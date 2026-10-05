Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 05 de outubro de 2026

A fase lunar desta segunda-feira, 5 de outubro, é a Minguante. A Lua entrou nessa etapa no último sábado, 3 de outubro, às 10h26, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com isso, o satélite exibe apenas parte da face iluminada, e essa porção diminui dia após dia até desaparecer na próxima Lua Nova, prevista para o sábado, 10 de outubro, às 12h50.

A Lua Minguante é a última etapa do ciclo lunar, que começa na Lua Nova, passa pela Crescente, chega ao auge na Cheia e depois entra em declínio. Esse ciclo completo dura, em média, cerca de 29 dias e meio. O nome “minguante” vem do verbo minguar, que significa diminuir, e descreve bem o que acontece no céu: depois de aparecer totalmente iluminada na Lua Cheia de 26 de setembro, às 13h50, o astro passa a mostrar uma área clara cada vez menor no decorrer das noites.

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Por que a Lua muda de forma?

A Lua não produz luz própria. O brilho que vemos é a luz do Sol refletida pela superfície lunar. Enquanto o satélite dá a volta ao redor da Terra, sua posição em relação ao Sol muda, e por isso enxergamos porções diferentes da metade iluminada. No momento em que marca o início da fase Minguante, Sol, Terra e Lua formam um ângulo reto, e metade do disco lunar aparece iluminada. Nesta segunda-feira, dois dias depois, a parte clara já está menor, ocupando cerca de um terço do disco, e continuará encolhendo ao longo da semana.

A Lua Minguante é mais bem observada entre o fim da madrugada e o começo da manhã (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Como ver a Lua Minguante no céu

Diferentemente da Cheia, que surge logo no começo da noite, a Minguante é uma “Lua da madrugada”. No início da fase, ela nasce por volta da meia-noite e se põe perto do meio-dia. Com o passar dos dias, o nascer acontece cada vez mais tarde. Por isso, o melhor horário para observá-la nesta semana é entre o fim da madrugada e o começo da manhã, olhando para o leste. Ver o astro em pleno céu azul, durante a manhã, é algo bastante comum nesta fase e costuma surpreender quem não está acostumado.

O formato visto do Brasil

O desenho do satélite no céu depende do hemisfério de onde ela é observada. No Hemisfério Norte, a Lua Minguante lembra a letra “C”. No Brasil, que fica quase todo no Hemisfério Sul, a parte iluminada aparece do lado direito, formando algo parecido com a letra “D”. Por isso, o famoso ditado de que “a Lua é mentirosa”, com o “C” de crescente e o “D” de decrescente, só funciona para quem observa o céu do norte do planeta. Aqui, a lógica é invertida.

Curiosidades sobre a fase

A fase minguante é uma das preferidas de quem gosta de observar estrelas e planetas no início da noite. Como a Lua só aparece mais tarde, o céu das primeiras horas noturnas fica mais escuro, sem o ofuscamento do luar, o que facilita enxergar astros de brilho fraco.

Outra curiosidade está na linha que separa o lado claro do escuro, chamada de terminador. Nessa região, crateras e montanhas projetam sombras alongadas, e até um binóculo simples revela mais relevo do que na Lua Cheia, quando a luz bate de frente e “achata” a paisagem. Vale lembrar ainda que a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra, porque leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para dar uma volta ao redor do planeta.