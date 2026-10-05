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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/10/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O dia poderá favorecer atitudes produtivas e disposição para defender aquilo que realmente importa (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia poderá favorecer atitudes produtivas e disposição para defender aquilo que realmente importa (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, as emoções estarão mais intensas, o que poderá aumentar a irritação e a impaciência diante de situações que não saírem como o esperado. Por isso, será importante ter atenção à maneira de se comunicar e buscar equilíbrio para que pequenas diferenças não se transformem em conflitos maiores. Por outro lado, essa energia também poderá favorecer atitudes produtivas, iniciativa e disposição para defender aquilo que realmente importa.

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A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

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Áries

Ilustração vetorial em estilo plano da cabeça de um carneiro com grandes chifres curvos amarelos, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os arianos sentirão necessidade de se divertir, expressar a criatividade e fazer aquilo que desejam (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma necessidade maior de se divertir, expressar sua criatividade e fazer aquilo que deseja, porém poderá reagir de maneira exagerada diante de resistências externas. Além disso, pequenas diferenças nas relações afetivas tenderão a se transformar em discussões maiores devido à impaciência e à dificuldade de controlar a irritação. Diante desse cenário, procure evitar disputas, ter cautela ao se comunicar e não agir motivado(a) pelo orgulho.

Touro

Ilustração vetorial em estilo plano da cabeça de um touro com grandes chifres curvos azuis e detalhes em amarelo, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os taurinos deverão respeitar o espaço de cada um em casa e estabelecer limites claros (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, poderão surgir algumas tensões no ambiente familiar, aumentando a necessidade de defender suas vontades diante de cobranças ou opiniões diferentes. Além disso, situações do passado poderão despertar irritação e dificultar conciliar as próprias necessidades com a convivência familiar. Nesse cenário, procure respeitar o espaço de cada um, estabelecer limites claros e evitar a tentativa de controlar as atitudes alheias.

Gêmeos

Ilustração vetorial em estilo plano dos perfis de duas garotas lado a lado olhando para lados opostos, com flores amarelas no cabelo, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os geminianos precisarão ter cuidado com a forma como expressam seus desejos e opiniões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você precisará ter cuidado com a forma como expressa suas opiniões e desejos, principalmente em situações familiares ou diante de divergências sobre o que considera importante. Isso porque a tendência à irritação poderá levar a uma fala mais direta, gerando discussões e atitudes precipitadas. Para evitar desgastes, ouça mais, controle a impulsividade e não transforme diferenças de opinião em disputas pessoais.

Câncer

Ilustração vetorial em estilo plano de um caranguejo estilizado em tons de azul e amarelo, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os cancerianos sentirão necessidade de defender suas ideias e expressar suas opiniões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá mais necessidade de defender suas ideias e expressar suas opiniões. No entanto, a irritação poderá surgir com facilidade quando algo não sair como o esperado ou algum comentário causar incômodo. A pressa também tenderá a deixar as conversas e as decisões cotidianas mais tensas, favorecendo mal-entendidos. Nesse cenário, procure desacelerar, refletir antes de falar e escolher com mais cuidado quais discussões realmente merecem a sua energia.

Leão

Ilustração vetorial em estilo plano da cabeça estilizada de um leão em tons de azul e amarelo, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os leoninos tenderão a sentir necessidade de afirmar sua identidade, defender seus interesses e mostrar seus talentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá sentir necessidade de afirmar sua identidade, defender seus interesses e demonstrar aquilo que é capaz de fazer. Entretanto, a irritação tenderá a aumentar diante de oposição, críticas ou situações que impeçam a ação desejada, levando a reações impulsivas. Para não se desgastar, evite tomar decisões importantes movido(a) pelo orgulho e respeite os limites alheios.

