Jantar saudável: 3 receitas de forno leves e fáceis de preparar

O forno é um ótimo aliado de quem busca receitas saudáveis, fáceis e saborosas para o jantar. Além de permitir o preparo de diferentes ingredientes, esse método dispensa o uso excessivo de óleo e ainda ajuda a realçar os sabores dos alimentos. Outra vantagem é a praticidade, já que muitos pratos exigem poucos passos e podem ser assadas enquanto outras tarefas são realizadas.

Abaixo, confira 3 receitas de forno leves e fáceis de preparar!

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1. Ratatouille

Ingredientes

1 berinjela

1 abobrinha

3 tomates

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 cebola

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Lave os legumes e corte a berinjela, a abobrinha, os tomates, os pimentões e a cebola em rodelas de espessura semelhante. Em uma assadeira ou refratário, disponha os vegetais alternadamente, formando fileiras ou círculos.

Em um recipiente, misture o azeite, o alho, o tomilho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Regue os legumes com a mistura e cubra o recipiente com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 a 20 minutos, ou até que os legumes estejam macios e levemente dourados. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Merluza assada com tomate e cebola

Ingredientes

4 filés de merluza

2 tomates cortados em rodelas

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de merluza em um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Em uma assadeira, faça uma camada com metade das rodelas de cebola e tomate. Disponha os filés de merluza por cima e cubra com o restante da cebola e do tomate. Regue com o azeite e salpique o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e macio. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Omelete de forno (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

3. Omelete de forno

Ingredientes

5 ovos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de queijo minas frescal ralado

2 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a cebola, a ervilha, o queijo minas e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Unte uma assadeira pequena ou refratário com o azeite e despeje a mistura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que a omelete esteja firme no centro e levemente dourada na superfície. Retire do forno e sirva em seguida.