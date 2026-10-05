São Thomé das Letras, Caminho de Santiago e mais: 5 destinos para quem busca viagens místicas e conexão interior

Nem toda viagem busca praias paradisíacas ou roteiros gastronômicos. Para muita gente, viajar também é uma forma de desacelerar e se reconectar consigo, seja em uma trilha de peregrinação, em uma cidade cercada de lendas ou diante de uma paisagem que parece pulsar energia.
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Pensando em quem procura esse tipo de experiência, reunimos 5 destinos místicos, no Brasil e pelo mundo, perfeitos para unir turismo, espiritualidade e autoconhecimento. Confira!
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1. São Thomé das Letras (MG)
Encravada na Serra da Mantiqueira, São Thomé das Letras é talvez a cidade mais mística do Brasil. Construída em pedra de quartzito, ela é cercada por grutas, cachoeiras e inscrições rupestres e alimenta lendas sobre portais de energia e discos voadores. Do alto do Cruzeiro, o visitante tem uma vista privilegiada do pôr do sol, um dos programas preferidos de quem busca contemplação. Entre uma trilha e outra, a cidade convida ao silêncio e à meditação e atrai viajantes em busca de respostas e boas energias.
2. Caminho de Santiago (Espanha)
Um dos roteiros espirituais mais famosos do mundo, o Caminho de Santiago leva peregrinos de diversos países até a Catedral de Santiago de Compostela, na Galícia. São centenas de quilômetros percorridos a pé (ou de bicicleta), marcados pela concha de vieira, símbolo do percurso, e pela célebre frase “Buen Camino”. Mais do que o destino, o que transforma é o percurso: dias de caminhada, introspecção e encontros que fazem do Caminho uma experiência de autoconhecimento.
3. Chapada dos Veadeiros (GO)
Sobre uma das formações rochosas mais antigas do planeta, a Chapada dos Veadeiros é famosa não só pelas cachoeiras e pelo cerrado, mas também pelos cristais de quartzo que cobrem o solo, motivo pelo qual é considerada por muitos um grande centro de energia. Alto Paraíso de Goiás e a Vila de São Jorge são as bases dos viajantes. Entre trilhas e poços cristalinos, é um destino procurado por quem quer meditar, se banhar em cachoeiras e sentir a força da natureza.
4. Machu Picchu (Peru)
Erguida nos Andes peruanos, a cidadela inca de Machu Picchu é um dos lugares mais enigmáticos e emocionantes do mundo. Envolta em nuvens e mistério, ela desperta uma sensação de reverência em quem chega, pela Trilha Inca ou de trem, a partir de Cusco e do Vale Sagrado. Além da arquitetura impressionante, o destino carrega a espiritualidade dos povos andinos e atrai viajantes que buscam conexão com o sagrado e com a história.
5. Bali (Indonésia)
Bali é famosa pelas praias, mas a ilha indonésia também virou um dos principais destinos de quem procura yoga, meditação e bem-estar. Em Ubud, no interior, há dezenas de estúdios de yoga e centros de retiro cercados por arrozais em terraços.
A cultura local tem forte ligação com o hinduísmo: é comum ver pequenas oferendas de flores nas portas das casas, e há templos por toda parte, muitos deles à beira-mar. Dá para passar o dia entre um mergulho na praia de Kelingking, em Nusa Penida, e uma aula de yoga ao amanhecer. É o tipo de lugar que convida a desacelerar.