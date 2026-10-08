Arquétipo de Afrodite: saiba como despertar a autoestima com o poder da deusa

O arquétipo de Afrodite convida a olhar para si com mais carinho, reconhecer a própria beleza e não depender da aprovação dos outros (Imagem: Inailustra | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando pensamos em Afrodite, é comum associarmos imediatamente a deusa ao amor, à beleza e à sedução. Mas seu arquétipo vai muito além da capacidade de atrair olhares ou viver romances. Afrodite representa o prazer de existir, a conexão com o próprio corpo, o magnetismo pessoal, a criatividade e, principalmente, a capacidade de reconhecer o próprio valor.

Na mitologia grega, Afrodite é a deusa do amor, da beleza, do desejo e da sensualidade. Trabalhar simbolicamente com esse arquétipo pode ser uma maneira de resgatar características que muitas vezes deixamos de lado diante das cobranças, da rotina e das inseguranças.

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Ativar Afrodite, portanto, não significa tentar se encaixar em um padrão de beleza. Pelo contrário: é um convite para perceber aquilo que existe de belo, desejável e especial em você.

Afrodite e o poder da autoestima

Uma das principais características desse arquétipo é a consciência do próprio valor. Afrodite não pede permissão para ocupar espaço e não depende exclusivamente da aprovação externa para reconhecer sua beleza. Por isso, trabalhar essa energia pode ser interessante em períodos nos quais você sente que perdeu o brilho, está se comparando demais ou deixou suas próprias necessidades em segundo plano.

O arquétipo nos convida a trocar a pergunta será que vão gostar de mim? por eu gosto de quem estou me tornando?. Essa mudança aparentemente simples pode transformar a maneira como nos relacionamos com o amor, com o corpo e até mesmo com nossas escolhas.

Como ativar o arquétipo de Afrodite

Não existe uma única maneira de trabalhar um arquétipo. A ideia é incorporar conscientemente os símbolos e qualidades que ele representa. No caso de Afrodite, algumas práticas podem ajudar.

1. Cuide da sua beleza para você

Vista uma roupa que faça você se sentir bonita, cuide dos cabelos, use um perfume especial ou faça um ritual de skincare com calma. O importante é mudar a intenção: em vez de se arrumar apenas para ser admirada, faça isso como uma demonstração de carinho consigo mesma. Olhar-se no espelho e reconhecer conscientemente suas qualidades também pode fazer parte desse exercício.

2. Resgate sua sensualidade

Sensualidade não precisa estar relacionada apenas à sexualidade. Ela também está na maneira como experimentamos os sentidos. Coloque uma música e dance sozinha, saboreie uma comida que você ama, sinta o aroma de um perfume, tome um banho demorado ou passe um hidratante pelo corpo com presença. Afrodite nos lembra que sentir prazer também é uma forma de estar presente na própria vida.

3. Use símbolos associados à deusa

Rosas, conchas, pérolas, espelhos e elementos ligados ao mar são tradicionalmente associados à simbologia de Afrodite. Você pode escolher alguns deles para decorar seu quarto, seu altar ou algum espaço reservado para seus momentos de autocuidado. Cores como rosa, vermelho, branco e tons delicados também podem ajudar a criar uma atmosfera ligada ao amor, à beleza e ao feminino.

4. Faça um banho de rosas

Um ritual simples para trabalhar simbolicamente essa energia é preparar um banho com pétalas de rosas vermelhas ou cor-de-rosa. Depois do banho habitual, despeje a preparação do pescoço para baixo enquanto mentaliza a recuperação da autoestima, do magnetismo e do amor-próprio. Enquanto faz isso, imagine-se abandonando antigas inseguranças e reconhecendo seu próprio valor.

5. Pare de disputar amor

Talvez essa seja uma das ativações mais importantes de Afrodite. A energia da deusa não combina com a necessidade constante de provar que você merece ser escolhida. Observe os relacionamentos nos quais você precisa implorar por atenção, disputar espaço ou diminuir suas necessidades para manter alguém por perto. Trabalhar a autoestima também significa entender que reciprocidade não deveria ser conquistada por meio do sofrimento.

Um ritual com vela, rosas e perfume ajuda a criar um momento de conexão com a própria beleza, autoestima e amor-próprio (Imagem: Gabriela Flores Espinosa | Shutterstock)

Um pequeno ritual para ativar Afrodite

Escolha uma sexta-feira, dia tradicionalmente associado a Vênus, planeta relacionado simbolicamente ao amor, à beleza e ao prazer. Acenda uma vela rosa em um local seguro e coloque ao lado algumas pétalas de rosa e um perfume que você goste.

Olhe-se por alguns instantes no espelho e pense em três características suas que você admira. Depois, passe o perfume enquanto afirma: Eu reconheço minha beleza, meu valor e meu poder. Permito-me receber amor sem abandonar a mim mesma. Eu sou digna de prazer, respeito e reciprocidade. Finalize agradecendo pela mulher que você já é e pela mulher que está se tornando.

O lado sombra do arquétipo de Afrodite

Também é importante lembrar que todo arquétipo possui uma expressão considerada sombra. Quando trabalhada de maneira desequilibrada, a energia de Afrodite pode aparecer como necessidade excessiva de atenção, busca constante por validação, sedução usada como forma de obter aprovação, ciúmes ou valorização exagerada da aparência. Por isso, ativar Afrodite não significa acreditar que você precisa ser desejada por todos. A verdadeira força desse arquétipo está justamente no contrário: sentir-se valiosa mesmo quando ninguém está olhando.

Afrodite nos ensina que autoestima não é se considerar perfeita. É reconhecer que você merece amor, cuidado, prazer e respeito mesmo conhecendo suas imperfeições. E talvez esse seja o maior ensinamento da deusa: antes de tentar se tornar irresistível para alguém, torne-se alguém que você mesma não deseja abandonar.