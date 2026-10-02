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Como o pica-pau consegue bicar árvores sem se machucar? Veja curiosidades sobre essa ave

Da língua surpreendente aos pés adaptados para escalar árvores, descubra características que tornam essa ave uma verdadeira especialista na vida entre os troncos

Os pica-paus são reconhecidos pelo hábito de bater o bico contra troncos de árvores, mas também apresentam outras curiosidades interessantes (Imagem: Quang Nguyen Vinh | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os pica-paus são reconhecidos pelo hábito de bater o bico contra troncos de árvores, mas também apresentam outras curiosidades interessantes (Imagem: Quang Nguyen Vinh | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os pica-paus são aves pertencentes à família Picidae e facilmente reconhecidas pelo hábito de bater o bico contra troncos de árvores. Encontrados em diferentes regiões do mundo, eles apresentam grande diversidade de tamanhos, cores e comportamentos. Apesar das diferenças entre as espécies, muitas compartilham adaptações que permitem escalar superfícies verticais, procurar alimento na madeira e construir cavidades para se abrigar e reproduzir. 

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O pica-pau também ganhou espaço na cultura popular. A ave inspirou animações e ficou especialmente conhecida por meio do desenho do Pica-Pau, personagem famoso por sua risada e personalidade irreverente, produzido pelo estúdio de Walter Lantz e distribuído pela Universal Pictures.

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Na vida real, porém, esses animais conseguem ser ainda mais interessantes. Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre o pica-pau! 

1. O bico funciona como uma poderosa ferramenta 

Uma das características mais conhecidas do pica-pau é a capacidade de golpear a madeira repetidamente com o bico. Esse comportamento não acontece apenas para procurar comida. Dependendo da situação, a ave pode escavar o tronco para alcançar insetos escondidos, abrir uma cavidade para construir o ninho ou produzir sons usados na comunicação. Algumas espécies preferem árvores mortas ou partes da madeira enfraquecidas pela decomposição, que oferecem menor resistência à escavação. 

2. A cabeça é adaptada para suportar as bicadas 

Bater repetidamente a cabeça contra uma superfície dura parece algo bastante arriscado, mas o organismo do pica-pau apresenta adaptações que permitem realizar esse comportamento. A anatomia do crânio, o pequeno tamanho do cérebro e a maneira como as forças produzidas durante os impactos são distribuídas ajudam a ave a lidar com as bicadas. Além disso, o contato entre o bico e a madeira acontece durante um intervalo extremamente curto. Essas características possibilitam executar movimentos repetitivos que seriam perigosos para muitos outros animais. 

3. A língua pode alcançar lugares onde o bico não chega 

O bico abre o caminho, mas é a língua que ajuda muitas espécies de pica-pau a retirar o alimento de pequenas galerias na madeira. Em diversos representantes da família, ela é longa e sustentada por estruturas chamadas ossos hioides, que se prolongam ao redor da parte posterior do crânio. Depois de encontrar o túnel deixado por um inseto, a ave consegue introduzir a língua profundamente na abertura para alcançar a presa. 

Um pica-pau-malhado posado num ramo na horizontal, virado ligeiramente para a frente. Apresenta plumagem preta e branca no dorso e na cabeça, peito claro, uma pequena mancha vermelha na nuca e penas vermelho-vivo sob a cauda, destacando-se sobre um fundo verde claro
Grande parte dos pica-paus possui uma disposição de dedos que facilita a fixação nos troncos (Imagem: Siegfried Poepperl | Pexels)

4. Os pés ajudam a ave a permanecer na vertical 

Enquanto muitas aves possuem três dedos direcionados para a frente e um para trás, grande parte dos pica-paus apresenta uma disposição diferente. Geralmente, são dois dedos voltados para a frente e dois para trás, configuração conhecida como zigodactilia. Essa estrutura oferece uma boa capacidade de agarrar superfícies e ajuda o animal a permanecer preso aos troncos enquanto sobe pela árvore ou procura alimento. 

5. Nem toda batida no tronco serve para procurar comida 

Ao ouvir um pica-pau batendo rapidamente contra uma árvore, é comum imaginar que ele esteja tentando encontrar insetos. No entanto, algumas sequências de batidas têm outra função. O chamado tamborilar é utilizado como forma de comunicação, inclusive para marcar território e atrair parceiros. Para produzir um som mais intenso, a ave pode escolher superfícies que ofereçam boa ressonância, como troncos ocos. Algumas chegam a tamborilar em estruturas feitas pelo ser humano. 

6. Eles não comem somente insetos 

Embora sejam famosos por retirar insetos e larvas da madeira, os pica-paus não apresentam exatamente a mesma alimentação. A dieta varia conforme a espécie, a região e os recursos disponíveis no ambiente. Alguns consomem sementes, frutos e seiva, enquanto outros são mais especializados na captura de pequenos animais. 

7. Os pica-paus constroem casas que depois servem para outros animais 

Para se reproduzir, muitas espécies escavam cavidades em árvores, criando espaços protegidos para colocar os ovos e cuidar dos filhotes. Quando esses ninhos deixam de ser utilizados, porém, eles não necessariamente ficam vazios. Outras aves e até pequenos mamíferos podem ocupar as cavidades abandonadas, especialmente espécies que precisam desses abrigos, mas não conseguem escavá-los por conta própria. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 02/10/2026 11:41
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