiente.

Além disso, muitos estudantes acabam sendo mais rígidos consigo mesmos do que seriam com qualquer outra pessoa. É importante compreender que o processo de aprendizagem envolve erros, dúvidas e momentos de maior dificuldade. Nem todos os dias terão o mesmo rendimento, e isso não significa falta de capacidade ou de comprometimento. Aprender também exige paciência consigo mesmo, destaca o professor.

Sinais de alerta

De acordo com o psicólogo, alguns comportamentos podem indicar que a busca por resultados está se tornando prejudicial:

Medo excessivo de cometer erros;

Sensação constante de que o desempenho nunca é suficiente;

Procrastinação por receio de falhar;

Ansiedade intensa diante de simulados e provas;

e provas; Dificuldade em descansar sem sentir culpa;

Comparação frequente com outros estudantes.

O descanso também faz parte de uma rotina equilibrada durante a preparação para as provas (Imagem: Daniel Hoz | Shutterstock)

Como buscar equilíbrio?

O psicólogo recomenda estabelecer metas realistas, respeitar os momentos de descanso, reservar tempo para atividades de lazer e compreender que erros fazem parte do processo de aprendizagem. Tão importante quanto estudar é desenvolver uma relação mais gentil consigo mesmo durante a preparação, reconhecendo os avanços construídos ao longo da caminhada.

O Enem é uma prova importante, mas não define o valor ou a capacidade de ninguém. É fundamental entender que o aprendizado é construído gradualmente e que exigir perfeição em todos os momentos pode trazer mais prejuízos do que benefícios, afirma.

Muitas vezes, o estudante sente culpa ao descansar ou ao dedicar tempo para atividades que lhe dão prazer. No entanto, o descanso não deve ser visto como perda de tempo. Pausas, momentos de convivência, lazer e recuperação emocional são componentes importantes para a manutenção da atenção, da motivação e da saúde mental ao longo da preparação para a prova.

Ter disciplina é importante, mas cuidar da saúde mental também faz parte da preparação para o Enem. O estudante não precisa ser perfeito para alcançar bons resultados. Aprender a respeitar os próprios limites, reconhecer os avanços e permitir momentos de descanso é tão importante quanto cumprir o cronograma de estudos. O equilíbrio costuma trazer resultados mais consistentes do que a busca incessante pela perfeição, finaliza Geovani Santiago.

Por Priscila Dezidério