Virgem

Ilustração vetorial em estilo plano do rosto de uma mulher de cabelos longos e tiara, em tons de amarelo e azul, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Nesta segunda-feira, os virginianos buscarão se recolher para organizar os pensamentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá sentir as emoções mais intensas e buscar momentos de recolhimento para organizar os pensamentos antes de agir. Ao longo do dia, pequenas irritações tenderão a se acumular, aumentando a ansiedade e dificultando o descanso. Nesse cenário, será importante respeitar o próprio tempo e evitar atitudes impulsivas na tentativa de resolver tudo de imediato. Procure preservar seus limites e reservar momentos de tranquilidade para recuperar o equilíbrio.

Libra

Ilustração vetorial em estilo plano de uma balança de dois pratos equilibrada em amarelo e azul, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os librianos terão mais disposição para participar de atividades coletivas, fortalecer as amizades e investir em projetos em grupo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você terá uma disposição maior para participar de atividades coletivas, fortalecer suas amizades e investir em projetos em grupo. Poderá, inclusive, encontrar apoio importante entre as pessoas ao seu redor. No entanto, será necessário controlar as expectativas excessivas e evitar assumir compromissos além daquilo que conseguirá cumprir. Procure organizar seus objetivos e avaliar suas possibilidades com realismo.

Escorpião

Ilustração vetorial em estilo plano de um escorpião com garras amarelas e cauda curva, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os escorpianos deverão organizar as tarefas por ordem de prioridade e manter uma comunicação clara (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, as cobranças no trabalho poderão despertar uma forte necessidade de mostrar sua capacidade, aumentando a irritação diante de críticas ou obstáculos. A pressão por resultados também tenderá a favorecer conflitos, especialmente se as divergências profissionais forem levadas para o lado pessoal. Nesse cenário, procure não entrar em disputas de poder, organizar as tarefas por ordem de prioridade e manter uma comunicação clara para lidar melhor com as diferenças.

Sagitário

Ilustração vetorial em estilo plano de um arco esticado com uma flecha apontada para cima, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os sagitarianos deverão controlar a impulsividade ao lidar com estudos, viagens e planos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você deverá controlar a impulsividade ao lidar com seus estudos, viagens e planos, pois poderá reagir intensamente quando alguém questionar suas convicções. Ademais, o excesso de autoconfiança possivelmente aumentará a tendência a defender suas ideias sem considerar outros pontos de vista, e discussões surgirão por diferenças de opinião. Nesse sentido, ouça mais antes de responder e cultive flexibilidade e autocontrole.

Capricórnio

Ilustração vetorial em estilo plano da cabeça de um bode com chifres amarelos e pontiagudos, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Será fundamental que os capricornianos evitem decisões impulsivas nos relacionamentos e nas finanças (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá enfrentar questões financeiras, emocionais ou de relacionamento que despertarão uma necessidade de controle, gerando irritação. Em meio a isso, algumas situações trarão o medo de perder a segurança ou de depender de outras pessoas, levando a atitudes defensivas e conflitos. A fim de preservar a tranquilidade, evite agir por impulso diante de preocupações relacionadas a dinheiro ou responsabilidades compartilhadas.

Aquário

Ilustração vetorial em estilo plano de um jarro de água inclinado despejando um líquido amarelo, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Será importante que os aquarianos estabeleçam limites claros nos relacionamentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você perceberá uma tensão maior nos seus relacionamentos e poderá reagir de maneira mais intensa quando notar que suas necessidades estão sendo ignoradas. Ademais, diferenças de opinião tenderão a gerar discussões, especialmente se houver impaciência ou dificuldade para ouvir o outro. Assim, evite entrar em disputas de poder e estabeleça limites sem tentar provar suas convicções.

Peixes

Ilustração vetorial em estilo plano de dois peixes dispostos em formato circular apontando em direções opostas, sobre um fundo azul-claro com a palavra

Os piscianos precisarão organizar suas atividades de maneira realista e fazer pausas quando necessário (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma certa pressão na rotina, com aumento de responsabilidades e irritação maior diante de tarefas complicadas. Como resultado, o cansaço físico ou emocional tenderá a gerar impaciência e respostas impulsivas, principalmente em consequência de exigências. Para equilibrar o dia, organize suas atividades de maneira realista e faça pausas quando necessário.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 05/10/2026 01:06
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