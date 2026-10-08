Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/10/2026

A quinta-feira trará uma energia de movimento, amadurecimento e percepção sobre aquilo que realmente merece nossa atenção. Algumas cartas do tarot apontam para oportunidades e expansão, enquanto outras pedem paciência diante de situações que ainda não podem ser resolvidas.

O dia favorecerá escolhas mais conscientes, principalmente quando conseguirmos diferenciar nossos medos daquilo que, de fato, está acontecendo. Entre relações, trabalho e vida pessoal, confiar no próprio potencial será essencial para atravessar tudo com mais segurança.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 9 de Ouros

Áries irá valorizar suas conquistas e buscar relações que respeitem sua individualidade (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros o(a) coloca diante de um dia de valorização pessoal e reconhecimento por tudo aquilo que já conquistou. No amor, preserve sua individualidade e não aceite menos do que considera justo, pois relações saudáveis também precisam respeitar seu espaço. Na carreira, resultados positivos poderão mostrar que seu esforço está valendo a pena. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao autocuidado. Entre amigos, escolha estar perto de pessoas que celebram suas conquistas sem competir com você.

Touro Ás de Paus

Touro terá mais entusiasmo para iniciar projetos, viver novas experiências e movimentar a vida amorosa (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Ás de Paus acende uma nova chama na vida e favorece iniciativas, desejos e começos cheios de entusiasmo. No amor, a atração poderá aumentar, e uma nova história irá despertar seu interesse. Se estiver comprometido(a), encontrará maneiras de renovar a relação. Na carreira, uma ideia ou oportunidade merecerá ser explorada. A saúde ganhará força quando você movimentar o corpo e sair da monotonia. Entre amigos, convites inesperados poderão tornar o dia mais animado e abrir espaço para novas experiências.

Gêmeos Rei de Paus

Gêmeos demonstrará mais confiança e liderança, favorecendo decisões e iniciativas (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Rei de Paus traz confiança e capacidade de liderança, favorecendo decisões mais firmes e ambiciosas. No amor, seu magnetismo estará evidente, e tomar a iniciativa poderá movimentar positivamente uma relação ou conquista. Na carreira, assumir o protagonismo tenderá a trazer bons resultados. A saúde pedirá apenas cuidado para que tanta disposição não leve ao excesso. Entre amigos, sua energia poderá inspirar outras pessoas e fazer com que você naturalmente ocupe uma posição de destaque.

Câncer A Justiça

Câncer buscará mais equilíbrio e tomará decisões com responsabilidade e consciência (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta A Justiça pede equilíbrio, responsabilidade e escolhas conscientes neste dia. No amor, será importante observar se há reciprocidade e se aquilo que você oferece também é recebido de volta. Na carreira, as decisões precisarão ser baseadas em fatos e organização. A saúde pedirá equilíbrio entre obrigações, descanso e cuidado pessoal. Entre amigos, procure não tomar partido antes de conhecer todos os lados de uma história e estabeleça limites quando for necessário.

Leão O Enforcado

Leão precisará respeitar o tempo dos acontecimentos e enxergar as situações por novas perspectivas (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta O Enforcado mostra que nem tudo precisa avançar imediatamente e o(a) convida a enxergar determinadas situações por outro ponto de vista. No amor, insistir em uma resposta poderá gerar frustração; por isso, permita que os acontecimentos encontrem seu próprio ritmo. Na carreira, uma pausa será necessária antes de uma decisão importante. A saúde pedirá descanso e respeito aos limites do corpo. Entre amigos, ouvir mais e tentar compreender diferentes perspectivas poderá revelar algo que você ainda não tinha percebido.

