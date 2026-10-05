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São Thomé das Letras, Caminho de Santiago e mais: 5 destinos para quem busca viagens místicas e conexão interior

Confira roteiros que renovam a alma, acalmam a mente e despertam o autoconhecimento

Trilhas, grutas e lugares sagrados fazem das viagens místicas uma forma diferente de conhecer o mundo (Imagem: 3 Dias Fotografia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Trilhas, grutas e lugares sagrados fazem das viagens místicas uma forma diferente de conhecer o mundo (Imagem: 3 Dias Fotografia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nem toda viagem busca praias paradisíacas ou roteiros gastronômicos. Para muita gente, viajar também é uma forma de desacelerar e se reconectar consigo, seja em uma trilha de peregrinação, em uma cidade cercada de lendas ou diante de uma paisagem que parece pulsar energia.

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Pensando em quem procura esse tipo de experiência, reunimos 5 destinos místicos, no Brasil e pelo mundo, perfeitos para unir turismo, espiritualidade e autoconhecimento. Confira!

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1. São Thomé das Letras (MG)

Fotografia panorâmica da Serra da Mantiqueira, com morros e vales cobertos de mata verde e pastagens se estendendo até o horizonte. As montanhas ao fundo ficam em tons de azul, e algumas casas aparecem espalhadas pelo vale à esquerda. Em primeiro plano, galhos de árvores nos cantos da imagem, sob um céu azul limpo.
As paisagens da Serra da Mantiqueira convidam à contemplação e ao silêncio (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock)

Encravada na Serra da Mantiqueira, São Thomé das Letras é talvez a cidade mais mística do Brasil. Construída em pedra de quartzito, ela é cercada por grutas, cachoeiras e inscrições rupestres e alimenta lendas sobre portais de energia e discos voadores. Do alto do Cruzeiro, o visitante tem uma vista privilegiada do pôr do sol, um dos programas preferidos de quem busca contemplação. Entre uma trilha e outra, a cidade convida ao silêncio e à meditação e atrai viajantes em busca de respostas e boas energias.

2. Caminho de Santiago (Espanha)

Um dos roteiros espirituais mais famosos do mundo, o Caminho de Santiago leva peregrinos de diversos países até a Catedral de Santiago de Compostela, na Galícia. São centenas de quilômetros percorridos a pé (ou de bicicleta), marcados pela concha de vieira, símbolo do percurso, e pela célebre frase “Buen Camino”. Mais do que o destino, o que transforma é o percurso: dias de caminhada, introspecção e encontros que fazem do Caminho uma experiência de autoconhecimento.

3. Chapada dos Veadeiros (GO)

Imagem aérea da Chapada dos Veadeiros, mostrando vegetação verde e cachoeiras
A Chapada dos Veadeiros atrai quem busca contato com a natureza (Imagem: vitormarigo | Shutterstock)

Sobre uma das formações rochosas mais antigas do planeta, a Chapada dos Veadeiros é famosa não só pelas cachoeiras e pelo cerrado, mas também pelos cristais de quartzo que cobrem o solo, motivo pelo qual é considerada por muitos um grande centro de energia. Alto Paraíso de Goiás e a Vila de São Jorge são as bases dos viajantes. Entre trilhas e poços cristalinos, é um destino procurado por quem quer meditar, se banhar em cachoeiras e sentir a força da natureza.

4. Machu Picchu (Peru)

Fotografia panorâmica da cidadela inca de Machu Picchu, no Peru, com ruínas de construções de pedra, terraços agrícolas e gramados iluminados pelo sol. Ao fundo, a montanha Huayna Picchu, pontiaguda e coberta de vegetação, cercada por montanhas verdes e nuvens brancas em um céu azul.
Erguida nos Andes, Machu Picchu é um dos lugares mais enigmáticos do mundo (Imagem: Anton_Ivanov | Shutterstock)

Erguida nos Andes peruanos, a cidadela inca de Machu Picchu é um dos lugares mais enigmáticos e emocionantes do mundo. Envolta em nuvens e mistério, ela desperta uma sensação de reverência em quem chega, pela Trilha Inca ou de trem, a partir de Cusco e do Vale Sagrado. Além da arquitetura impressionante, o destino carrega a espiritualidade dos povos andinos e atrai viajantes que buscam conexão com o sagrado e com a história.

5. Bali (Indonésia)

Vista do alto da praia de Kelingking, em Nusa Penida (Bali), com falésia verde coberta de vegetação sobre o mar azul-turquesa.
Entre praias e templos, Bali une descanso e espiritualidade (Imagem: Khill_photography | Shutterstock)

Bali é famosa pelas praias, mas a ilha indonésia também virou um dos principais destinos de quem procura yoga, meditação e bem-estar. Em Ubud, no interior, há dezenas de estúdios de yoga e centros de retiro cercados por arrozais em terraços.

A cultura local tem forte ligação com o hinduísmo: é comum ver pequenas oferendas de flores nas portas das casas, e há templos por toda parte, muitos deles à beira-mar. Dá para passar o dia entre um mergulho na praia de Kelingking, em Nusa Penida, e uma aula de yoga ao amanhecer. É o tipo de lugar que convida a desacelerar.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/10/2026 18:41
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