Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/10/2026

Nesta terça-feira, haverá uma energia de decisões, mudanças de perspectiva e oportunidades de crescimento. As cartas do tarot mostram que alguns signos precisarão lidar com situações inesperadas, enquanto outros encontrarão estabilidade, reconhecimento e motivos para celebrar.

O dia também pedirá cuidado com conflitos, impulsos e pensamentos que podem tirar a atenção do que realmente importa. A melhor escolha será agir com consciência, respeitando o próprio tempo e aprendendo a enxergar cada cenário por mais de um ângulo.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries O Hierofante

Os nativos de Áries encontrarão um dia de aprendizado e estabilidade, no qual relações de confiança tenderão a se fortalecer (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz um dia de aprendizado, estabilidade e decisões guiadas por valores importantes. No amor, relações baseadas em lealdade e respeito poderão se fortalecer. Na carreira, seguir orientações e se inspirar em pessoas experientes ajudará a alcançar melhores resultados. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados consistentes. Entre amigos, uma conversa com alguém de confiança trará um conselho valioso e permitirá que você enxergue uma situação com mais maturidade.

Touro A Torre

Os nativos de Touro enfrentarão mudanças inesperadas e precisarão de jogo de cintura diante dos imprevistos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica um dia de mudanças inesperadas, capazes de alterar planos ou revelar algo que estava escondido. No amor, uma conversa ou acontecimento poderá mexer com certezas antigas. Na carreira, será importante ter jogo de cintura diante de imprevistos. A saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar quando as coisas fugirem do controle. Entre amigos, evite reagir impulsivamente e dê tempo para compreender o que realmente aconteceu antes de tomar qualquer atitude.

Gêmeos 5 de Espadas

Os nativos de Gêmeos lidarão melhor buscando soluções do que entrando em disputas desnecessárias (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” pede que escolha cuidadosamente quais conflitos realmente merecem sua energia. No amor, discussões poderão surgir quando alguém tenta provar que está certo. Na carreira, será mais produtivo buscar soluções do que entrar em disputas desnecessárias. A saúde pedirá atenção ao desgaste mental causado por tensão e excesso de pensamentos. Entre amigos, preserve relações importantes, evitando palavras ditas no calor do momento e lembrando que nem toda batalha precisa ser vencida.

Câncer O Carro

Os nativos de Câncer entrarão em movimento e poderão tomar decisões mais firmes ao longo do dia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Carro” o(a) coloca em movimento e favorece escolhas mais firmes neste dia. No amor, você poderá tomar a iniciativa e deixar mais claro o que deseja. Na carreira, foco e determinação ajudarão a avançar em direção a uma meta. A saúde pedirá equilíbrio para não transformar excesso de energia em cansaço físico ou emocional. Entre amigos, sua postura decidida inspirará outras pessoas, mas procure respeitar também os limites e o ritmo de quem está ao seu redor.

Leão Pajem de Espadas

Os nativos de Leão contarão com curiosidade e boa comunicação para compreender melhor as intenções ao redor (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz curiosidade, comunicação e atenção aos detalhes. No amor, uma conversa poderá revelar algo importante ou ajudar a compreender melhor as intenções de alguém. Na carreira, o dia favorecerá pesquisas, estudos e novas ideias. A saúde pedirá cuidado com a mente acelerada e com o excesso de estímulos. Entre amigos, observe antes de tirar conclusões e procure confirmar informações para não alimentar mal-entendidos.

Virgem Ás de Ouros

Os nativos de Virgem poderão encontrar uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” abre uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade. No amor, uma relação poderá ganhar mais segurança ou uma nova aproximação mostrará potencial para se desenvolver. Na carreira, uma proposta ou ideia representará um começo promissor. A saúde pedirá investimento em hábitos simples e consistentes que tragam resultados no longo prazo. Entre amigos, uma parceria se transformará em uma conexão importante e aproximará você de pessoas com objetivos semelhantes.

Libra O Enforcado

Os nativos de Libra precisarão diminuir o ritmo e observar as situações por uma nova perspectiva (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” pede que diminua o ritmo e observe uma situação por uma perspectiva diferente. No amor, talvez seja necessário abrir mão de expectativas para compreender melhor o que realmente está acontecendo. Na carreira, uma pausa estratégica poderá evitar uma decisão precipitada. A saúde pedirá descanso e atenção aos sinais do corpo, principalmente diante de sobrecarga. Entre amigos, não force respostas ou atitudes, pois alguns processos precisam de tempo para amadurecer naturalmente.

Escorpião 7 de Espadas

Os nativos de Escorpião poderão agir com estratégia e discrição diante das situações do dia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” aconselha a agir com estratégia e discrição. No amor, vale observar se há algo que está sendo evitado ou não dito com clareza. Na carreira, poderá ser melhor organizar os próximos passos antes de revelar todos os seus planos. A saúde pedirá atenção ao desgaste provocado por preocupações e pela necessidade de resolver tudo sozinho(a). Entre amigos, preserve sua intimidade e escolha cuidadosamente aquilo que deseja compartilhar.

Sagitário 4 de Paus

Os nativos de Sagitário viverão um dia de celebração, estabilidade e boas conexões (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz uma energia de celebração, estabilidade e boas conexões. No amor, o dia favorecerá ocasiões agradáveis e relações que proporcionam segurança e alegria. Na carreira, uma conquista poderá ser reconhecida ou um projeto chegará a uma etapa importante. A saúde se beneficiará de momentos de descontração e de uma rotina que também permita prazer. Entre amigos, encontros e comemorações renovarão o ânimo e fortalecerão vínculos queridos.

Capricórnio A Sacerdotisa

Os nativos de Capricórnio deverão observar mais e falar menos antes de tomar decisões importantes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida a observar mais e falar menos antes de tomar decisões importantes. No amor, sentimentos profundos poderão estar presentes mesmo quando não forem verbalizados. Na carreira, agir nos bastidores e esperar o momento adequado será mais estratégico. A saúde pedirá descanso, silêncio e atenção às necessidades emocionais do corpo. Entre amigos, sua intuição estará aguçada, mas procure diferenciar percepção de suposição antes de tirar conclusões.

Aquário 10 de Copas

Os nativos de Aquário viverão um dia de felicidade, acolhimento e conexão emocional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” traz uma energia de felicidade, acolhimento e conexão emocional. No amor, o dia favorecerá relações nas quais haverá carinho, parceria e sensação de pertencimento. Na carreira, o apoio das pessoas ao redor contribuirá para uma experiência mais satisfatória. A saúde se beneficiará de bem-estar interior e de momentos próximos de quem faz você se sentir em casa. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de afeto tornarão a terça-feira especialmente positiva.

Peixes O Diabo

Os nativos de Peixes deverão observar apegos e hábitos que possam estar drenando sua energia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Diabo” pede que observe com atenção aquilo que desperta apego, desejo ou sensação de dependência. No amor, a intensidade poderá ser grande, mas será importante diferenciar paixão de vínculos que limitam sua liberdade. Na carreira, evite assumir compromissos apenas por pressão ou ambição. A saúde pedirá cuidado com excessos e hábitos que possam estar drenando sua energia. Entre amigos, procure perceber quais relações oferecem troca verdadeira e quais acabam mantendo você preso(a) a padrões que já não fazem bem.