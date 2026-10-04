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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 05 a 11 de outubro de 2026

As cartas revelam quais são as tendências para as finanças, os relacionamentos e o trabalho nos próximos dias

A semana trará espaço para encontros, celebrações e novas oportunidades aos nativos (Imagem: banu sevim | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana trará espaço para encontros, celebrações e novas oportunidades aos nativos (Imagem: banu sevim | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana trará uma energia de escolhas, organização e amadurecimento emocional para os signos. As cartas do tarot indicam a necessidade de assumir responsabilidades, estabelecer limites e agir com mais consciência diante de questões financeiras, profissionais e afetivas. Ao mesmo tempo, haverá espaço para encontros, celebrações e novas oportunidades, especialmente para quem estiver disposto a reconhecer seus recursos e colocar planos em prática.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries O Imperador

Ilustração geométrica da cabeça de um carneiro de rosto verde-azulado e chifres laranjas dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Áries
O ariano poderá precisar assumir o controle de uma situação e estabelecer limites mais claros (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Segundo a carta “O Imperador”, a semana pedirá firmeza e organização. Você poderá precisar assumir o controle de uma situação e estabelecer limites mais claros. Confie na sua capacidade de decidir, mas tome cuidado para não querer controlar tudo ao seu redor.

Touro 4 de Ouros

Ilustração geométrica da cabeça de um touro de rosto amarelado e chifres verde-azulados dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Touro
Será um bom momento para o taurino organizar gastos e preservar aquilo que conquistou (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Conforme a carta “4 de Ouros”, questões relacionadas à segurança e ao dinheiro poderão ganhar destaque. Será um bom momento para organizar gastos e preservar aquilo que você conquistou. Apenas tome cuidado para não se prender demais por medo de mudanças.

Gêmeos Os Enamorados

Ilustração geométrica de dois rostos de perfil unidos pelas costas nas cores alaranjada e verde-azulada dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Gêmeos
Conversas importantes poderão definir os próximos passos de uma relação do geminiano (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Uma escolha importante poderá surgir nos próximos dias, revela a carta “Os Enamorados”. Antes de decidir, perceba aquilo que realmente combina com os seus desejos e valores. No amor, conversas importantes poderão definir os próximos passos de uma relação.

Câncer 10 de Copas

Ilustração geométrica de um caranguejo de corpo azul-piscina e garras laranjas dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Câncer
Família, amizades e relacionamentos poderão trazer uma sensação maior de acolhimento ao canceriano (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Copas”, a semana favorecerá momentos felizes ao lado de pessoas queridas. Família, amizades e relacionamentos poderão trazer uma sensação maior de acolhimento. Aproveite para estar perto de quem faz você se sentir bem.

Leão Rei de Paus

Ilustração geométrica da cabeça de um leão de rosto alaranjado e juba verde-azulada dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Leão
Uma oportunidade poderá exigir iniciativa e coragem do leonino (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Sua confiança e capacidade de liderança estarão em evidência, mostra a carta “Rei de Paus”. Uma oportunidade poderá exigir iniciativa e coragem. Não espere que outras pessoas deem o primeiro passo quando você já sabe o que deseja fazer.

Virgem 8 de Ouros

Ilustração geométrica do rosto de uma mulher de pele verde-azulada e cabelos laranjas dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Virgem
Trabalho, estudos ou projetos pessoais poderão exigir mais atenção do virginiano (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Dedicação será a palavra da semana, mostra a carta “8 de Ouros”. Trabalho, estudos ou projetos pessoais poderão exigir mais atenção, mas também apresentarão boas possibilidades de crescimento. O resultado virá por meio da constância.

Libra A Justiça

Ilustração geométrica de uma balança equilibrada com haste verde-azulada e pratos laranjas dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Libra
O libriano deverá analisar uma situação com calma antes de escolher um caminho (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Segundo a carta “A Justiça”, decisões e consequências estarão em destaque. Analise uma situação com calma antes de escolher um caminho. Pendências também poderão começar a ser resolvidas quando você colocar limites e deixar claro aquilo que considera justo.

Escorpião O Diabo

Ilustração geométrica de um escorpião de corpo alaranjado e cauda verde-azulada dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Escorpião
O período poderá mostrar com mais clareza aquilo que está consumindo a energia do escorpiano (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Cuidado com excessos, impulsos e situações que parecem difíceis de abandonar, alerta a carta “O Diabo”. A semana poderá mostrar com mais clareza aquilo que está consumindo sua energia. Reconhecer um padrão será o primeiro passo para mudar sua relação com ele.

Sagitário 3 de Copas

Ilustração geométrica de um arco alaranjado com uma flecha verde-azulada pronta para disparar dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Sagitário
Uma boa notícia poderá ser motivo para comemoração do sagitariano (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Encontros, amizades e momentos de diversão movimentarão os próximos dias, revela a carta “3 de Copas”. Uma boa notícia também poderá ser motivo para comemoração. Permita-se sair um pouco da rotina e aproveitar a companhia das pessoas ao seu redor.

Capricórnio Ás de Ouros

Ilustração geométrica da cabeça de uma cabra de rosto alaranjado e chifres verde-azulados dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Capricórnio
O período trará potencial para o capricorniano construir algo duradouro (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Ouros”, uma oportunidade concreta poderá aparecer, principalmente envolvendo trabalho, dinheiro ou novos projetos. Observe aquilo que surgir, mesmo que pareça pequeno no começo. Haverá potencial para construir algo duradouro.

Aquário O Mago

Ilustração geométrica de um jarro de água alaranjado derramando água verde-azulada dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Aquário
A comunicação, a criatividade e a iniciativa do aquariano estarão favorecidas (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Segundo a carta “O Mago”, você terá mais recursos do que imagina para colocar uma ideia em prática. Comunicação, criatividade e iniciativa estarão favorecidas. Em vez de esperar pelo momento perfeito, comece utilizando aquilo que já está disponível.

Peixes A Lua

Ilustração geométrica de dois peixes verde-azulados com nadadeiras laranjas nadando em formato circular dentro de um círculo branco sobre fundo bege, representando o signo de Peixes
O pisciano precisará observar seus sentimentos e sua intuição (Imagem: 35lab | Shutterstock)

Nem tudo estará completamente claro nesta semana, alerta a carta “A Lua”. Evite tomar decisões baseadas apenas em suposições ou inseguranças. Observe seus sentimentos e sua intuição, mas dê tempo para que os fatos também apareçam.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 04/10/2026 07:06
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