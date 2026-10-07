InícioRevista do Correio
Culinária

Tem goiabada em casa: aprenda a fazer esse bolo fofinho de liquidificador para o lanche da tarde

Os pedaços de goiabada ficam macios e levemente derretidos durante o preparo, trazendo um contraste de textura à massa fofinha

Bolo de goiabada (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Bolo de goiabada (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A goiabada pode ganhar um novo destino na cozinha: um bolo fofinho, dourado e cheio de sabor. Feita no liquidificador, a receita combina uma massa simples com pedaços de goiabada, que ficam macios e levemente derretidos ao assar. A seguir, confira o passo a passo para preparar esse bolo de goiabada para o lanche da tarde.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Bolo de goiabada

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o leite e o óleo. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos. Misture até a massa ficar uniforme. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua metade dos cubos de goiabada sobre a massa e cubra com a outra metade da massa. Coloque os cubos de goiabada restantes por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até o bolo dourar e, ao espetar um palito, ele sair limpo. Retire o bolo do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 07/10/2026 14:04
    x