O que assistir no cinema? Veja 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 8 de outubro

Nesta quinta-feira, 8 de outubro, chegam aos cinemas brasileiros cinco estreias que passeiam por gêneros bem diferentes, do suspense sul-coreano à animação para a família, passando pelas comédias nacionais mais aguardadas do ano. Tem opção para rir, se assustar e levar a criançada para a sessão.

A seguir, veja os filmes que estreiam no cinema nesta quinta-feira!

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1. Hope: O Primeiro Impacto

“Hope: O Primeiro Impacto” leva o suspense sul-coreano às telonas (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Dirigido por Na Hong-jin, “Hope: O Primeiro Impacto” é um suspense sul-coreano que se passa no pacato vilarejo de Hope Harbor, subitamente aterrorizado por uma criatura misteriosa. O chefe de polícia Bum-seok (Hwang Jung-min) e a policial Sung-ae (Jung Ho-yeon) são chamados para investigar o que está acontecendo no local e descobrir de onde surgiu a ameaça. À medida que avançam, os moradores da região começam a reagir de forma cada vez mais estranha e violenta.

O que parecia uma ocorrência isolada se transforma em uma tragédia de proporções inimagináveis, misturando ação, ficção científica e horror. Exibido no Festival de Cannes, o longa reforça o estilo sombrio e tenso que consagrou o diretor e conta ainda com Zo In-sung no elenco. Por trazer cenas pesadas, o filme não é recomendado para menores de 16 anos.

2. Se Eu Fosse Você 3

Glória Pires e Tony Ramos retornam em “Se Eu Fosse Você 3” (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Vinte anos após a última troca de corpos, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia (Cleo Pires), já adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante). Tudo parece estar em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova, provando que, às vezes, o raio pode cair três vezes no mesmo lugar.

Desta vez, quem precisa encarar a confusão sobrenatural é o jovem casal: Bia e Aquiles trocam de corpo e são obrigados a viver na pele um do outro para salvar o relacionamento. Dirigida por Anita Barbosa, a comédia fecha a trilogia de um dos maiores sucessos do humor nacional e aposta na nostalgia do público que acompanhou os dois primeiros filmes, sem abrir mão de novas confusões e boas gargalhadas.

3. Um Tio Quase Perfeito 3

Uma bebê deixada na porta de casa vira o mundo de Tony de cabeça para baixo em “Um Tio Quase Perfeito 3” (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

Na terceira aventura da franquia, Tony (Marcus Majella) tenta lidar com um novo desafio: os sobrinhos estão cada vez mais independentes e ele sente dificuldade em aceitar a distância que começa a surgir entre eles. A rotina já bagunçada ganha mais uma reviravolta quando, de forma completamente inesperada, uma bebê chamada Alice é deixada na porta de sua casa.

Sem saber quem são os pais da criança, Tony pede ajuda aos sobrinhos para desvendar o mistério e descobrir quem deixou Alice ali. Entre noites sem dormir, trocas de fraldas e até uma passagem pela prisão, ele percebe que a chegada da bebê pode transformar a sua vida de maneiras que jamais imaginou. Dirigida por Pedro Antonio, a comédia mistura humor e momentos de afeto em uma história sobre família.

4. As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica

Em “As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica”, o explorador Tadeo Jones desperta um antigo feitiço em sua nova aventura (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

A animação espanhola traz de volta o atrapalhado explorador Tadeo Jones, que embarca em uma nova aventura ao lado da namorada, Sara, e dos inseparáveis amigos Múmia, Jeff e Belzoni. Tudo começa quando ele, sem querer, desencadeia um antigo feitiço, colocando o grupo diante de uma ameaça capaz de mudar os seus destinos.

Para desfazer a maldição, Tadeo e os companheiros precisam enfrentar desafios, perigos e mistérios enquanto percorrem diferentes cenários em busca de uma solução. Entre descobertas inesperadas e situações divertidas, a turma precisa unir coragem, inteligência e amizade para impedir que o feitiço provoque consequências ainda maiores. Dirigido por Enrique Gato, o longa é uma ótima opção para levar as crianças ao cinema.

5. Picaretas Não Vão Pro Céu

Maurício Manfrini e Tirullipa vivem dois golpistas em “Picaretas Não Vão Pro Céu” (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Na comédia dirigida por Roberto Santucci, Perereca (Maurício Manfrini) e Moqueca (Tirullipa) são dois amigos de longa data, especialistas em pequenos golpes e trapaças. Depois de um roubo dar errado, a dupla precisa fugir às pressas e acaba se escondendo em uma pequena cidade do interior do Nordeste, onde ninguém conhece o seu passado.

Para faturar sem levantar suspeitas, eles decidem se passar por padres e tentam desviar o dinheiro do dízimo. O plano, porém, sai do controle quando os dois acabam conquistando a confiança dos fiéis e chamando a atenção dos poderosos locais, colocando toda a farsa em risco. Com Priscila Assum também no elenco, o longa aposta no humor popular e em muitas situações absurdas.