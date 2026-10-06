Dia das Crianças: 12 livros para presentear os pequenos 

Livros são presentes que acompanham as descobertas da infância e incentivam o hábito da leitura (Imagem: AYO Production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No dia 12 de outubro, o Brasil celebra a infância, e poucas coisas combinam tanto com essa fase de descobertas quanto um bom livro. O contato com a leitura desde cedo contribui para o desenvolvimento da linguagem, amplia o vocabulário, estimula a concentração e a criatividade e, ao acompanhar os personagens, ajuda os pequenos a reconhecer emoções e a se colocar no lugar do outro.

Dos primeiros contatos com as histórias até as leituras que exigem mais autonomia, cada etapa da infância pode ser acompanhada por um bom livro. Por isso, selecionamos 12 títulos pensados para diferentes idades e momentos da jornada de pequenos leitores. Confira as sugestões a seguir e encontre a história ideal para encantar as crianças!

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1. Elefante

Elefante narra a amizade entre Gugu e o elefantinho POC em uma aventura sobre saudade, perda e amor (Imagem: Reprodução digital | Editora Patuá)

Gugu, de sete anos, tem uma imaginação fértil e um melhor amigo especial: POC, um elefantinho que vive em uma floresta fantástica. Na história de Josué Souza, os dois embarcam em uma aventura sobre amizade, saudade e perda, e Gugu aprende que o amor verdadeiro nunca se apaga.

2. As descobertas de Fernando

As descobertas de Fernando convida as crianças a conhecer as próprias raízes e valorizar os vínculos familiares (Imagem: Reprodução digital | MAR Editora)

Em meio a fotografias, livros e outros itens guardados pelo avô, uma criança começa a conhecer histórias do passado e a compreender melhor as próprias raízes. Com ilustrações e recursos pedagógicos, a autora Mónica Palacios estimula a curiosidade infantil e convida os leitores a valorizarem os vínculos familiares.

3. O alfabeto dos animais

O alfabeto dos animais apresenta o reino animal de A a Z em português, inglês e espanhol (Imagem: Reprodução digital | Consuelo Pagani)

Obra trilíngue em português, inglês e espanhol, que convida a criança a embarcar em uma jornada pelo reino animal, de A a Z. Escrito por Consuelo Pagani e ilustrado pelo neto, Enzo, aos oito anos, o livro mistura arte, poesia e natureza, ensinando sobre biodiversidade, noções de ciência e novos idiomas.

4. Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas

Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas mistura humor e cultura pop para falar de coragem e autoaceitação (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Escrito por André Catarinacho e ilustrado por Felipe Nunes, o livro apresenta Max, o herói mais medroso do multiverso. Quando seus colegas de acampamento desaparecem após a chegada do misterioso Gargalhaço, ele precisa enfrentar o medo de palhaços. Ao lado de parceiros interdimensionais, Max vive uma aventura cheia de humor e cultura pop, que aborda coragem, amizade, empatia e autoaceitação.

5. Tia Ciata e o mistério da foto

Tia Ciata e o mistério da foto valoriza memórias e heranças africanas a partir da história da matriarca do samba (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)

Hilana vive uma divertida aventura no dia do desfile do bloco do bairro. Ela terá que descobrir onde foi parar a fotografia de Tia Ciata, que será a homenageada do ano. Inspirada no mistério que envolve a imagem da matriarca do samba, Claudia Alexandre convida leitores a valorizar memórias e heranças africanas.

6. Joana Joaninha

Joana Joaninha celebra a imaginação e o prazer de explorar o mundo (Imagem: Reprodução digital | Underline Publishing LLC)

E se tudo o que a gente imagina ganhasse vida? Em “Joana Joaninha”, Isabel Cintra apresenta uma menina curiosa, doce e inteligente que vive essa experiência certo dia. Guiada pelas cores de uma linda joaninha, Joana descobre os mistérios e as maravilhas escondidos no próprio jardim, em uma história que celebra a imaginação e o prazer de explorar o mundo.

7. O encontro dos pássaros

O encontro dos pássaros ensina, de forma lúdica, sobre o cuidado e o amor do Criador por toda a criação (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Nesta fábula da escritora Tatiane Joslin, com ilustrações de Artur Rocha, aves mencionadas em passagens bíblicas se reúnem para compartilhar suas histórias e, por meio delas, as crianças aprendem, de um jeito lúdico e inusitado, sobre o cuidado e o amor do Criador por toda a sua criação.

8. Pode ou não pode

Pode ou não pode estimula a convivência, o respeito e a empatia por meio de situações do dia a dia (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Qual é a melhor forma de agir em situações do dia a dia? As perguntas deste livro-caixinha convidam a criança a refletir sobre as próprias atitudes, entender como suas ações afetam as pessoas e encontrar formas respeitosas de se expressar. Indicado a partir dos 10 anos, para auxiliar no desenvolvimento de consciência, empatia e responsabilidade.

9. Lili e as pedras do jardim

Lili e as pedras do jardim mostra que a verdadeira nobreza está na humildade e na conexão com todas as criaturas (Imagem: Reprodução digital | Literíssima Editora)

No Japão, a nobre e elegante cachorrinha Lili caminha solitária, até que um encontro inesperado com uma simples pedra de jardim desafia todas as suas certezas. Nesta fábula encantadora, Henrique German convida o jovem leitor a descobrir que a verdadeira nobreza reside na humildade e na conexão com todas as criaturas.

10. Diário do Enaldinho: minha escola é assombrada

Diário do Enaldinho: minha escola é assombrada leva os leitores a uma aventura escolar cheia de mistério e humor (Imagem: Reprodução digital | Ciranda Cultural)

Em sua estreia na ficção, Enaldinho leva os leitores a uma aventura escolar repleta de mistério, humor e desafios. Entre uma sexta-feira 13, criaturas assustadoras e uma disputa inesperada, amizade e coragem são colocadas à prova em uma narrativa dinâmica e divertida.

11. Bicho tem lar, pode entrar

Bicho tem lar, pode entrar apresenta, em versos de cordel, os animais e os lugares que chamam de lar (Imagem: Reprodução digital | Ciranda Cultural)

Em uma poesia brincante de cordel, Moreira de Acopiara apresenta diferentes animais e os lugares que chamam de lar. Com ilustrações de Camila Yallouz, a obra convida as crianças a conhecer tocas, ninhos, colmeias e outros habitats, valorizando a ideia de que toda casa é lugar de abrigo, cuidado e amor.

12. Rowley apresenta: histórias supimpas de terror 2

Rowley apresenta: histórias supimpas de terror 2 reúne 12 contos divertidamente assustadores sobre medos e desafios do crescimento (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Rowley Jefferson está de volta em uma nova coleção de histórias divertidamente assustadoras. Em 12 contos de terror, fantasmas, monstros e situações absurdas colocam crianças e jovens diante de medos, inseguranças e desafios do crescimento. Com humor e aventuras fora do comum, as histórias abordam amizade, empatia, família, aceitação e a importância de enfrentar os próprios medos.

Por Genielli Rodrigues