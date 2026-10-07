Tem goiabada em casa: aprenda a fazer esse bolo fofinho de liquidificador para o lanche da tarde

A goiabada pode ganhar um novo destino na cozinha: um bolo fofinho, dourado e cheio de sabor. Feita no liquidificador, a receita combina uma massa simples com pedaços de goiabada, que ficam macios e levemente derretidos ao assar. A seguir, confira o passo a passo para preparar esse bolo de goiabada para o lanche da tarde.

Bolo de goiabada

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de goiabada cortada em cubos

cortada em cubos Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o leite e o óleo. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos. Misture até a massa ficar uniforme. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua metade dos cubos de goiabada sobre a massa e cubra com a outra metade da massa. Coloque os cubos de goiabada restantes por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até o bolo dourar e, ao espetar um palito, ele sair limpo. Retire o bolo do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.