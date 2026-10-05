Cabelo maluco: quais produtos usar para criar e fixar os penteados

Com a proximidade do Dia das Crianças, chega também a temporada em que mães e responsáveis precisam entrar no clima da brincadeira. Entre fantasias, atividades especiais e programações nas escolas, o cabelo maluco costuma aparecer como um dos desafios da data. E aí começam as buscas por referências de penteados em formatos de animais, personagens e objetos que parecem simples na foto, mas podem virar um verdadeiro quebra-cabeça na hora de colocar a mão na massa.
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De repente, a sala de casa se transforma em salão de beleza, com direito a pente, gel, spray e uma boa dose de criatividade. A boa notícia é que não é preciso dominar técnicas profissionais para criar uma produção divertida. Saber qual produto escolher para cada efeito e como aplicá-lo já ajuda bastante na hora de transformar uma ideia em penteado.
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Para orientar mães e responsáveis nessa missão, Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico do Jacques Janine, lista algumas dicas para escolher produtos e acessórios que ajudam a modelar, estruturar e fixar os fios sem complicação. Confira!
Primeiro passo: desembaraçar
Antes de pensar em como deixar o cabelo em pé ou criar qualquer formato, é importante começar com os fios desembaraçados. Além de facilitar a montagem, essa etapa evita que nós atrapalhem a construção do penteado. Um leave-in ou creme para pentear também pode ajudar a deixar os fios mais maleáveis e facilitar o processo. Nos cabelos cacheados e crespos, uma gelatina pode entrar como aliada para auxiliar na definição e no controle da textura, de acordo com o efeito desejado.
A escolha da ferramenta também faz diferença. Pentes de dentes largos e escovas próprias para desembaraçar podem ajudar a trabalhar os fios com menos tração. Em cabelos cacheados e crespos, o cuidado deve ser ainda maior, respeitando a textura e evitando puxões.
Para escolher entre pente e escova, vale observar principalmente a textura e a quantidade de cabelo. Em fios mais volumosos ou cacheados, por exemplo, ferramentas que permitam trabalhar mechas maiores e com menos tração costumam facilitar o processo. O importante é conseguir desembaraçar sem precisar passar várias vezes pelo mesmo ponto, explica Mauricio Pina.
Sugestões de produtos: Novex Kids Gelatina Slime Divertida Tutti Frutti, da Embelleze; Escova Polvo Desembaraçante Wonder Curly, para cabelos ondulados, cacheados e crespos, da ProArt.
Qual produto utilizar para cada efeito?
Nem todo produto de estilização funciona da mesma maneira, e entender a função de cada um pode facilitar bastante a montagem do cabelo maluco. Mousse, gel e spray de fixação podem, inclusive, ser utilizados na mesma produção, desde que cada um entre no momento certo e em quantidade adequada.
A mousse pode ser utilizada no início da montagem, principalmente quando a intenção é dar volume, corpo e sustentação aos fios. Ela ajuda a preparar o cabelo para receber a modelagem e pode ser interessante em penteados que precisam de mais movimento ou de uma base com volume. Em cabelos lisos e finos, por exemplo, pode ajudar a criar uma estrutura antes da construção do formato. A aplicação deve ser feita de maneira uniforme, distribuindo o produto pelos fios antes de começar a modelar.
O gel entra quando é preciso modelar, definir e dar estrutura. É indicado para criar mechas mais marcadas, deixar partes do cabelo no lugar ou construir formatos específicos. Para penteados que precisam de fios bem posicionados, o produto pode ser aplicado diretamente nas mechas que serão trabalhadas, sempre começando com uma pequena quantidade e acrescentando mais se necessário. Em cabelos cacheados e crespos, também pode ajudar a preservar a definição enquanto o penteado é montado.
O spray de fixação tem uma função diferente: ele ajuda a prolongar a duração do penteado depois que a estrutura já foi criada. Por isso, costuma entrar mais para o final, reforçando uma forma que já está pronta. A aplicação deve ser controlada e feita a uma distância adequada, entre 20 e 30 cm, evitando concentrar uma grande quantidade em um único ponto ou encharcar os fios. Não se esqueça de proteger o rosto da criança antes de aplicar o spray de fixação, para não causar irritação nos olhos e nariz.
