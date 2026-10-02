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Culinária

Tem batata-baroa em casa? Aprenda a fazer este pão saudável para o lanche da tarde

Com textura macia e sabor levemente adocicado, o ingrediente ajuda a deixar a massa da receita mais úmida e agradável

Pão de batata-baroa (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pão de batata-baroa (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A batata-baroa, também conhecida como mandioquinha, costuma aparecer em sopas e purês, mas rende muito mais do que isso. Rica em carboidratos de fácil digestão, vitaminas do complexo B e minerais, ela deixa a massa macia e dá uma linda cor dourada ao pão tudo isso de um jeito mais leve e nutritivo, perfeito para quem busca receitas leves no dia a dia.

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Se a ideia é preparar um lanche da tarde mais caseiro, este pão de batata-baroa é uma ótima pedida. Veja a receita!

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Pão de batata-baroa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de batata-baroa cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 colher de chá de sal
  • 3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o fermento no leite morno com o mel e deixe descansar por alguns minutos, até começar a espumar. Depois, junte a batata-baroa amassada, os ovos e o azeite e misture bem. Acrescente o sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa que desgrude das mãos. Depois, transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa e elástica.

Em seguida, cubra com um pano e deixe descansar em local protegido por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume. Após, divida a massa em três partes, modele tiras longas e faça uma trança, unindo bem as pontas. Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga, cubra e deixe crescer por mais 30 minutos. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar. Sirva morno ou frio.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 02/10/2026 15:11
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