Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/10/2026

O domingo trará uma energia de encerramentos, clareza e decisões importantes. As cartas do tarot mostram que algumas situações chegarão a um ponto de virada, enquanto outras pedirão maturidade para lidar com conflitos, sentimentos e escolhas. O dia favorecerá conversas honestas e a disposição para reconhecer aquilo que precisa ser transformado. Mais do que buscar respostas imediatas, será importante observar o que cada experiência revela sobre os próximos passos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

Os nativos de Áries poderão encerrar uma situação que vinha causando desgaste (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma situação que vinha causando desgaste. No amor, será dia de deixar para trás uma dinâmica que não faz mais sentido. Na carreira, uma fase difícil começará a perder força e abrirá espaço para uma nova direção. A saúde pedirá descanso e recuperação, principalmente se você estiver acumulando tensão há algum tempo. Entre amigos, não carregue ressentimentos antigos, pois algumas histórias talvez precisem simplesmente ficar no passado.

Touro 5 de Paus

Os nativos de Touro serão estimulados pela competição a mostrar melhor suas capacidades na carreira (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” o(a) coloca diante de pequenas disputas, diferenças de opinião ou situações que exigem jogo de cintura. No amor, evite transformar divergências em grandes conflitos. Na carreira, a competição poderá estimular você a mostrar melhor suas capacidades. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tendência de permanecer em estado de alerta o tempo todo. Entre amigos, procure ouvir variados pontos de vista sem sentir que precisa vencer todas as discussões.

Gêmeos Rainha de Espadas

Os nativos de Gêmeos poderão ter mais clareza e uma postura objetiva diante das situações (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” traz clareza, inteligência e uma postura mais objetiva diante das situações. No amor, você poderá perceber com mais nitidez o que deseja e estabelecer limites importantes. Na carreira, decisões baseadas em fatos tenderão a funcionar melhor do que escolhas emocionais. A saúde pedirá cuidado com o excesso de pensamentos e a necessidade de estar sempre no controle. Entre amigos, sinceridade será bem-vinda, desde que venha acompanhada de sensibilidade.

Câncer 2 de Copas

Os nativos de Câncer viverão um dia de aproximação, reciprocidade e encontros significativos (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece aproximação, reciprocidade e encontros significativos. No amor, o dia poderá trazer mais conexão, carinho e disposição para construir algo em conjunto. Quanto ao setor profissional, uma parceria o(a) ajudará a alcançar um objetivo. A saúde se beneficiará de relações que tragam acolhimento e segurança emocional. Entre amigos, uma conversa sincera ou uma demonstração de afeto fortalecerá bastante um vínculo importante.

Leão Rei de Copas

Os nativos de Leão precisarão equilibrar intensidade emocional e maturidade (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” convida a equilibrar intensidade emocional e maturidade neste domingo. No amor, você poderá demonstrar seus sentimentos de maneira mais profunda sem perder a estabilidade. Na carreira, será importante agir com diplomacia diante de situações que envolvam outras pessoas. A saúde pedirá atenção ao bem-estar interior e a momentos de descanso que permitam recuperar as energias. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e acolher fará diferença para alguém próximo.

Virgem Ás de Espadas

Os nativos de Virgem terão clareza e novas ideias para cortar dúvidas do caminho (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, novas ideias e a possibilidade de cortar dúvidas que estavam atrapalhando seu caminho. No amor, uma conversa franca poderá esclarecer sentimentos e intenções. Na carreira, uma decisão ou informação importante ajudará você a enxergar outra solução. A saúde pedirá atenção à mente e ao excesso de preocupações, com momentos de silêncio para organizar os pensamentos. Entre amigos, falar com honestidade resolverá um mal-entendido e trará mais leveza às relações.

Libra 9 de Espadas

Os nativos de Libra precisarão evitar dar às preocupações mais espaço do que elas merecem (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” mostra que talvez você esteja dando mais espaço para preocupações do que elas realmente merecem. No amor, inseguranças poderão aumentar a ansiedade. Na carreira, o medo de errar fará você duvidar de capacidades que já demonstrou possuir. A saúde pedirá atenção especial ao sono, ao descanso e aos pensamentos repetitivos. Entre amigos, procure conversar com alguém de confiança em vez de enfrentar tudo sozinho(a) e permitir que a angústia cresça em silêncio.

Escorpião Rei de Espadas

Os nativos de Escorpião poderão adotar uma postura mais racional, estratégica e objetiva (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” traz uma postura mais racional, estratégica e objetiva. No amor, você poderá perceber a necessidade de estabelecer limites ou conversar sobre algo que precisa ser colocado às claras. Na carreira, decisões bem planejadas tenderão a trazer melhores resultados. A saúde pedirá equilíbrio entre atividade mental e descanso, evitando ficar constantemente em estado de tensão. Entre amigos, sua opinião será procurada, mas lembre-se de que nem toda situação precisa de uma resposta imediata.

Sagitário A Força

Os nativos de Sagitário precisarão agir com coragem, porém sem impulsividade (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “A Força” aparece novamente, reforçando a necessidade de agir com coragem, mas sem impulsividade. No amor, paciência e maturidade emocional ajudarão a lidar com diferenças e desejos intensos. Enquanto isso, na carreira, sua persistência fará você avançar mesmo diante de obstáculos. A saúde pedirá cuidado com o excesso de energia e atenção aos limites do corpo. Entre amigos, você poderá ser uma presença forte e acolhedora, desde que não tente resolver os problemas de todo mundo.

Capricórnio O Hierofante

Os nativos de Capricórnio poderão enxergar uma situação por uma perspectiva mais madura (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz para uma energia de estabilidade, aprendizado e conexão com valores importantes. No amor, relações baseadas em respeito e confiança tenderão a se fortalecer. Na carreira, o dia favorecerá seguir métodos, buscar orientação e se inspirar em quem possui mais experiência. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados consistentes. Entre amigos, conselhos sinceros e conversas profundas ajudarão você a enxergar uma situação por uma perspectiva mais madura.

Aquário A Morte

Os nativos de Aquário deverão aceitar mudanças naturais em relações para permitir que novos laços encontrem espaço (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica um dia de transformação e encerramento de um ciclo. No amor, um vínculo ou padrão emocional poderá mudar de forma significativa. Na carreira, uma antiga maneira de trabalhar dará lugar a algo mais alinhado com a fase atual. A saúde pedirá disposição para abandonar hábitos que já não contribuem para o seu bem-estar. Entre amigos, algumas relações passarão por mudanças naturais, e aceitar essa virada permitirá que novos laços encontrem espaço.

Peixes 4 de Copas

Os nativos de Peixes estarão mais introspectivos e precisarão de momentos de recolhimento (Imagem: Lena Khachatrian | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra você mais introspectivo(a) e talvez menos disposto(a) a se envolver com tudo aquilo que aparece ao redor. No amor, cuidado para não deixar passar uma oportunidade por estar preso(a) a expectativas ou sentimentos do passado. Na carreira, poderá ser necessário olhar novamente para uma possibilidade que, de início, não chamou sua atenção. A saúde pedirá descanso emocional e momentos de recolhimento, sem transformar isolamento em afastamento excessivo. Entre amigos, aceite convites e conversas que possam trazer novas perspectivas, mesmo que você não esteja no clima inicialmente.