Na prática, os três podem trabalhar juntos: a mousse prepara e dá corpo, o gel constrói e modela e o spray reforça a fixação. Mas não precisa usar os três sempre. Eu escolheria de acordo com o penteado que a criança quer, com o tipo de cabelo e com o quanto de sustentação aquele formato precisa, explica Mauricio Pina. E, claro, sempre verifique se a criança não tem nenhum tipo de alergia aos componentes da fórmula, fazendo um teste rápido no antebraço.
Sugestões de produtos: Mousse Modeladora e Hair Spray Extra Forte sem Perfume, Charming.
Grampos e elásticos são aliados
Nem toda estrutura precisa ficar por conta dos finalizadores. Grampos e elásticos podem ajudar a prender mechas, criar divisões e sustentar determinadas partes do penteado. A orientação é escolher acessórios adequados ao tamanho e à quantidade de cabelo e evitar prender os fios com força excessiva.
Se a criança sentir dor, repuxamento ou desconforto, é hora de afrouxar ou mudar a estrutura. O mesmo vale para penteados que concentram muita tensão em uma única região. A brincadeira pode ser criativa sem transformar a cabeça da criança em uma obra de engenharia.
Cada cabelo tem um caminho
Um mesmo penteado pode exigir estratégias diferentes dependendo da textura dos fios. Em cabelos lisos, pode ser necessário recorrer a mais estrutura e fixação para manter determinadas formas. Nos cacheados e crespos, o volume natural pode ser aproveitado para criar personagens, formatos e texturas. Por isso, em vez de tentar fazer todos os cabelos se comportarem da mesma maneira, a dica é trabalhar com as características que cada um já tem.
E, quando a ideia é criar um cabelo realmente maluco, vale soltar a criatividade. Acessórios próprios para cabelo e outros elementos podem transformar um penteado simples, mas é importante observar o peso, o tamanho e a forma como serão presos. Peças muito pesadas ou que exigem que os fios sejam puxados ou presos com muita força podem causar desconforto, dor e até favorecer a quebra ou a queda dos fios por tração. A brincadeira deve ser confortável para a criança e não vale insistir em um acessório ou penteado se ela estiver incomodada.
Para quem gosta de colocar a mão na massa, também dá para criar os próprios enfeites e explorar habilidades manuais com a criança, sempre priorizando materiais leves e que possam ser fixados com segurança. Sprays coloridos e glitter próprios para uso em cabelos também podem entrar na brincadeira, desde que sejam produtos adequados para crianças, usados conforme as orientações do fabricante e aplicados com cuidado para evitar contato com olhos, boca e pele sensibilizada.
Nem todo produto ou acessório usado em referências de cabelo maluco é indicado para crianças, por isso, antes de reproduzir uma ideia, vale pensar não apenas no resultado, mas em como a criança vai se sentir durante todo o tempo em que estiver usando o penteado.
Na hora de desmontar, também é preciso cuidado
Depois da brincadeira, chega a hora de desfazer o penteado, e essa etapa também pede cuidado. Grampos e elásticos devem ser retirados sem puxar os fios, principalmente quando foram usados para sustentar estruturas mais firmes. Se o cabelo estiver muito preso ou endurecido pelo excesso de produto, o ideal é não tentar desembaraçar imediatamente.
Uma boa ideia é começar amolecendo os produtos durante a lavagem, deixando a água ajudar a devolver maleabilidade aos fios. Depois, o shampoo pode ser usado para remover os resíduos de gel, mousse e spray, seguido de máscara de tratamento e condicionador, que ajudam a deixar o cabelo mais macio e facilitam o desembaraço. Com os fios mais maleáveis, o pente pode começar a trabalhar pelas pontas, avançando aos poucos em direção à raiz.
Também vale observar como o cabelo e o couro cabeludo ficaram depois da produção. Se houver sensibilidade, vermelhidão ou desconforto, é importante evitar novos penteados muito presos até que a região esteja confortável novamente. A ideia é que a diversão termine quando o penteado acaba, sem transformar a desmontagem em outra batalha.
Por Caroline Amorim