Virgem A Temperança

Virgem encontrará mais equilíbrio e resolverá situações com calma e moderação (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta A Temperança traz equilíbrio e ajuda a encontrar soluções sem precisar agir com pressa. No amor, conversas tranquilas poderão curar pequenos desgastes e aproximar quem estiver emocionalmente distante. Na carreira, conciliar diferentes ideias será mais produtivo do que tentar controlar todos os detalhes. A saúde favorecerá a moderação e os hábitos equilibrados. Entre amigos, sua capacidade de aconselhar e trazer serenidade poderá ser especialmente importante para alguém próximo.

Libra Pajem de Ouros

Libra terá oportunidades de aprendizado, crescimento e construção de algo novo (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Pajem de Ouros anuncia uma oportunidade de aprendizado ou de construção de algo novo. No amor, atitudes concretas terão mais importância do que promessas e poderão revelar quem realmente deseja construir algo ao seu lado. Na carreira, cursos, propostas, novos projetos ou até uma possibilidade financeira merecerão atenção. A saúde favorecerá a criação de hábitos mais consistentes. Entre amigos, uma conversa poderá trazer uma ideia interessante ou até abrir caminho para uma futura parceria.

Escorpião 8 de Espadas

Escorpião precisará controlar as inseguranças e perceber que há mais possibilidades do que imagina (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 8 de Espadas mostra que você pode estar enxergando menos possibilidades do que realmente existem. No amor, inseguranças poderão alimentar dúvidas e fazê-lo(a) imaginar problemas maiores do que aqueles que estão acontecendo de fato. Na carreira, evite acreditar que está sem alternativas antes de analisar outros caminhos. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de pensamentos. Entre amigos, conversar com alguém de confiança irá oferecer justamente a perspectiva que está faltando.

Sagitário 3 de Paus

Sagitário olhará para o futuro e encontrará oportunidades de expansão e novas experiências (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 3 de Paus o(a) coloca olhando para a frente e percebendo que existem caminhos maiores esperando para serem explorados. No amor, planos poderão ganhar espaço. Se estiver solteiro(a), poderá se interessar por alguém diferente do seu padrão habitual. Na carreira, projetos começarão a mostrar potencial de expansão. A saúde pedirá disposição para sair da rotina e experimentar novos hábitos. Entre amigos, contatos com pessoas de outros lugares ou ambientes poderão trazer ideias, convites e oportunidades interessantes.

Capricórnio O Carro

Capricórnio terá determinação para assumir o controle e avançar em direção aos seus objetivos (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta O Carro traz determinação e movimento, mostrando que chegou o dia de assumir o comando de uma situação. No amor, uma atitude mais direta poderá ajudar a definir rumos e esclarecer aquilo que você realmente deseja viver. Na carreira, foco e iniciativa favorecerão conquistas importantes. A saúde pedirá cuidado para não transformar produtividade em excesso de cobrança. Entre amigos, você poderá liderar planos ou tomar a iniciativa para reunir pessoas queridas.

Aquário Pajem de Espadas

Aquário estará mais atento às informações e precisará evitar conclusões precipitadas (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas o(a) deixa mais observador(a) e atento(a) às informações que circulam ao seu redor. No amor, uma conversa poderá esclarecer dúvidas, mas tenha cuidado para não transformar curiosidade em desconfiança ou tirar conclusões precipitadas. Na carreira, mensagens, contatos e novas ideias poderão abrir possibilidades. A saúde pedirá momentos de descanso mental para evitar a ansiedade. Entre amigos, pense antes de falar e não alimente comentários sobre situações que você ainda não conhece completamente.

Peixes 8 de Paus

Peixes viverá um dia mais movimentado, com notícias, oportunidades e acontecimentos inesperados (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 8 de Paus acelera os acontecimentos e pode trazer notícias, respostas e movimentações inesperadas. No amor, mensagens ou encontros poderão acontecer rapidamente, e uma situação que parecia parada tenderá a ganhar um novo ritmo. Na carreira, projetos avançarão, e oportunidades exigirão agilidade. A saúde pedirá atenção para a correria não comprometer seu descanso. Entre amigos, convites de última hora poderão aparecer e deixar o dia mais divertido.