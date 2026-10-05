Segunda-feira, dia da Lua: entenda por que o início da semana é mais emocional

Na astrologia, a Lua representa o mundo emocional e aquilo que nos traz sensação de segurança (Imagem: Onkamon | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se você costuma sentir que a segunda-feira chega acompanhada de uma sensibilidade maior, vontade de ficar mais quietinho ou dificuldade para entrar imediatamente no ritmo da semana, a astrologia tem uma explicação simbólica para isso. O primeiro dia útil da semana é tradicionalmente associado à Lua, astro relacionado às emoções, à memória, à intimidade e às necessidades emocionais.

A relação entre a segunda-feira e a Lua aparece em diferentes tradições astrológicas e está presente no próprio nome do dia em certas línguas. Em inglês, por exemplo, Monday vem de Moon Day, ou dia da Lua. Na astrologia, cada dia da semana é associado a um dos sete astros tradicionais, e a Lua rege a segunda-feira.

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A Lua fala sobre sentimentos

Na astrologia, a Lua representa o mundo emocional e aquilo que nos traz sensação de segurança. Ela está ligada à maneira como reagimos espontaneamente aos acontecimentos, às nossas necessidades afetivas e à relação com a casa, a família e as memórias.

Por isso, simbolicamente, a segunda-feira pode ser um momento interessante para olhar para dentro antes de mergulhar completamente nas obrigações externas. Não significa que toda segunda-feira será necessariamente triste ou difícil. A ideia é que o simbolismo lunar favoreça uma energia mais receptiva, introspectiva e sensível.

Por que a segunda pode parecer mais emocional?

Depois do período de descanso do fim de semana, o retorno à rotina pode provocar uma mudança brusca de ritmo. É preciso voltar aos compromissos, horários, responsabilidades e cobranças. Dentro da astrologia, essa transição combina com o simbolismo da Lua porque o astro fala justamente sobre como nos sentimos diante das circunstâncias. Assim, a segunda-feira pode ser aproveitada como um momento para perceber o próprio estado emocional antes de exigir produtividade máxima. É aquele dia em que vale perguntar: Como eu estou hoje? antes de pensar apenas em O que eu preciso fazer hoje?.

Segunda-feira combina com autocuidado

Por ser o dia associado à Lua, a segunda-feira pode ser aproveitada para atividades que tragam acolhimento e organização emocional. Tomar um banho relaxante, preparar uma comida que você gosta, organizar a casa, descansar adequadamente e passar alguns minutos longe do celular são maneiras simples de criar esse espaço.

Também é um bom momento para planejar a semana, levando em consideração não apenas as tarefas, mas a própria energia. Nem tudo precisa ser resolvido logo nas primeiras horas da segunda-feira.

A Lua representa uma percepção mais subjetiva, que pode ajudar a reconhecer sentimentos antes mesmo de encontrarmos palavras para eles (Imagem: makasana photo | Shutterstock)

E o que a Lua tem a ver com a intuição?

A Lua também é associada à percepção subjetiva e à intuição. Por isso, a segunda-feira pode ser interessante para observar aquela sensação que aparece antes mesmo de conseguirmos explicar racionalmente o que estamos sentindo.

Isso não significa tomar decisões importantes apenas com base em emoções. Pelo contrário: perceber os sentimentos pode ajudar a entender melhor o que está acontecendo internamente e, depois, unir essa percepção a informações concretas para escolher os próximos passos.

Como aproveitar a energia da segunda-feira?

Uma maneira simples de entrar na semana é fazer uma pequena pausa antes de começar as atividades. Respire profundamente algumas vezes, observe como você está se sentindo e estabeleça uma intenção para os próximos dias. Pode ser algo simples, como ter mais calma, respeitar seus limites, cuidar da saúde emocional ou encontrar mais prazer na rotina.

A simbologia lunar lembra que produtividade não é o único indicador de uma boa semana. Antes de sair fazendo tudo, também pode ser importante escutar aquilo que acontece dentro de você. A segunda-feira, portanto, não precisa ser encarada apenas como o dia de voltar à correria. Sob o olhar da astrologia, ela também pode ser um convite para começar a semana de dentro para fora.