São Thomé das Letras, Caminho de Santiago e mais: 5 destinos para quem busca viagens místicas e conexão interior

Nem toda viagem busca praias paradisíacas ou roteiros gastronômicos. Para muita gente, viajar também é uma forma de desacelerar e se reconectar consigo, seja em uma trilha de peregrinação, em uma cidade cercada de lendas ou diante de uma paisagem que parece pulsar energia.

Pensando em quem procura esse tipo de experiência, reunimos 5 destinos místicos, no Brasil e pelo mundo, perfeitos para unir turismo, espiritualidade e autoconhecimento. Confira!

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1. São Thomé das Letras (MG)

As paisagens da Serra da Mantiqueira convidam à contemplação e ao silêncio (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock)

Encravada na Serra da Mantiqueira, São Thomé das Letras é talvez a cidade mais mística do Brasil. Construída em pedra de quartzito, ela é cercada por grutas, cachoeiras e inscrições rupestres e alimenta lendas sobre portais de energia e discos voadores. Do alto do Cruzeiro, o visitante tem uma vista privilegiada do pôr do sol, um dos programas preferidos de quem busca contemplação. Entre uma trilha e outra, a cidade convida ao silêncio e à meditação e atrai viajantes em busca de respostas e boas energias.

2. Caminho de Santiago (Espanha)

Um dos roteiros espirituais mais famosos do mundo, o Caminho de Santiago leva peregrinos de diversos países até a Catedral de Santiago de Compostela, na Galícia. São centenas de quilômetros percorridos a pé (ou de bicicleta), marcados pela concha de vieira, símbolo do percurso, e pela célebre frase “Buen Camino”. Mais do que o destino, o que transforma é o percurso: dias de caminhada, introspecção e encontros que fazem do Caminho uma experiência de autoconhecimento.

3. Chapada dos Veadeiros (GO)

A Chapada dos Veadeiros atrai quem busca contato com a natureza (Imagem: vitormarigo | Shutterstock)

Sobre uma das formações rochosas mais antigas do planeta, a Chapada dos Veadeiros é famosa não só pelas cachoeiras e pelo cerrado, mas também pelos cristais de quartzo que cobrem o solo, motivo pelo qual é considerada por muitos um grande centro de energia. Alto Paraíso de Goiás e a Vila de São Jorge são as bases dos viajantes. Entre trilhas e poços cristalinos, é um destino procurado por quem quer meditar, se banhar em cachoeiras e sentir a força da natureza.

4. Machu Picchu (Peru)

Erguida nos Andes, Machu Picchu é um dos lugares mais enigmáticos do mundo (Imagem: Anton_Ivanov | Shutterstock)

Erguida nos Andes peruanos, a cidadela inca de Machu Picchu é um dos lugares mais enigmáticos e emocionantes do mundo. Envolta em nuvens e mistério, ela desperta uma sensação de reverência em quem chega, pela Trilha Inca ou de trem, a partir de Cusco e do Vale Sagrado. Além da arquitetura impressionante, o destino carrega a espiritualidade dos povos andinos e atrai viajantes que buscam conexão com o sagrado e com a história.

5. Bali (Indonésia)

Entre praias e templos, Bali une descanso e espiritualidade (Imagem: Khill_photography | Shutterstock)

Bali é famosa pelas praias, mas a ilha indonésia também virou um dos principais destinos de quem procura yoga, meditação e bem-estar. Em Ubud, no interior, há dezenas de estúdios de yoga e centros de retiro cercados por arrozais em terraços.

A cultura local tem forte ligação com o hinduísmo: é comum ver pequenas oferendas de flores nas portas das casas, e há templos por toda parte, muitos deles à beira-mar. Dá para passar o dia entre um mergulho na praia de Kelingking, em Nusa Penida, e uma aula de yoga ao amanhecer. É o tipo de lugar que convida a desacelerar.