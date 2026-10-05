Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 05 a 11 de outubro

Os nativos deverão confiar na intuição e fazer escolhas conscientes nesta semana (Imagem: ognennaja | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana começará trazendo movimento, novas possibilidades e a necessidade de fazer escolhas com mais atenção. Os próximos dias trarão oportunidades de mudança, reconhecimento e renovação em diferentes áreas da vida. Enquanto alguns signos encontrarão caminhos para fortalecer relações e projetos, outros precisarão agir com cautela, observar melhor as situações e evitar decisões impulsivas.

A seguir, confira a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries – O Cavaleiro

O ariano poderá receber novidades importantes e precisará agir com iniciativa (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Segundo a carta “O Cavaleiro”, a semana chegará com movimento e novidades. Uma resposta que você aguardava poderá finalmente aparecer, especialmente na vida profissional. No amor, alguém poderá tomar a iniciativa ou uma conversa importante mudar o rumo de uma relação. Será a hora de agir, mas sem atropelar etapas.

Touro – Os Peixes

O taurino poderá encontrar oportunidades de crescimento financeiro (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Dinheiro e prosperidade entrarão em destaque, segundo a carta “Os Peixes”. Será uma semana favorável para negociações, recebimentos e oportunidades de aumentar os ganhos. No campo afetivo, você precisará ter cuidado para não colocar questões materiais acima dos sentimentos.

Gêmeos – Os Pássaros

O geminiano terá dias movimentados, com mensagens e conversas que poderão mudar seus planos (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Conversas, mensagens e encontros movimentarão os próximos dias, revela a carta “Os Pássaros”. Uma informação inesperada poderá mudar os planos. No amor, haverá possibilidade de aproximação, mas também de ansiedade e mal-entendidos. Será importante pensar antes de responder.

Câncer – A Casa

O canceriano estará em busca de segurança e demonstrações mais concretas de afeto (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Família, lar e estabilidade estarão no centro das atenções, conforme a carta “A Casa”. Poderá ser uma boa semana para resolver questões domésticas ou colocar a vida pessoal em ordem. No amor, você buscará segurança e demonstrações mais concretas de afeto.

Leão – O Sol

O leonino estará com o magnetismo pessoal em alta (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Uma das cartas mais positivas do baralho cigano, “O Sol”, iluminará a sua semana. Haverá energia de reconhecimento, alegria e conquistas. Projetos poderão ganhar visibilidade, e o seu magnetismo pessoal estará em alta. No amor, bons momentos e mais clareza poderão marcar os próximos dias.

Virgem – A Raposa

O virginiano precisará observar cada detalhe e evitar promessas (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

A semana pedirá atenção aos detalhes, alerta a carta “A Raposa”. Nem tudo será exatamente como parece, principalmente nos assuntos profissionais. Será importante evitar confiar rapidamente em promessas. A sua inteligência e capacidade de observação serão fundamentais para evitar problemas.

Libra – O Coração

O libriano viverá aproximações e momentos de cumplicidade (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

O amor ganhará força, segundo a carta “O Coração”. Se estiver solteiro(a), uma aproximação poderá despertar sentimentos inesperados. Se estiver em um relacionamento, a tendência será de mais cumplicidade. A carta também fala sobre fazer escolhas que realmente tragam felicidade.

Escorpião – A Serpente

O escorpiano precisará agir com cautela e observar melhor as situações (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Cuidado com ciúmes, disputas e pessoas que possam agir de maneira pouco transparente. A carta “A Serpente” aconselha a observar antes de reagir. No trabalho, será melhor evitar compartilhar seus planos com qualquer pessoa. No amor, o diálogo será essencial.

Sagitário – O Navio

O sagitariano terá uma semana com mudanças e oportunidades ligadas a viagens (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Mudanças, viagens e novos horizontes marcarão a semana, mostra a carta “O Navio”. Você poderá sentir vontade de romper com a rotina e buscar experiências diferentes. Uma oportunidade envolvendo outra cidade ou até outro país também poderá surgir.

Capricórnio – A Âncora

O capricorniano deverá evitar a acomodação no trabalho (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

O momento será de consolidar aquilo que já foi construído, mostra a carta “A Âncora”. Trabalho e carreira ganharão estabilidade, mas será importante evitar a acomodação. No amor, relações sólidas tenderão a se fortalecer.

Aquário – A Estrela

O aquariano estará com a espiritualidade e a intuição mais fortes nesta semana (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Sonhos e projetos voltarão a ganhar esperança, revela a carta “A Estrela”. Algo que parecia distante poderá começar a mostrar sinais de realização. A espiritualidade e a intuição estarão fortes. Será uma excelente semana para acreditar mais nas próprias ideias.

Peixes – A Lua

O pisciano estará com a intuição e a sensibilidade em alta (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

A sensibilidade e a intuição estarão intensificadas, mostra a carta “A Lua”. Você poderá perceber situações antes mesmo de elas serem reveladas. No amor, emoções profundas virão à tona. Será importante evitar alimentar inseguranças e procurar separar intuição de ansiedade.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.