Pastel de palmito caseiro: aprenda esta receita fácil para celebrar o Dia do Pastel

Celebrado anualmente em 4 de outubro, o Dia Nacional do Pastel é uma ótima oportunidade para saborear uma das receitas mais populares e queridas do país. Para comemorar a data, vale apostar no pastel de palmito, uma opção simples de preparar, mas que conquista pelo sabor. Com massa dourada e crocante e recheio cremoso e bem temperado, a receita é perfeita para servir no lanche da tarde, em encontros com a família ou até mesmo como petisco em ocasiões especiais.
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Pastel de palmito caseiro
Ingredientes
Massa
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- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de cachaça
- 1 colher de sopa de vinagre
- 3/4 de xícara de chá de água morna, aproximadamente
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para fritar
Recheio
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes picado
- 300 g de palmito picado
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo, a cachaça e o vinagre. Adicione a água morna aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea e firme, que desgrude das mãos. Sove por cerca de 5 minutos, cubra e deixe descansar por 30 minutos.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Junte o alho e refogue rapidamente. Acrescente o tomate e o palmito e cozinhe por alguns minutos. Polvilhe a farinha de trigo e misture bem. Adicione o leite aos poucos, mexendo até o recheio engrossar. Junte o requeijão e o cheiro-verde, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e espere esfriar completamente.
Montagem
Sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com um rolo até ficar bem fina. Corte em retângulos do tamanho desejado e distribua uma porção do recheio em uma das metades. Umedeça levemente as bordas com água, dobre a massa sobre o recheio e pressione as extremidades com um garfo para fechar bem.
Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio e frite os pastéis, poucos por vez, até que fiquem dourados e crocantes. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para eliminar o excesso de óleo. Sirva ainda quente.